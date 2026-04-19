Alicante muestra la obra de Hugo Pratt más allá de Corto Maltés

Corto Maltés fue el alter ego de su creador, Hugo Pratt, al que dedicó una docena de sus historias largas entre 1967 y 1989. Pero las aventuras dibujadas de este icónico marinero melancólico no fueron las únicas que pasaron por los pinceles de este autor y dibujante de historietas italiano, que llegó a inventar a cerca de cuatrocientos personajes en distintos relatos. Buena parte de ellos se mostrarán en una exposición que se inaugura el próximo 24 de abril en el Espacio Séneca de Alicante, La balada de Hugo Pratt, que propone «un viaje inmersivo» por la obra del artista veneciano fallecido en 1995 a los 68 años.

La muestra, comisariada por el alicantino Paco Linares, estudioso y admirador de la obra de Pratt y miembro de la sociedad que custodia su legado, se presenta como un homenaje en forma de retrospectiva, donde Corto Maltés «es un capítulo importante de la historia, pero no el único», señala Linares, ya que también se apuntan sus referencias, la geografía de su trayectoria creativa y las aventuras de los personajes que creó, que incluyen retazos de otras series menos conocidas por el público general, entre ellas Wheeling, sobre la Guerra de la independencia norteamericana; el Sargento Kirk (la vida de un soldado del Séptimo de Caballería que deserta tras una masacre de indios por su ejército) o Ana de la Jungla, primera obra que hizo como guionista y dibujante.

Pandora, personaje en las aventuras de Corto Maltés / INFORMACIÓN

Este homenaje se recorre en un itinerario armado con trazos sobre su biografía, tan ligada a la de las aventuras que dibujaba, y sobre su técnica y evolución artística, «desde lo más figurativo a la abstracción de su dibujo», así como las referencias literarias, artísticas y cinematográficas en su obra, donde no faltan figuras como Joseph Conrad o Robert Louis Stevenson, el dibujante americano Milton Caniff o el cine de piratas y de aventuras. De hecho, en la exposición se apunta al actor de Hollywood en el que Hugo Pratt se inspiró para dibujar los rasgos faciales de Corto Maltés.

Acuarela de Corto Maltés / INFORMACIÓN

Obra gráfica inédita en España

También hay espacio para los lugares recorridos a través de la obra de Corto Maltés, con ciudades destacadas como Buenos Aires, Venecia y Córdoba, y con especial atención al portfolio realizado en 1989 sobre el regreso de Corto Maltés a la ciudad andaluza, Corto en Córdoba, de 1989, que incluye «doce obras gráficas originales nunca antes vistas en España que se exponen al completo».

Portfolio "Corto en Córdoba", de 1989 / INFORMACIÓN

Junto a ellas, reproducciones en gran formato de acuarelas y viñetas, libros, revistas y objetos de coleccionismo procedentes de distintas colecciones privadas; la proyección de un documental, Trazo a trazo, del director francés Thierry Thomas, y otro audiovisual con los retratos de muchos de sus personajes.

El Trienio Prattiano

La exposición cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura, de Cong. S.A. y de Norma Editorial. El proyecto se engloba dentro dentro del marco de actividades del Trienio Prattiano, que se inició el 20 de agosto de 2025, cuando se cumplieron tres décadas del fallecimiento del dibujante italiano, y que concluirá el 15 de junio de 2027, fecha que conmemora el centenario de su nacimiento.