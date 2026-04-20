MedModa: una pasarela del Mediterráneo en Alicante que defiende la unión frente a la convulsión actual

Casa Mediterráneo convertirá Alicante en un punto de encuentro de diseñadores españoles e internacionales con la celebración de la primera pasarela del Mediterráneo, MedModa, que se celebrará el 24 de abril a las 20.30 horas y se presenta como "una propuesta de paz y creatividad frente a la convulsión que está viviendo el mundo", como ha señalado el director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, este lunes en la presentación de esta iniciativa.

En ella participarán 17 propuestas de diseñadores de ocho países de la cuenca mediterránea: España, Marruecos, Egipto, Turquía, Siria, Bosnia y Herzegovina, Italia y Palestina. "Quiero detenerme en Palestina porque era imprescindible que su identidad cultural también estuviera presente en este encuentro. No solo es un pueblo histórico sino que en este momento es un Estado para nosotros y la moda, como el arte, también sirve para preservar la memoria y la dignidad de los pueblos", ha destacado Perelló de esta cita, a la que no ha sido invitada Israel.

"La casa está abierta a toda la gente de paz que quiere colaborar en paz", ha aclarado el responsable de la entidad diplomática, tras añadir que "si hay gente que no quiere colaborar en paz y no tiene claro cuál es su punto de acción en una cuenca plural, diversa, con siglos de historia, se nos hace muy difícil cursar invitaciones con esas limitaciones" y concluir que "como nada es eterno , igual algún día [Israel] puede participar; en este momento no lo hemos considerado adecuado".

Andrés Perelló, director general de Casa Mediterráneo, junto al resto de asistentes a la presentación de MedModa / HÉCTOR FUENTES

Aunque Alicante y la Comunidad Valenciana cuentan con pasarelas de moda propias, MedModa nace "no para competir, sino para sumar y conectar ambas orillas. Se trata de exhibir la moda nuestra, de todos, en una zona en la que por siglos de historia acumulada y por necesidad, ahora más que nunca, tenemos que convivir juntos", al tiempo que ha subrayado el carácter "inspirador" de la provincia de Alicante en este campo, ya que "somos tierra de diseño, de industria textil, de calzado internacionalmente reconocido, de empresas familiares que han sabido exportar al mundo".

Colaboraciones

Impulsar el talento, fomentar la cooperación entre industrias creativas y exhibir talentos es el fin de esta primera edición, que cuenta con el apadrinamiento de Alfonso Pérez, director creativo de la firma española Ángel Schlesser, mientras que la conducción del evento correrá a cargo de Carla y Sara Gil, representantes de la quinta generación de una de las familias zapateras más antiguas de Elda, Paco Gil.

Ambas han considerado que, "aunque a veces la moda puede parecer frívola, también puede hacer de nexo de unión y que todos nos sentamos unidos por la creatividad, con personas jóvenes intentando abrirse camino en estos días tan complicados".

El evento cuenta con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández (UMH), cuyos alumnos del grado en Gestión, Tecnología y Moda realizarán la cobertura mediática integral. Carmen Escolano, decana de la UMH, ha defendido que el proyecto, "además de ser una pasarela de moda, es también una herramienta formativa e incluso de investigación".

Carmen Escolano, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche de la UMH / HÉCTOR FUENTES

Ada Cerdán, diseñadora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda), ha indicado que la moda es un lenguaje común y esta pasarela "aúna riqueza y fortalece vínculos" respetando la "diversidad", mientras el pastelero de Aspe Raúl Asencio, que participa en actividades paralelas, ha recordado que la comida también genera "lazos de unión" entre pueblos y desde su establecimiento aportará su emblemático panettone, hecho íntegramente con productos mediterráneos.

Éxito de convocatoria

El aforo, limitado a 450 personas para el desfile del viernes, se llenó días atrás una vez anunciada su apertura al público y más de 350 personas han quedado fuera. "Confiamos en que puedan acceder en la próxima", ha indicado Andrés Perelló sobre esta pasarela, que ha enmarcado en una acción de "diplomacia cultural" que prevé repetirse en próximas ediciones.

Los 17 participantes

La pasarela integra a 17 firmas y centros formativos que representan la diversidad de las subregiones del Mediterráneo.

Voces consolidadas e internacionales

Nadia Zein (Marruecos/España): Afincada en Valencia, su marca funde la tradición árabe con la elegancia europea.

The Tatreez Collective (Palestina): Iniciativa cultural de Dina Asfour y Omar Samari que preserva el bordado tradicional tatreez, convirtiendo la artesanía en una forma de expresión y resistencia.

Selen Akyuz (Turquía): Reconocida por GQ Global y American Express Essentials, esta diseñadora de Estambul destaca en la alta costura masculina y la innovación técnica aplicada.

Marko Feher (Bosnia y Herzegovina): Su trabajo rompe barreras de género y apuesta por la moda sostenible y el upcycling con una fuerte carga de crítica social.

Sandbox (Egipto): Firma de joyería conceptual de las hermanas Al Sheikh que fusiona la cultura del desierto con un diseño moderno, centrada en el empoderamiento femenino.

Adnan Al Abrash (Siria/España): Bajo la firma X-Adnan, propone un estilo rompedor para el hombre contemporáneo, mezclando chilabas y sastrería con influencias de Damasco y Madrid.

Carlos Delgado (España): Referente de la sastrería balear con proyección en París, cuya trayectoria destaca por la innovación artesanal y la elegancia atemporal.

Yvan Andreu (España): Diseñador que explora la intersección entre moda y tecnología, creando piezas sensoriales bajo su concepto The Unreal Tension.

Nothink Shoes (España): Innovación real en el calzado de Luna T. García, con un sistema patentado de tacones de altura regulable.

Talento emergente y académico

Samuel Coves: Ganador del premio Mejor Joven Diseñador de la C.V. 2025, presenta su colección WET.

Laura Gutiérrez: Estética depurada y materiales naturales premium bajo su firma Moda para el Alma.

Miranda Rose: Formada en la Academia París, presenta Wars of Roses, una oda a la fuerza y la elegancia.

Abel Borrell (Escuela Virma): Alta costura inspirada en la primavera con magistral uso del satén y el tafetán.

Annarosa Telatín (Italia - NABA Milán): Representando a la Nuova Accademia di Belle Arti, combina formación científica y arquitectura en prendas estructuradas.

EASDA (Alicante): La Escuela Superior de Arte y Diseño presenta las visiones de Ada Cerdán (Gimiuder), Michelle Espinosa (Kairós) y Ariana Ramos (Aria di Luce).

Actividades paralelas