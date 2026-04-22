Casa Mediterráneo acoge la exposición «Fútbol para la Esperanza»

Lejos de los grandes estadios y de los focos mediáticos, la muestra invita a descubrir “ese otro mundial que se escribe con minúscula”: el que se juega cada día en calles, barrios y campos improvisados, donde niñas y niños utilizan el fútbol como una vía para luchar por la igualdad, superar situaciones de vulnerabilidad y construir nuevas oportunidades de vida.

La exposición propone una reflexión profunda sobre cómo, mientras la atención global se centra en las grandes competiciones, millones de jóvenes encuentran en el deporte un espacio de pertenencia, aprendizaje y esperanza. En estos escenarios, el balón se convierte en una herramienta para combatir la exclusión social, fomentar la integración y promover sociedades más justas.

Dragones de Lavapiés (España): referente de integración en Madrid, promueve la inclusión social y participa en proyectos europeos. / INFORMACIÓN

A través de una narrativa visual que combina fotografía, audiovisual y relato documental, el visitante se acerca a historias reales de superación en las que el fútbol actúa como un lenguaje universal capaz de unir culturas y transformar realidades. Cuando los focos de los grandes estadios se apagan, este “otro mundial” continúa jugándose cada día en campos llenos de esperanza.

El proyecto está desarrollado por los fotógrafos, documentalistas y periodistas de investigación Ofelia de Pablo y Javier Zurita, fundadores de la productora Hakawatifilm, especializada en contar historias con impacto social. Su trayectoria, que abarca más de 70 países, se centra en cuestiones clave como los derechos humanos, la igualdad de género y la conservación. Han sido reconocidos internacionalmente con premios como el Wildscreen International Festival o la Fundación Manuel Ortiz, y han colaborado con medios de referencia como The Guardian, National Geographic o The New York Times. El comisariado y diseño expositivo de la muestra también corre a cargo de Hakawatifilm.

Darna (España): surgido en Barcelona, este equipo formado por jóvenes migrantes sin referentes familiares se ha consolidado como una “segunda casa”. / INFORMACIÓN

La exposición se articula en torno a cinco equipos que representan diferentes realidades donde el fútbol se convierte en una herramienta de transformación:

CEAR CF (España) : nacido en Alicante en 2019 por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ofrece a personas migrantes y refugiadas un espacio de integración, comunidad y apoyo emocional.

: nacido en Alicante en 2019 por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ofrece a personas migrantes y refugiadas un espacio de integración, comunidad y apoyo emocional. Darna (España) : surgido en Barcelona, este equipo formado por jóvenes migrantes sin referentes familiares se ha consolidado como una “segunda casa”.

: surgido en Barcelona, este equipo formado por jóvenes migrantes sin referentes familiares se ha consolidado como una “segunda casa”. Dragones de Lavapiés (España) : referente de integración en Madrid, promueve la inclusión social y participa en proyectos europeos.

: referente de integración en Madrid, promueve la inclusión social y participa en proyectos europeos. Jugones (España) : club basado en valores como el respeto, la igualdad y la integración social.

: club basado en valores como el respeto, la igualdad y la integración social. Sudáfrica: niños y niñas que utilizan el fútbol como herramienta para defender sus derechos y construir oportunidades en contextos de gran dificultad.

Jugones (España): club basado en valores como el respeto, la igualdad y la integración social. / INFORMACIÓN

“Fútbol para la Esperanza” ofrece así una mirada global y comprometida que sitúa al deporte como un vehículo de cambio, capaz de generar impacto social real y duradero.

Con esta iniciativa, Casa Mediterráneo refuerza su compromiso con la promoción de proyectos culturales que fomentan el entendimiento entre sociedades, el diálogo intercultural y el desarrollo humano en el espacio mediterráneo y más allá.

La exposición está dirigida al público general, con especial interés para jóvenes, estudiantes y entidades educativas y sociales.