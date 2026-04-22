Pedro Pastor, cantautor, en Elche: "La mejor forma de combatir el pensamiento fascista es la internacionalidad"

Un cantautor que tiende puentes entre culturas. Pedro Pastor (Madrid, 1994) encontró muy pronto su propósito vital, influenciado por el entorno en el que creció. Hijo de Luis Pastor y sobrino de Pedro Guerra, se vinculó de forma natural con la canción de autor desde muy joven, hasta publicar su primer EP, Aunque esté mal contarlo, en 2012. Posteriormente llegaría su primer álbum, La vida plena, y un viaje artístico con la banda Los Locos Descalzos, formada por Nico Martos, Álvaro Navarro y Alan Denis, que ahora cierra su ciclo tras una década de recorrido conjunto. Este sábado 25 de abril, a partir de las 22 horas, estará en La Llotja de Elche para presentar su trabajo 10 locos años descalzos, un disco en el que ha contado con la participación de artistas como Silvio Rodríguez, El Kanka y Rozalén.

Celebra una travesía de 10 años junto a Los Locos Descalzos con un disco cargado de colaboraciones. ¿Cómo ha sido para usted esa experiencia compartida junto a ellos?

Ha sido un cierre de ciclo. Actualmente Los Locos Descalzos nos hemos disuelto como tal porque, de la banda original, tras diez años, solo queda Álvaro. Alan se fue hace un año y Nico ha decidido no hacer esta gira, aunque la puerta siempre estará abierta. Para mí siempre fue algo milagroso haber tenido una banda. Yo soy solista y tengo espíritu de solista. Empecé mi carrera siguiendo los pasos de un cantautor, y esa era mi experiencia, también por la referencia que tenía en mi entorno familiar. Pero, de repente, me vi involucrado en un proyecto colectivo y eso me hizo mucho bien. Me cambió la manera de entender la música y la vida. He vivido ese sueño durante diez años y, cuando vimos que el ciclo llegaba a su fin, decidimos cerrarlo de esta forma. Este disco ya lo firma Pedro Pastor, pero mantiene a Los Locos Descalzos en el título. Era la transición más sana y más justa posible por todo el proceso vivido.

¿Qué le ha aportado la banda a nivel musical?

La mayoría de cantautores no tienen una banda fija, sino músicos que van rotando entre giras y discos. Es lo más habitual, pero en mi caso me han acompañado en todo este proceso. Mi evolución musical tiene mucho que ver con descubrir Latinoamérica con 20 años y empezar a entender la música desde un prisma mucho más abierto, con la intención de buscar otros ritmos, timbres y colores. Ellos se adaptaron perfectamente a ese viaje y aprendimos juntos esa nueva forma de hacer música. A partir de Vulnerables empezamos a grabar los discos en bloque, y eso cambió también la forma de afrontar los arreglos y la construcción de las canciones. Las composiciones eran mías, eso nunca ha dejado de ser así, pero el trabajo interno era colectivo. Eso me ha enseñado a trabajar en equipo. Al principio me costó quitarme ese ego de protagonista absoluto, pero eso me lo han enseñado ellos. Aprendí a relajarme y a entender que todos sumaban al proyecto.

En este disco también hay un homenaje a su etapa inicial y recupera canciones como Verde selva, que había sido desterrada de su setlist. ¿Cómo ha sido reencontrarse con esas creaciones?

Ha sido un proceso muy sanador. Necesitaba reconciliarme con parte de mi obra, especialmente con canciones que hice muy joven, sin herramientas ni criterio de producción. Con 18 años es muy difícil saber cómo te gustaría que sonara una canción. Poder revivirlas ha sido sanísimo y ha provocado que canciones como Verde selva, que como tú dices estaban condenadas al ostracismo, vuelven a primera línea. Aunque los arreglos sean distintos, el mensaje y la poesía siguen ahí. Ahora disfruto cantándolas desde un lugar mucho más cómodo. Porque te soy sincero, antes había canciones que no quería cantar y ahora las gozo.

El cantautor Pedro Pastor, en una imagen promocional cedida / INFORMACIÓN

En esa canción hace referencia al disco de La ley innata. ¿Cómo ha vivido la noticia de la marcha de Robe Iniesta?

