Emilio Varela vuelve al Mubag en su 75 aniversario con una mirada intimista

Emilio Varela (1887-1951), una de las figuras más destacadas de la Edad de Plata de la cultura alicantina, regresa al Mubag en el 75 aniversario de su fallecimiento a través de una exposición que ofrece una mirada más íntima de su pintura a través de una treintena de obras, que incluyen seis cuadros inéditos y que además proponen al espectador el juego de "mirar el cuadro dentro del cuadro", como plantea María Gazabat, técnica del museo y comisaria de la propuesta, que se puede ver hasta el próximo 27 de septiembre.

La muestra Emilio Varela. Una ensoñación intimista es la primera de las acciones programadas por el Mubag para celebrar, también, el 25 aniversario de su creación como museo en el antiguo Palacio Gravina del siglo XVIII. Un museo que ha experimentado grandes cambios -desde 2023 es reconocido como Museo de Bellas Artes por la Generalitat Valenciana, para dar visibilidad a los fondos de la Diputación Provincial de los siglos XIX, XX y XXI- y que hasta 2021 disponía de un espacio propio dedicado a Varela -cuenta con unas noventa obras entre fondos propios y depósitos- que se ha ido transformando con el tiempo.

Autorretrato de Emilio Varela junto a un retrato realizado al pintor Andrés Buforn, similar al del cuadro de al lado / """HECTOR FUENTES ABIA """

El director del Mubag, Jorge Soler, ha indicado que el museo siempre ha prestado una "especial atención" a este artista fundamental de la primera mitad del siglo XX en la provincia siendo "parte integrante o complemento imprescindible de exposiciones" celebradas en la segunda planta, como la realizada en 2021-2022 durante 14 meses, Emilio Varela y sus contemporáneos, y otras tres colectivas en los últimos años, además de ser "el artista más estudiado" en el museo y el pintor al que han dedicado más artículos siendo "uno de los valores más sólidos" de los Cuadernos del Mubag. Y coincidiendo con los aniversarios de Varela y el Mubag, el pintor, como ha enfatizado Soler, "vuelve a ser protagonista en los 25 años del museo".

La exposición se puede ver hasta el 27 de septiembre en el Mubag / """HECTOR FUENTES ABIA """

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, que ha calificado la obra de Varela de "referencia imprescindible" y al propio artista como "nuestro maestro de la pintura alicantina" y "uno de los más importantes de España", ha considerado que esta exposición es un reconocimiento "a quien tanto nos ha dado a la provincia de Alicante" y, tras recordar la cantidad de obra que de él posee la corporación provincial, "nos invoca a que dentro de un tiempo podemos hacer otra exposición" con sus pinturas.

La pintura dentro de la pintura

Gazabat ha diseñado una propuesta expositiva original que parte de tres obras principales de interiores, de estancias como el vestíbulo y el comedor de la casa familiar de Emilio Varela en la calle San Francisco, en las que se reflejan sus propios cuadros colgados en las paredes, "la mayoría desdibujados, que nos proporcionaron la clave de este innovador relato expositivo". Alrededor de ellas se ha articulado la exposición con el resto de obras empleando el recurso del "cuadro dentro del cuadro", "intuyendo" otras obras del pintor.

"La Anciana" junto a una fotografía de Emilio Varela pintando el cuadro / """HECTOR FUENTES ABIA """

Entre ellas, una treintena de pinturas y dibujos que escapan de su obra principal o más reconocible -como es el paisaje alicantino- configurando curiosos conjuntos en los que las semejanzas en algunos casos son inevitables, como es el caso del imponente retrato de su madre, Manuela Isabel, donado al museo hace una década, que figura en una pintura diminuta; o la obra inédita de La Anciana, que se expone junto a una fotografía pintándola, cuyo original se conserva en el Archivo de la Fundación Mediterráneo, por un joven Varela en la escuela de pintura de Joaquín Sorolla en Madrid; al igual que un autorretrato del pintor, rodeado de cuadros de paisajes marinos, que en la muestra han "salido" del cuadro y se exponen junto a este.

Otras obras inéditas

Entre las obras inéditas que se exhiben destaca el retrato del pintor alicantino Andrés Buforn (1877-1943), amigo de Varela, así como los de su madre, María Aragonés, y su hermano, Antonio Buforn. Además de su madre, se exhiben retratos de familiares de Varela como su hermano, Joaquín Varela Isabel, algunos sobrinos, así como algunos dibujos de figuras femeninas abocetadas a grafito y apuntes de figuras de arlequines coloreados.

Inaugiración de la exposición "Emili Varela. Una ensoñación intimista" en el Mubag / """HECTOR FUENTES ABIA """

El recorrido culmina con un homenaje a la gran amistad que Varela mantuvo con el músico y compositor Óscar Esplá, de quien también se celebra este año el 50 aniversario de su fallecimiento, que se traduce en un retrato de Esplá realizado por Maurice Fromkes de 1926, en depósito del Museo del Prado, junto a otros cuadros y unas palabras dedicadas a Varela por el músico cuando visitó su estudio acompañando a su entonces maestro Sorolla, quien dijo de su discípulo: "Este chico ve el color mejor que yo; será un pintor extraordinario".

Más de la mitad de las obras pertenecen a los descendientes de Emilio Varela, otras cinco pertenecen al Mubag, una al Prado y el resto a colecciones particulares: José Luis Antequera, Canales Alonso, Familia Martínez, Federico Mingot Gea, Manuel Sánchez Mollor, E. Varela, José Antonio Varela Ferrandis, Yolanda Varela Ferrandis, Nayara Varela Mingüens, Familia Van der Hofstadt Rovira y Familia Vinal Navarro.