Whisky Caravan, antes de su paso por Alicante: "Nosotros hacemos canciones para sentirnos menos solos"

"Ser invisibles o marginados podría ser nuestra virtud". Con esa frase, la banda madrileña Whisky Caravan afianza su posición como grupo independiente dentro de la industria musical con su quinto trabajo discográfico Invisibles, un álbum que mezcla rock alternativo con letras de carácter introspectivo y que, tras presentarse en la Sala Mon de Madrid, llega este viernes 24 de abril, a partir de las 22 horas, a la Sala Marearock de Alicante. Para hablar sobre este último álbum, el compositor y cantante Danny Caravan atiende una llamada telefónica cargada de luz en medio de la incertidumbre constante en la que vive un grupo como el suyo.

Con Invisibles ya son cinco álbumes de estudio. Un trabajo que, desde el título, sirve como declaración de intenciones, abrazando de manera positiva ese desplazamiento de la industria a propuestas musicales como la suya. ¿Por qué han decidido reivindicar algo que supone un tiro en el pie?

Nosotros somos muy de darnos tiros en los pies. Con cada lanzamiento, siempre hay algo oculto en ese sentido, intentamos mirar un poco más allá, pensar las cosas varias veces y comprender dónde y cómo estamos. Después de tantos años con la música, te das cuenta de que quizá eres parte de ese grupo de marginados o de invisibles al que orgullosamente pertenecemos. No hay nada detrás, no hay ninguna pretensión más allá. Esto es un homenaje a parte de la industria musical, a esa gente que vive al margen y no se les ve y a todos los marginados que no tienen tan claro un camino en esta vida y luchan por conseguirlo.

¿Por qué una industria como esta margina de manera arbitraria?

Nunca sabremos la respuesta, pero lo vemos con incredulidad. Nosotros vemos muchos grupos de música que son infinitamente mejores que nosotros y, sin embargo, quizá estén incluso algún escalón por debajo de nosotros. Eso es muy injusto, al igual que vemos otras bandas con menos recorrido que en muy poco tiempo han alcanzado niveles enormes en cuanto a venta de entradas, difusión o medios. Siempre nos quedará la duda de por qué pasa esto.

Habiendo pasado 12 años desde su inicial Donde ella duerme, ¿dónde se encuentra el nombre de Whisky Caravan dentro de la industria?

Es algo que no sabemos. Estamos tan dentro de Whisky Caravan que se nos escapa lo que piensa la gente o lo que opinan los medios al respecto. Tampoco es algo en lo que reparemos mucho, porque nunca hubo una intención real de llevar el grupo a llenar un estadio ni nada así. Empezamos a hacer canciones como una necesidad vital de expresión. Nos sorprende que hayan pasado tantos años y jamás imaginamos sacar cinco discos, tocar en La Riviera o ir a México. Son cosas que han pasado sin pretensiones más allá de hacer canciones desde el alma.

Los madrileños Whisky Caravan, en una imagen cedida por la banda / INFORMACIÓN

En su día se hablaba de que representaban el relevo generacional dentro del rock patrio.

Sí, es posible. Lo que te puedo decir es que estamos en un lugar en el que nos sentimos a gusto la mayor parte del tiempo. En esa invisibilidad tenemos total libertad para hacer lo que queramos, y eso me parece bastante exitoso. Hoy en día, tener libertad es algo necesario, se podría decir que incluso vital.

¿En qué repercute esa independencia?

Tiene su parte positiva, como la libertad de decidir nuestros tiempos o cuándo hacer las cosas. Pero también tiene una parte negativa: tenemos que hacerlo absolutamente todo. Componemos y grabamos como cualquier banda, pero además nos encargamos de fabricar, de gestionar envíos, de buscar salas, hablar con festivales… todo lo que supone sacar a flote un proyecto musical. Cuando no llegamos, delegamos, como es el caso de la prensa, pero es que nos cuesta imaginarlo de otra manera.

Portada de "Invisibles", el quinto álbum de estudio de Whisky Caravan / INFORMACIÓN

Eso sí que es ser "indie" de verdad.

Totalmente (ríe). El verdadero “indie” hoy en día no tiene nada de independiente, porque detrás están las grandes multinacionales. Eso nos hace gracia. Nosotros llegamos a la independencia a base de golpes. Sacamos el primer disco solos, luego firmamos con Rock Estatal Records y fue un desastre. Pensamos que si esto no aportaba, lo haríamos nosotros. Eso sí, Whisky Caravan no vive solo de la música, convive con ella. Todos tenemos otros trabajos y familia, y esa es la parte más complicada.

A pesar de todo, han dado forma a un rock hecho desde una mirada más artística y poética. Eso les ha situado en un terreno difícil: poco rockeros para los rockeros y muy cañeros para el resto. ¿Ha podido influir eso?

Es muy posible. Al principio, al estar en una disquera como Rock Estatal, mucha gente pensó que éramos una banda de rock urbano, tipo Marea o Extremoduro, y eso está en las antípodas de nuestro estilo. Luego ves los “artistas similares” de Spotify y apenas hay uno que encaje. Después vienen comparaciones con Héroes del Silencio, Pearl Jam… La gente intenta etiquetar todo, pero si Whisky Caravan tiene algo bueno es que es Whisky Caravan. No seguimos ninguna corriente ni intentamos imitar a nadie. Mezclamos influencias y hacemos canciones que, literalmente, nos han salvado la vida.

Eso también puede tener su parte positiva, les permite llegar a públicos muy distintos.

Sí, claro. Cuanta más gente escuche nuestra música, mejor. Nosotros hacemos canciones para sentirnos menos solos, y si alguien conecta con eso, ya merece la pena. Por ejemplo, ahora tocaremos en la edición del Sonorama en México con bandas muy distintas a nosotros, y eso nos parece increíble. Da igual la etiqueta, lo importante es compartir la música.

Con tantos quebraderos de cabeza cualquiera podría llegar a preguntarse por qué siguen dedicándose a la música.

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Me lo pregunto mucho. Después de cada disco acabamos exhaustos, pero siempre recuerdo que una vez le dije a un amigo que lo hacía porque, cuando no lo hago, me encuentro muy mal. Esa es la razón. Es nuestra forma de sacar lo que tenemos dentro. El local de ensayo es un refugio donde todo desaparece y solo estamos haciendo canciones. No es por dinero, es por necesidad.