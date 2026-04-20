35 años de ‘20 de abril’: la canción de Celtas Cortos que convirtió una cabaña perdida en un mito (y casi nadie sabe dónde está)

“20 de abril del 90… hola, chata, ¿cómo estás?”. Pocas canciones han logrado lo que hizo Celtas Cortos en los 90: convertir una fecha cualquiera en un símbolo generacional. Han pasado 35 años desde su lanzamiento en 1991 y, sin embargo, cada 20 de abril vuelve a sonar como si el tiempo no hubiera pasado.

Pero hay un detalle que muchos pasan por alto: la famosa Cabaña del Turmo no es un lugar inventado.

Un sitio real, en mitad del Pirineo

Lejos de la imagen difusa que muchos tienen —una especie de refugio idealizado—, la Cabaña del Turmo existe y está en un punto muy concreto del mapa: en el Pirineo aragonés, en el valle de Benasque (Huesca).

Se trata de un pequeño refugio de montaña situado en una zona de naturaleza abierta, rodeado de praderas y picos, lejos de cualquier núcleo urbano. No es una cabaña turística ni un lugar preparado para visitas masivas. De hecho, sigue siendo lo que siempre fue: un refugio sencillo para montañeros.

El origen de la canción

La historia detrás del tema es casi tan potente como la canción en sí. Jesús Cifuentes, cantante de Celtas Cortos, escribió la letra inspirándose en una experiencia real vivida con amigos en ese lugar a principios de los 90.

Celtas Cortos en un concierto del pasado mes de febrero. / INFORMACIÓN

La canción adopta forma de carta, con un tono nostálgico que mezcla recuerdos, distancia y el paso del tiempo. No hay grandes giros narrativos, pero sí algo mucho más difícil: la sensación de haber vivido algo irrepetible que ya no volverá igual.

Y esa emoción es la que convirtió la canción en un fenómeno.

De refugio desconocido a lugar mítico

Con el éxito del tema, la Cabaña del Turmo pasó de ser un lugar prácticamente anónimo a convertirse en un punto de peregrinación para fans. Aun así, sigue siendo un sitio relativamente desconocido para el gran público.

No hay carteles turísticos ni rutas señalizadas con ese nombre concreto. Quien llega hasta allí suele hacerlo sabiendo lo que busca, casi como si formara parte de un código compartido entre quienes conocen la historia.

Más que un lugar, una idea

Quizá por eso la cabaña ha trascendido su propia ubicación. Para muchos, no es tanto un punto geográfico como un símbolo: el de una etapa de la vida, de amistades, de momentos que se quedan congelados en el recuerdo.

Celtas Cortos / INFORMACIÓN

La canción funciona porque no habla solo de ese lugar, sino de algo universal: la nostalgia por lo que fue y ya no es.

Un 20 de abril que no se apaga

Décadas después, el tema sigue reapareciendo cada año, casi como un ritual. Y con él, la pregunta que muchos se hacen: dónde está exactamente ese sitio del que tanto se ha hablado.

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La respuesta existe, pero quizá no sea lo más importante. Porque, al final, la Cabaña del Turmo es una dirección en el mapa… pero también algo mucho más difícil de localizar: un momento que ya pasó.