Del 'bookcrossing' a crear tu marcapáginas: estas son las actividades por el Día del Libro en la Universidad de Alicante

Con motivo de la conmemoración del Día del Libro 2026, la Universidad de Alicante, a través de su Facultad de Filosofía y Letras, ha organizado una amplia programación de actividades culturales y académicas que se desarrollarán a lo largo de la semana con el objetivo de fomentar la lectura, el intercambio de conocimiento y la participación de la comunidad universitaria.

El programa de la UA arranca el miércoles 22 de abril con una lectura pública de textos clásicos de Grecia y Roma, que tendrá lugar entre las 12 y las 14 horas en la avenida de la Facultad de Filosofía y Letras, junto al monolito Embajada del Pinoso. Esta actividad propone un acercamiento colectivo a los textos fundacionales de la tradición literaria occidental.

El jueves 23 de abril, coincidiendo con la celebración oficial del Día del Libro, se concentrará buena parte de la programación en el corredor entre los edificios I y II de la Facultad. Durante toda la jornada se celebrará una feria del libro que incluirá la venta de ejemplares a cargo de la Librería Compás, en horario de 10 a 13 horas y de 14.30 a 18 horas. Asimismo, se habilitará un espacio de bookcrossing para el intercambio libre de libros entre los asistentes.

Como complemento, se desarrollará el taller Crea tu propio marcapáginas, dirigido a promover la creatividad en torno al objeto libro, con sesiones de 10.30 a 12 horas y de 17 a 18.30 horas.

Programación en la UA / INFORMACIÓN

Ese mismo día, a las 17.30 horas, la Sala de Investigadores Russell P. Sebold, ubicada en la segunda planta del edificio de la Biblioteca General, acogerá la presentación del libro Rafael Altamira y Cervantes, una actividad que conecta la celebración con la reflexión académica en torno a figuras clave de la literatura y el pensamiento.

La programación se completa con una selección de recomendaciones de lectura elaboradas por el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) de la Facultad de Filosofía y Letras, cuyos títulos estarán disponibles para préstamo en la Biblioteca.

Finalmente, el viernes 24 de abril, entre las 9 y las 14 horas, se celebrará el III Seminario de Estudios del Teatro Popular Valenciano en la Sala Russell P. Sebold. Este encuentro académico está orientado al análisis y debate sobre la tradición teatral valenciana desde una perspectiva investigadora.

Esta iniciativa responde a un esfuerzo conjunto impulsado por la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, el Decanato, la Biblioteca de Filosofía y Letras, la Librería Compás Universidad y Magna Universitaria.