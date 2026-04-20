Abril en Danza arranca con un espectáculo contemporáneo "made in Alicante" en Casa Mediterráneo

Todo preparado para una nueva edición del festival Abril en Danza, que en esta ocasión ofrecerá un programa compuesto por 30 actividades distribuidas entre Alicante, Elche y Murcia. Este certamen, dirigido por la coreógrafa y bailarina ilicitana Asun Noales, y organizado con la compañía Otradanza en colaboración con los ayuntamientos de los municipios participantes, el Institut Valencià de Cultura, el Teatro Principal de Alicante, Casa Mediterráneo, Soda Bar y el Instituto Alicantino de Cultura Gil-Albert arrancará el 21 de abril con su primera propuesta.

En palabras de Noales, "este aniversario no solo mira al pasado, sino que proyecta con fuerza el futuro, de ahí esa "Resistencia" con la que nombramos esta cita. Hemos preparado una edición muy especial en la que conviven propuestas innovadoras con el compromiso de seguir apoyando a creadores y compañías que entienden la danza como un lenguaje vivo y necesario". Y añade que "arrancar una nueva edición es siempre emocionante, pero hacerlo en un año tan significativo lo es aún más".

Tras la sesión de Meeting Point, que es la primera parada oficial de Abril en Danza, el festival inicia su programación en Alicante el día 21 en Casa Mediterráneo con la compañía de Santa Pola Cave Canem, que ofrecerá Aura y el Demiurgo en una sesión organizada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, con entrada libre, a las 19.30 horas. Será el pistoletazo de salida a una agenda que se extenderá hasta el 3 de mayo.

Relación entre lo efímero y lo estructural a través de la danza

La compañía alicantina Cave Canem presentará en Alicante su espectáculo Aura y el Demiurgo, una pieza escénica de danza contemporánea que explora la relación entre lo efímero y lo estructural, lo pictórico y lo arquitectónico, el cuerpo etéreo y el cuerpo límite. Los bailarines Carmela García, Paco Peraile y Alexander Espinoza dialogan con el modernismo, la pintura y la estética de La Belle Époque en una función que será la encargada de abrir el programa del certamen dancístico.

La compañía de Santa Pola Cave Canem ofrecerá "Aura y el Demiurgo" en Casa Mediterráneo / INFORMACIÓN

Además, como previa a la representación, también en Casa Mediterráneo, el público tendrá la oportunidad de asistir al coloquio Experiencias internacionales de gestión y creación de proyectos con una mesa internacional compuesta por Chantal Kohlmeyer StudioProArte desde Alemania, Emma Cianchi y Caterina Giangrasso de Artgarage Produzione de italia y con Federica Fasano como moderadora del encuentro.

Una agenda con más actividades en Alicante y Murcia

El día 22 de abril, el festival aterriza en el Teatro Circo de Murcia con uno de los platos fuertes de la edición. La prestigiosa compañía catalana La Veronal presenta Totentanz - Morgen ist die Frage, una poderosa reflexión escénica sobre la muerte y la fragilidad de la vida con la que profundizan en su búsqueda de nuevos lenguajes escénicos donde la danza, la ópera y el teatro físico se mezclan para ofrecer nuevas formas de expresión y reflexión sobre la actualidad.

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