Pavelito: la cara visible de una nueva generación de artistas

Ficha técnica Artista: Pavel Agredo Procedencia: Alicante Discos: Sin discos hasta la fecha Año de comienzo: 2020

La juventud aprieta fuerte en el mundo de la música. Pavelito se erige como la nueva apuesta del reggaetón a nivel nacional. Con tan solo 19 años, algunas de sus canciones ya superan las 10 mil reproducciones en plataformas digitales y ha consolidado una manera de dirigirse a sus oyentes a través de las redes sociales, donde ha investigado cómo generar más impacto y ya cuenta con 50 mil seguidores en Instagram.

Temas como Paracetamol o su reciente Afrodita muestran dónde reside parte de ese éxito, consiguiendo aportar un aire actual a ritmos más típicos del reggaetón antiguo. Y no todo se sostiene únicamente con un concepto meramente numérico. Su verdadera fortaleza consiste en que él mismo consigue producir temas que parecen recién salidos de un estudio profesional.

Pero para conocer la historia de este joven alicantino y cómo llegó a él su fascinación por la música, hay que entender de dónde viene y qué ha moldeado su vida, que, todo sea dicho, no ha sido una vida normal. "Nací aquí en Alicante, pero a los cuatro o cinco años me mudé a Austria con mi familia. Allí empecé a tener problemas sociales en el colegio. En el norte son muy estrictos, yo era muy sensible y lo pasé muy mal", un primer problema social que se incrementó cuando su familia se tuvo que mudar a Portugal.

En ese momento él solo tenía 11 años y, según explica, "cada mudanza se hacía más difícil: hacer amigos, cambiar de idioma… Me acostumbré a estar solo en casa, con mis cosas y mis sueños". Con una vida tan turbulenta, lo que le provocó una dificultad para crear vínculos afectivos y sociales, comenzó a trastear programas de producción musical gracias a su hermano Manel Agredo, una inspiración para él en el ámbito musical.

Pavelito durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

Ahora, esa semilla que sembró con 13 años lo ha convertido en un artista hecho y derecho, con temas que se nutren de melodías variadas para motivar el baile de sus seguidores. Unas canciones que, pese a su corta edad, ya han llegado a grandes rostros del mundo de internet como el creador de contenido Papi Gavi y le han permitido fichar por el sello de artistas noveles de La Vendición.

Una mirada madura sobre la creación artística

Si algo tiene de especial es que su mente no es la de un chaval de 19 años, es la de una persona que quiere labrarse un futuro en el mundo de la música y que tiene las cosas bien claras para llegar a su objetivo: "Ahora estoy intentando conseguir un sonido de reggaetón antiguo, pero con un lavado de cara más moderno. También estoy trabajando mucho la estética, intentando acercar el sonido clásico a la juventud actual, a las tendencias y al movimiento de hoy", explica.

El alicantino Pavelito, antes de la entrevista con INFORMACIÓN / Rafa Arjones

Para ello, se ha lanzado a buscar qué funciona en redes en la actualidad para encontrar esos recovecos donde poder dar mayor proyección a su música: "Creo que lo que me diferencia es eso, que estoy en un proceso de búsqueda constante como artista emergente. Porque el artista es también un personaje que vas construyendo poco a poco. Yo estoy ahora en ese proceso, pero creo que ya estoy encontrando algo distinto con lo que me pueda identificar".

A nivel sonoro, destaca sus cambios de melodías, que rompen dinámicas y reconstruyen los temas desde cero. Una frescura que tiene que ver con la volatilidad actual del tiempo. "Vivimos en un mundo de dopamina, todo va muy rápido. Por eso me gusta que una canción cambie constantemente: paso de un grave a rapear, luego a melodías agudas… Me encanta que un tema tenga muchas melodías y armonías distintas", pone de manifiesto el joven artista.

Y en ese sentido, su manera de conectar con su música la adapta a las tendencias actuales porque él es uno más de esos jóvenes y entra dentro del público objetivo al que quiere llegar. "Uso estética con memes, referencias a la Wii, a mi infancia… Creo que eso genera conexión entre personas pertenecientes a una misma generación", remarca Pavelito.

Estamos ante el futuro del reggaetón a nivel nacional y esta es la oportunidad para derribar los muros de un género todavía denostado por parte del público. Tiene calidad, entrega y una cabeza bien amueblada con tan solo 19 años. Su futuro empieza a coger forma y su nuevo tema, Dileke, sigue la senda que ha iniciado con sus últimas referencias. La cultura entendida como disfrute encuentra en la figura del alicantino una de las joyas de un futuro todavía incierto, pero esperanzador.