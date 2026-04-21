Alicante se convierte en la capital de la canción de autor con Marina Rossell, Ismael Serrano y Esmeralda Grao

Puede que los cantautores hayan permanecido tradicionalmente en un segundo plano, pero la historia de la música española no podría entenderse sin la influencia de la canción de autor. Esa fue la reflexión que llevó a la artista alicantina Inma Serrano a impulsar el pasado año un festival que pone en valor la figura de aquellos creadores que se enfrentan al escenario con la desnudez de la guitarra y la voz.

Así nació el Festival Mediterráneo de Cantautores Cuevas del Canelobre, que se afianza ahora en Busot con una segunda edición en la que contará con destacados nombres de la escena nacional y que ya ha colgado el cartel de entradas agotadas en alguna de sus fechas. "Si algo resalta de este festival es que ha venido a Alicante para quedarse", señala Inma Serrano, quien subraya que este evento nace "de Alicante para su gente".

Las entradas para cualquiera de las jornadas de este ciclo de conciertos pueden adquirirse a través de la página web ticketandroll.com desde 35 euros. Asimismo, para más información o para resolver cualquier duda, se ha habilitado el siguiente número de teléfono para consultas vía WhatsApp: 603 24 04 09.

Cartel completo de la segunda edición del Festival Meditarráneo de Cantautores / INFORMACIÓN

Un homenaje a Marina Rossell para abrir las jornadas

El ciclo de actuaciones dará comienzo el sábado 25 de abril, a las 19 horas, con la presencia de la catalana Marina Rossell, una de las grandes voces de la canción de autor en el ámbito catalán, cuya trayectoria ha estado marcada por el compromiso cultural y su estrecha vinculación con la música popular.

Vinculada en sus inicios a la Nova Cançó, el movimiento que utilizó la música como herramienta de resistencia cultural y afirmación lingüística durante el final del franquismo, la artista ha consolidado una carrera propia sustentada en composiciones que buscan, ante todo, emocionar.

En reconocimiento a su aportación a la música, la organización del festival le hará entrega del Premio Excelencia por su dilatada trayectoria, un galardón que será concedido antes de su actuación por el dramaturgo Juan Luis Mira y que servirá como homenaje a su legado artístico. "Es un placer actuar en las Cuevas del Canelobre y más todavía tras recibir un premio como este", ha expresado la artista catalana.

La oriolana Esmeralda Grao, durante su paso por el programa Destino Eurovisión, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Trío de renombre encabezado por Esmeralda Grao

Uno de los rasgos distintivos del festival es el diálogo entre voces consolidadas y nuevas propuestas emergentes. En este sentido, el 26 de abril se darán cita tres nombres con distinto recorrido en la industria musical, pero unidos por un fuerte vínculo con el Mediterráneo. Encabezará la velada la oriolana Esmeralda Grao, quien ofrecerá un concierto en el que presentará su nuevo trabajo discográfico sin renunciar a las canciones que la dieron a conocer, especialmente las incluidas en su álbum Exactamente igual que tú (2003).

"Siempre recuerdo con mucho cariño a INFORMACIÓN porque me hicieron el honor de nombrarme ‘Importante’ del mes de septiembre en el año 1994, cuando gané el Festival de Benidorm”, señala la cantautora. “Siendo oriolana como el poeta universal Miguel Hernández, hay unas palabras suyas que me identifican: ‘Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas y eco de la mala suerte. Y cantar y repetir a quien escucharme debe cuanto a pobres, cuanto a penas, cuanto a tierra se refiere’”, declama Grao.

Pilar Arejo, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

Junto a ella estará el mallorquín Aitor Carrasco, que inicia una prometedora carrera musical marcada por la frescura de sus composiciones y una proyección que ya despierta el interés de los especialistas del género. Sus primeras canciones, Señales y Ya te olvidé (mentira), apuntan en esa dirección. Completa el cartel la alicantina Pilar Arejo, quien regresa a los escenarios tras firmar una de las últimas canciones del italiano Tiziano Ferro, presentada en la sección Sonidos de proximidad de INFORMACIÓN.

Una recta final con gran respuesta del público

Las dos últimas fechas se perfilan como unos de los momentos más destacados de esta edición. La propia Inma Serrano será la encargada de llenar de música las Cuevas del Canelobre el próximo 2 de mayo, acompañada por el músico Richard Von. La artista aprovechará la ocasión para grabar su nuevo disco en directo, un trabajo que, según afirma, "tiene un repertorio arriesgado en cuanto a temáticas" y que contará con la participación de Diego Martín, con quien interpretará a dúo la canción Cantos de sirena.

Inma Serrano lidera el primer festival de cantautores en las Cuevas del Canelobre / Pilar Cortés

Como colofón, el festival acogerá al día siguiente, el 3 de mayo, la actuación de uno de los nombres más respetados de la canción de autor en España, Ismael Serrano, quien llega a Alicante tras agotar todas las entradas de un concierto íntimo que se beneficiará de la singular acústica del enclave.

Carácter benéfico y colaboración institucional

Cada jornada dará comienzo a las 19 horas con una propuesta de aperitivo, seguida de los conciertos a las 20 horas, en un entorno que favorece la cercanía y la escucha gracias a la atmósfera íntima y la acústica natural de las Cuevas del Canelobre, donde la música recitada y los instrumentos acústicos encuentran una especial resonancia.

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El festival cuenta con el patrocinio de la Casa Mediterráneo y mantiene un marcado carácter benéfico, ya que la recaudación se destinará al Rotary Club Canelobre Busot Internacional. Asimismo, colabora con entidades como la Fundació SGAE, a través del Consell Territorial de la SGAE en la Comunidad Valenciana, además de Wondella, AIE, Salvamusica y Rafiki.