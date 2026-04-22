Los "otros Cervantes" premian al director de la Fundación Miguel Hernández y al ilicitano Juan Carlos Lozano Felices

Otros premios Cervantes son posible. Independientemente de la labor del Ministerio de Cultura en su prestigioso galardón, la revista cultural Ágora - Papeles de Arte Gramático concede cada año sus galardones particulares que cuentan también con el nombre del autor del Quijote. En su caso, tienen como objetivo reconocer tanto trayectorias como obras destacadas dentro del ámbito de la literatura en lengua española, así como poner en valor la labor crítica, la traducción y la difusión cultural.

A diferencia del premio Cervantes, que este año ha ido a parar al escritor mexicano Gonzalo Celorio, estos galardones se estructuran en diversas categorías que abarcan desde la poesía y la narrativa hasta la no ficción, la traducción o la recuperación de clásicos. Con ello, buscan ofrecer una mirada amplia y humanista del panorama literario, atendiendo tanto a la creación contemporánea como al legado cultural.

Premio Cervantes de Ágora, a título póstumo, al poeta zaragozano Ángel Guinda por su obra reunida en "Vida ávida" / INFORMACIÓN

De esta manera, y bajo el nombre de La Sonrisa de Cervantes, también conocidos como los Cervantes de Ágora, estos galardones han dado a conocer su fallo anual con un palmarés que reconoce algunas de las trayectorias y obras más destacadas del ámbito literario en lengua española. Así, el jurado ha otorgado el Premio Cervantes, a título póstumo, al poeta zaragozano Ángel Guinda por su obra reunida en Vida ávida (Olifante, 2025), destacando la relevancia y profundidad de su trayectoria poética.

Por su parte, el Cervantes de Honor ha recaído en Miguel Ángel Cuevas, catedrático de Filología Italiana en la Universidad de Sevilla, en reconocimiento a su labor como traductor y a una obra poética que integra diversas lenguas romances como el catalán, el español, el francés y el italiano. Por su parte, en el ámbito de la difusión cultural, el Premio María Moliner ha sido concedido a Aitor Larrabide por su prolongada labor al frente de la Fundación Miguel Hernández de Orihuela, donde ha impulsado la proyección de la obra del poeta oriolano.

Paz Mellado Hinojosa, galardonada por "Algunas metamorfosis" como mejor libro de prosa de ficción / INFORMACIÓN

Una crítica que profundiza en las voces independientes

En los Premios de la Crítica, el reconocimiento al mejor libro de prosa de ficción ha sido para Algunas metamorfosis (Loto Azul, 2025), de la granadina Paz Mellado Hinojosa, destacando la calidad de la obra por su juego literario y su imaginativa propuesta narrativa. Mientras que el galardón a mejor libro de prosa no ficción se ha concedido ex aequo a Alberto Chessa por Elefantes de nube y al ilicitano Juan Carlos Lozano Felices por Proyecto Mosaicum, valorado como un mosaico de referencias culturales y musicales.

En la categoría de poesía, el jurado ha premiado la obra Vanitas, del oriolano José Manuel Ramón, destacando su profundidad espiritual y su dimensión crítica, entendiendo que es con esta obra con la que el autor ha alcanzado su madurez estilística. Además, se ha otorgado un Premio Extraordinario de Honor a Aquel jardín, de José Luis Martínez Valero, obra publicada en 2025 y considerada una de las más relevantes de su generación.

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El ilicitano Juan Carlos Lozano Felices, premiado por su obra "Proyecto Mosaicum" / INFORMACIÓN

Mirada a la traducción y al legado literario

Los premios Trujimán–Joaquín Garrigós Bueno, centrados en la traducción, han distinguido a Doina Lincu por su versión al rumano de El palacio de las blanquísimas mofetas, del escritor cubano Reinaldo Arenas. Asimismo, se ha premiado a Luisa Pastor por su traducción de Backyard, antología bilingüe del poeta estadounidense A. R. Ammons. En la categoría El Arco de la Aurora–Jorge Guillén, dedicada a la recuperación de clásicos, el galardón ha sido para Años y leguas, del novelista alicantino Gabriel Miró, considerada una de las obras más representativas de la prosa española.