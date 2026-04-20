La cultura del Mediterráneo y su riqueza literaria cobra vida con una lectura dramatizada en Alicante

El Laboratorio de Lectura Escénica dirigido por Coral Pastor y organizado por Casa Mediterráneo pone el broche a su ciclo con la presentación de las lecturas de textos sobre el Mediterráneo a cargo de sus participantes. Esta actividad, que se realizará con una sesión abierta al público, se enmarca dentro de la Semana del Día del Libro y pretende celebrar la riqueza literaria del Mediterráneo.

La cita se desarrollará el martes 21 de abril, a las 19 horas, en la Sala Juana Francés de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. Bajo el título Lectura de Textos del Mediterráneo, los participantes del laboratorio ofrecerán una selección de relatos, cuentos y poemas que evocan la identidad compartida de esta parte del planeta.

A través de mitos y leyendas, paisajes, episodios históricos y crónicas de viaje, las lecturas trazarán un mapa cultural que une a los pueblos bañados por este mar y supone el cierre de un ciclo formativo que ha explorado la lectura escénica como disciplina artística, dando forma a un espacio de encuentro entre texto, voz e interpretación.

Coral Pastor organiza una sesión de lectura de textos relacionados con el Mediterráneo en Alicante / INFORMACIÓN

El acto, con entrada libre hasta completar aforo, se presenta como una invitación para afinar los sentidos y la escucha en el marco de una semana que pone la mirada en la lectura como altavoz. Contará con la participación de Ana Pavón, José Antonio Buil, Andrés Flores, Paz Martínez, Carmen Ródenas, Lola Ferrer, Josep Durà, Ana Ferrando, Lara Farruggia o Aránzazu Martínez.

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La lista de participantes es más extensa y contará también con Enrique Aparicio, Isabel Sánchez, Armando Orera, Ana Costillas, Clara Álvarez, Consuelo Muñoz, Jesús Isasia, Lluïsa Rico y Pepi Moreno. Además, el acto estará presentado por la propia Coral Pastor.