Muere a los 57 años Patrick Muldoon, actor de 'Starship Troopers' o 'Melrose Place'

Patrick Muldoon, actor conocido por su trabajo en títulos como 'Starship Troopers: Las brigadas del espacio' o la serie 'Melrose Place', ha fallecido a los 57 años. Según informa Deadline, el también productor murió el domingo 19 de abril a causa de un infarto.

"Infinitamente generoso, con su poesía, su humor y su inconfundible presencia, amaba por igual a los animales y a las personas, daba abrazos inolvidables y tenía la rara cualidad de hacer que los demás se sintieran seguros y valorados", indica un amigo de Muldoon al medio estadounidense, donde añade que el actor de Salvados por la campana era "elegante, carismático, lleno de vida y afrontaba cada día con un espíritu rockero que vivía al máximo".

Patrick Muldoon (1968-2026)

Nacido el 27 de septiembre de 1968 en San Pedro, California, Muldoon comenzó su carrera como actor mientras estudiaba en la Universidad del Sur de California. Durante aquella etapa, apareció en dos capítulos de ¿Quién es el jefe?, sitcom de 1984 centrada en un exjugador de béisbol que empieza a trabajar como amo de casa de una exitosa ejecutiva. Poco después de graduarse en 1991, Muldoon participó en tres episodios de Salvados por la campana, comedia juvenil donde interpretó a Jeffrey Hunter.

Su primer gran papel llegó con Days of Our Lives, veterana telenovela estadounidense en la que dio vida a Austin Reed. Un personaje al que dio vida en casi 500 capítulos en dos etapas diferentes, la primera entre 1992 y 1995 y después entre 2011 y 2012. En los 90, Muldoon ganó todavía más popularidad con Melrose Place, serie coral donde encarnó al manipulador Richard Hart entre la tercera y la quinta temporada en un total de 35 capítulos.

En la gran pantalla, uno de los papeles más recordados de Muldoon fue el de Zander Barcalow en Starship Troopers: Las brigadas del espacio (1997), la película de ciencia ficción bélica dirigida por Paul Verhoeven en la que encarnó al ambicioso piloto de la Flota y rival sentimental de Johnny Rico.

En paralelo, mantuvo una presencia constante en telefilmes a finales de los 90 y buena parte de los 2000 como Mala suerte (1998), Descenso final (2000), Proyecto Viper (2002), Un novio por Navidad (2004) o Arañas devoradoras (2007). Su último trabajo como actor, el thriller criminal Dirty Hands, se estrenará en Estados Unidos este 2026.

Noticias relacionadas

A esa faceta como intérprete sumó una trayectoria constante como productor ejecutivo en títulos como Mi vida en Palos Verdes (2017), Arkansas (2020), Marlowe (2022), El contador de cartas (2021), Riff Raff (2024), The Dreadful (2026) y Kockroach, largometraje protagonizado por Chris Hemsworth, Taron Egerton y Zazie Beetz cuyo rodaje comenzó en abril de 2026 en Australia.