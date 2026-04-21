Glòria March, nueva presidenta de la Academia Valenciana del Audiovisual

La actriz y creadora Glòria March Chulvi releva a Teresa Cebrián como nueva presidenta de la Academia Valenciana del Audiovisual, que ha culminado el proceso de renovación de sus órganos de gobierno. Una vez transcurrido el plazo legal estipulado para recurrir las candidaturas a las elecciones a la Junta Directiva, que fueron proclamadas por la Comisión Electoral el pasado 14 de abril, y no habiéndose interpuesto ningún recurso, dicho órgano ha procedido a ratificar su proclamación de manera definitiva.

Al no haberse presentado más que una lista concurrente, encabezada por la actriz valenciana, y no habiéndose recibido recurso alguno en contra, la Comisión Electoral aplicó lo que determina el Artículo 60 del Reglamento de régimen interno de la institución. En virtud de este artículo, la candidatura fue declarada electa automáticamente sin necesidad de proceder a la celebración de una fase de votación.

El proceso de renovación concluyó formalmente ayer, 20 de abril, con la celebración de una Asamblea General extraordinaria en las instalaciones de FNAC en València. En el curso de esta sesión se llevó a cabo la ratificación del proceso por parte de los socios y socias de la entidad, momento en el cual el nuevo equipo directivo tomó posesión de sus cargos, iniciando el mandato de los próximos cuatro años y tomando el relevo de la junta directiva saliente presidida por Teresa Cebrián.

El nuevo órgano de gobierno está integrado por un grupo paritario de catorce profesionales del sector audiovisual valenciano reuniendo perfiles diversos que garantizan la representatividad en ámbitos como la producción, la dirección, el guion, la composición musical y las áreas técnicas.

El programa de actuación de este equipo plantea como ejes principales el desarrollo y fortalecimiento de la estructura organizativa de la Academia, impulsando su papel como entidad representativa del sector en la Comunitat Valenciana. Asimismo, la nueva directiva desarrollará durante su mandato iniciativas orientadas a la vertebración territorial, la promoción de las obras audiovisuales, la mejora del entorno profesional y el refuerzo de la colaboración con las administraciones públicas.