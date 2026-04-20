Funzo afianza su carrera con un primer disco en solitario lleno de colaboraciones (y con una ausencia)

Nada de Funzo & Baby Loud. Tras un tiempo descubriendo los entresijos de la industria musical en solitario, el alicantino Funzo acaba de publicar su primer álbum en solitario, una miscelánea de sonidos que da forma a un trabajo que no se casa con nada ni con nadie. El álbum, titulado TDAH, se compone de 17 canciones que no se decantan por un sonido único y que, en líneas generales, representan las inquietudes que mueven al joven intérprete en la actualidad.

Es un antes y un después en su carrera y simboliza una versatilidad que le lleva a explorar sus capacidades a través de temas que van desde lo urbano al pop-rock, pasando por acercamientos a la electrónica más dura. De este modo, Funzo abraza su caos creativo y lo convierte en un viaje sonoro imprevisible, donde conviven su mirada más íntima y su energía característica. Todo ello, además, con un amplio plantel de invitados que elevan aún más el nivel del disco.

Funzo durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / RAFA ARJONES

Pero si hay que destacar una alianza, es la que se construye desde la producción: el disco cuenta con la firma de Fectro, pieza clave en la creación de este universo sonoro. Gracias a su visión, se ha convertido en un aliado creativo fundamental en esta nueva etapa, dando forma junto a Funzo a un álbum que rompe con cualquier etiqueta. El propio artista asegura que “no sé cómo describir TDAH, quizá por eso lo hice…”, y añade que son “17 de las mejores canciones que he hecho nunca. Es imposible compararlas, porque no hay dos iguales”.

La diferencia entre ellas no reside únicamente en el género o la atmósfera, sino también en unas narrativas que transitan con naturalidad, sin miedo a pasar de lo trivial a lo emocional. Es una identidad sonora que ya se intuía en su etapa junto a su hermano Baby Loud, pero que ahora se amplifica entre la energía y la balada. Un ejemplo de esa delicadeza es el tema que abre el álbum, Subconsciente, un corte de indie-pop en el que intenta huir desesperadamente de un recuerdo persistente.

Portada del disco "TDAH", el primer álbum en solitario de Funzo / INFORMACIÓN

Colaboraciones para abrir camino en solitario

Sin embargo, pese a iniciar definitivamente su camino en solitario, Funzo no está solo. El artista se rodea en este primer álbum de un gran número de colaboraciones que potencian su diversidad estilística. TDAH cuenta con la participación de nombres conocidos como Abraham Mateo o Swan Fyahbwoy, además de otras participaciones como Aleesha, Aissa o el propio Fectro.

Entre todas ellas, llama la atención la ausencia de una colaboración que había sido anunciada pero que no aparece en Spotify: el tema junto a su hermano Baby Loud que, en principio, iba a cerrar el tracklist del disco. Por el momento, el público no puede escuchar De dónde salió? y queda por ver si verá la luz primero en la edición física, que incluye un cuidado vinilo con galleta roja, o si llegará antes a plataformas digitales.

“Este disco es el resumen de todo lo que tengo en la cabeza: mis inseguridades, mis vacileos y todos los sonidos que se me ocurren… He conseguido ponerle nombre a mi desorden musical”, explica el artista, que ha dado forma a un proyecto profundamente personal. No obstante, no cierra la puerta a regresar con su hermano y deja esa posibilidad para el futuro, como ya explicó durante su actuación en el festival Costa Sonora de Alicante, en el que fue su primer concierto en solitario.

El que fuera una de las figuras clave de la nueva ola del pop español afronta ahora un reinicio en solitario en el que ya no cuentan los sold out pasados en recintos como el WiZink Center, el Sant Jordi Club o su doblete en la Plaza de Toros de Alicante. Comienza una etapa más ambiciosa y personal, en la que estará solo ante el peligro. Tocará ver dónde desemboca este convulso pero interesante viaje.