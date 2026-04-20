Morante de la Puebla, herido de gravedad en la Maestranza de Sevilla

No parecía inicialmente tan grave, pero el parte médico no ha dejado dudas: pronóstico muy grave para Morante de la Puebla, que ha sufrido una terrible cornada de 10 centímetros que le ha perforado el recto en la tarde del lunes en la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla.

Después de tres horas de intervención en la enfermería, el equipo médico de la plaza sevillana, a través de un comunicado oficial, ha comunicado la gravedad de la cornada: "Herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm. Lavado de herida, y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacia postanal y retro rectal. Pronóstico: muy grave".

Todo ocurrió en el cuarto toro de la tarde, un ejemplar colorado, ojo de perdiz, astifino y serio por delante. El toro quedó emplazado en los medios, esperando y escondiendo su intención. Sin dudarlo y lleno de confianza se fue presto al encuentro del segundo de su lote. Lo hizo como se paran los toros que no son claros, andándole por delante, jugando con las piernas, midiendo la distancia y provocando mucho la embestida. A lo largo de los años, Morante ha demostrado tener, además de contrastado valor, una depurada técnica con la que siempre ha navegado con sobrado poder, pero los toros son animales y como tales, tienen reacciones inesperadas. En uno de los cites, el toro no obedeció el toque de Morante e hizo por él sin posibilidad de escape. Intentó el de la Puebla zafarse, pero no pudo, siendo cogido por la espalda y sufriendo una dramática voltereta que lo dejó a merced del toro. Rápidamente fue intervenido en la enfermería de la misma plaza de toros de Sevilla mientras el festejo seguía adelante. El público tenía la mirada puesta en el ruedo y el corazón dentro de la enfermería a la espera de alguna noticia.

Momento de la cogida a Morante de la Puebla / Julio Muñoz/EFE

En su primer toro, Morante cortó una oreja después de inventarse una faena llena de detalles y sabor torero. Lo lanceó con temple en el capote y, sin ser un toro bueno ni fácil, lo cierto es que en la muleta le permitió dibujar algunas series incompletas, pero macizas, que auguraban otra gran tarde para Morante en Sevilla. Se hizo inevitable, por un momento soñar con la Puerta del Príncipe, la misma que finalmente no se abrió en su tarde anterior. Pero en esta ocasión, la dureza del torero y la dificultad de toro se hicieron presentes de nuevo, recodándonos a todos que el toreo es grande pero también duro y arriesgado y que un toro bravo siempre es sinónimo de peligro.

Morante, que se encontraba en un momento profesional único, también ha sufrido algunos serios percances, como el que recibió en Pontevedra o el más reciente ocurrido en Madrid, en la misma tarde de su temporal despedida. Con esta cogida Morante paraliza su temporada y los compromisos que tenía anunciados, sembrando la duda sobre la fecha de su regreso.

Contratación frustrada para la Feria de Hogueras

Uno de esos compromisos es el de la Feria de Hogueras de Alicante. De hecho, en el día de ayer, el empresario del coso alicantino, Nacho Lloret, se encontraba presente en Sevilla con la intención de cerrar la contratación del diestro de la Puebla del Río para la próxima Feria de Hogueras, conversación, que de momento no ha podido rematarse. Morante inicia ahora un proceso de recuperación con la mirada puesta en Sevilla y en sus compromisos para el mes de junio.

En la misma tarde, el sevillano de Espartinas, Borja Jiménez cortó una oreja en cada uno de sus toros, el segundo de ellos se lo brindó a Morante. Finalmente Jiménez salió a hombros por la Puerta Grande de Sevilla, que no la del Príncipe; en este caso, dos orejas son suficientes.