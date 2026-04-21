Una nueva Trobada de Teatre Jove arranca en Alicante con más de 1.600 jóvenes de la Comunidad Valenciana

Se abre el telón de una nueva Trobada de Teatre Jove, la decimotercera, que llegará a más de 1.600 jóvenes de la Comunidad Valenciana. Este proyecto, que ofrece experiencias teatrales a la adolescencia y a la juventud como vehículo de aproximación a las artes escénicas, es una iniciativa de Inestable y Carnet Jove-IVAJ y se desarrollará en Alicante, Castellón y Valencia, hasta el próximo 8 de mayo.

"La Trobada de Teatre Jove permite comprobar la vigorosa vida teatral de los centros educativos de la Comunidad Valenciana y cada vez son más los centros de secundaria que ofrecen formación en artes escénicas al alumnado de la ESO, pues la oferta de optativas es más amplia que en el resto de territorios del país", comentan Maribel Bayona y Rafa Palomares, dos de los coordinadores del proyecto que, junto con Marc Escrig y Ernesto Martín, organizan cada una de estas catorce jornadas de convivencia y celebración de la educación artística.

Con este espíritu, un año más, el programa ha convocado en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante a los primeros grupos de jóvenes que disfrutarán de unas jornadas de convivencia alrededor de las artes escénicas hasta el viernes 24 de abril. Posteriormente, desde el 27 y hasta el 30 de abril, el proyecto tendrá lugar en el Teatre Raval de Castelló y, finalmente, la siguiente semana, del 4 al 8 de mayo, será en Valencia.

"Además, no solo es una cuestión de cantidad, sino que la calidad de los trabajos escénicos que año tras año se exhiben en la Trobada es manifiesta, especialmente los de docentes que año tras año repiten con su alumnado para actuar en los teatros profesionales que les ofrece nuestro proyecto. La experiencia acumulada deviene en saber hacer teatral y didáctico. De hecho, son bastantes los que nos acompañan desde el inicio de esta iniciativa, a los que estamos especialmente agradecidos de su confianza convertida ya en amistad", explica la coordinación del proyecto.

Algunas de las jóvenes participantes, caracterizadas tras una representación teatral / INFORMACIÓN

Cada una de las jornadas está dividida en exhibición, talleres y una dinámica grupal: una planificación diaria que favorece la convivencia entre jóvenes interesados en su formación artística. “La idea del teatro en la educación no es formar actores y actrices, aunque sí conocemos algunos jóvenes intérpretes profesionales que pasaron como adolescentes por la Trobada, sino ofrecer recursos propios del teatro a la formación integral del alumnado, además, de ofrecer la posibilidad de tener experiencias artísticas y saborear su fuerza", afirman los coordinadores.

Actividades de los institutos alicantinos participantes

El miércoles 22 se presentan las obras Siglo de Oro, Siglo de Ahora del IES 8 de Marzo de Alicante y Match de impro del IES Bellaguarda de Altea. El jueves 23 es el turno de Troyanas del IES Misteri d’Elx y Encuentros improbables del IES María Blasco de San Vicente del Raspeig. Finalmente, el viernes 24 se representan Tecnozombies del IES Los Montesinos – Remedios Muñoz de Los Montesinos, El gato negro de Carrie del IES José Marhuenda Prats de El Pinós y Lo que gira del IES Santa Pola.

Como centros participantes en calidad de público asisten el IES Antonio José Cavanilles, IES Las Lomas, IES Mare Nostrum, IES Playa San Juan y el IES Virgen del Remedio de Alicante; el IES Altaia de Altea; el IES San Pascual de Dolores; el IES Joanot Martorell de Elche; el IES La Foia de Ibi; el IES Las Norias de Monforte del Cid; el IES L’Allusser de Mutxamel y el IES San Vicente de San Vicente del Raspeig.

Algunos de los centros participantes / INFORMACIÓN

Un número elevado de participantes

En cuanto a una reflexión numérica, la decimotercera edición se concreta en un total de 1.623 jóvenes asistentes inscritos, con la participación de 41 grupos que representan y otros 33 que asisten inicialmente como público. Además, se completa con la celebración de 70 talleres didácticos (5 por jornada), 14 dinámicas de fin de fiesta y más de 30 profesionales de las artes escénicas implicados. Además, solo en la sede de Alicante se presentarán 28 institutos de la provincia.

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El proyecto cuenta con la colaboración de instituciones como Teatre de Caixó de Castelló, Proyectos Teentheatre de Alicante, Máster en Teatro Aplicado (UV), AVEC Teatre, la Regidoria de Cultura d’Alacant, CCOO de Comarques del Nord, la Federació d’Ensenyament de CCOO del PV, Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló, Les Aules Espai Cultural Obert y el Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló. "Las instituciones públicas que nos apoyan año tras año en este viaje son organizaciones que saben la importancia de la educación para crear oportunidades futuras a los jóvenes y una sociedad presente y futura mejor", concluyen los coordinadores.