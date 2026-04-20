La mejor pizzera de la Comunidad Valenciana está en Alicante

Alejandra Infante ha resultado ser la mejor pizzera de la Comunidad Valenciana tras alzarse como ganadora del campeonato regional de pizzas realizado en el 39º Salón Gourmets de Madrid, dentro del quinto Campeonato de España de Pizzas Gourmets, en cuya escala nacional ha quedado en cuarto puesto.

Infante es pizzera de la firma alicantina Infraganti, fundada por Raquel Perramón y Gonzalo Infante en 2019 que ya cuenta con cinco establecimientos en Alicante, playa de San Juan, El Campello, Elche y Murcia. En concreto, la pizzaiola o maestra pizzera alicantina desarrolla su labor en la última pizzería Infraganti abierta hace unos meses en Alicante, en la avenida Costa Blanca de la playa de San Juan.

Alejandra Infante, con el premio entregado por Jesús Marquina, maestro pizzero español cinco veces campeón del mundo / INFORMACIÓN

El equipo de Infraganti había acudido al campeonato del Salón Gourmets de Madrid con tres pizzeros que concursaban en cinco categorías y Alejandra Infante, que compitió en tres especialidades -pizza napolitana clásica, napolitana contemporánea y sin gluten-, se erigió en la mejor profesional de la pizza de la Comunidad Valenciana.

Las propuestas presentadas

Infraganti presentó elaboraciones que reflejan "tanto la identidad de la marca como su evolución gastronómica" con productos como Caprichofa, una pizza que combina fior di latte, champiñones, alcachofa confitada, aceite de ajo y AOVE Picual, en una propuesta equilibrada y de marcado carácter vegetal; La Dama, una creación elegante y compleja con base de stracciatella, velo de papada Joselito, dátiles y almendra marcona, donde el contraste entre dulce y salado cobra protagonismo; Mari Limón Roe, elaborada con stracciatella de burrata, anchoas, ralladura de limón y huevas de mújol; una marinara tradicional y una pizza con fior di latte, scamorza ahumada, butifarra del Pirineo y friarielli.

Infante, durante una de las elaboraciones / INFORMACIÓN

Con estas propuestas, Infraganti volvió a demostrar su "capacidad para reinterpretar la tradición italiana desde una mirada propia", donde la técnica y el producto dialogan con el territorio. Cabe recordar que la firma alicantina ya quedó hace dos años como campeona de España en este mismo concurso de 2024. En ese mismo año también fue elegida como una de las mejores pizzerías de Europa con su inclusión en el ranking 50 Top Pizza Europe de 2024.

Formación en Nápoles

Desde su apertura, Infraganti nació con el objetivo de elevar la pizza a una categoría gastronómica superior. Para ello, sus creadores se formaron en Nápoles junto a referentes internacionales, desarrollando una propuesta basada en largas fermentaciones, alta hidratación de la masa y una selección cuidada de ingredientes, muchos de ellos de proximidad.

Gonzalo Infante y Raquel Perramón, propietarios de In Fraganti / INFORMACIÓN

El reconocimiento como mejor pizzería de la Comunidad Valenciana "no solo avala el trabajo del equipo, sino que sitúa a la región como uno de los territorios emergentes en la escena pizzera nacional", indican sus responsables desde Alicante.