Con mucha pena y mucho agradecimiento, pero también con sorpresa. Sabíamos que Robe había cancelado conciertos de su gira, pero los que lo seguíamos lo habíamos visto mejorar en estos últimos años. Se le veía muy entero. Creo que estaba en un estado de gracia muy especial. Su último disco es buenísimo e íbamos a disfrutar mucho más de su obra y del gran estado de forma de una banda que había empastado a la perfección. Hoy en día, en un contexto en el que todos los artistas que venden esa cantidad de tickets tocan con secuencias, veíamos a estos músicos sin claqueta, tocando en vivo y dando un espectáculo musical apabullante. Era hermoso ver entre el público a gente muy diversa, conectada tanto por lo que había supuesto para ellos la música de Extremoduro como la de Robe Iniesta en su etapa en solitario. Es una gran pérdida, pero el legado que deja es infinito, y muchos artistas lo estamos honrando en directo porque ha sido una fuente de inspiración enorme para quienes nos dedicamos a componer.

En todo este tiempo, ¿qué es lo mejor que le ha pasado en la música?

Me han pasado muchas cosas. Una ha sido poder recorrer el mundo con mis canciones, haber podido hacer una carrera internacional ha conformado la persona y el artista que soy ahora. Luego, y pese a que nunca he sido muy fetichista de las colaboraciones, grabar con Silvio Rodríguez es un regalo que la música me ha dado y al que siempre podré acudir cuando esté un poco más desubicado. Y te podría decir que otras cosas especialmente significativas han sido haber tenido una banda y crecer musicalmente junto a ellos, y haber tenido la posibilidad de cantar con mis padres (Luis Pastor y Lourdes Guerra). Tener eso en mi propia casa es un auténtico regalo.

"Me costó trabajar en equipo y quitarme el ego de protagonista absoluto"

Cuando uno ve desde fuera el mundo de la música, parece algo idílico e ilusorio. Pero en su caso, su posicionamiento político le ha conllevado a vivir en primera persona la censura a su música. ¿Merece la pena el camino andado cuando su nombre queda en entredicho por ciertos espectros políticos?

Yo, quizás, lo que no sé es si merece la pena ser político en el mundo actual, con la cantidad de odio y amenazas que reciben y el miedo físico que deben pasar. Ser un músico con ideas políticas definidas, que pueda decir la verdad y compartir su experiencia con el mundo, merece la pena con creces. Lo más importante es dormir en paz, pero no solo en este oficio, sino en cualquiera, siempre que te retribuya económicamente lo suficiente como para poder vivir bien. Es cierto que este es un oficio difícil, en el que te enfrentas a la inestabilidad, a viajes constantes y a una clara incertidumbre económica. Pero te puedo hacer una lista de cien trabajos más duros que este y seguro que me quedo corto. Ser músico es uno de los trabajos más privilegiados del mundo, me dedico a lo que me gusta, viajo a través de mis canciones y conecto con gente que me celebra y me da su amor. Subirse a un escenario es una de las sensaciones más fuertes que existen, es una droga que no se puede comparar con nada más.

Hay mucho discurso en torno a lo difícil que es ser músico.

Y por eso mismo me gusta mucho defender esta postura, porque es cierto que es un trabajo sacrificado y con carencias, pero duro sería ir a la oficina diez horas para cobrar 1.500 euros, bajar a la mina y tener una esperanza de vida de 50 años, fregar mierda ajena, ser cajero en cualquier supermercado o ser albañil. Ser músico, en cambio, es un milagro.

Portada del disco "10 locos años descalzos" de Pedro Pastor / INFORMACIÓN

Siempre ha buscado tender puentes entre culturas con su música. En sus canciones hace acopio de todo lo que ha aprendido viajando por el mundo. En el contexto social actual, ¿cree que es más importante que nunca?

Totalmente. En momentos de auge del pensamiento fascista, la mejor forma de combatirlo es la internacionalidad. La única manera que tenemos de plantarle cara a todo lo que está pasando es tener altura de miras y poder vivir la experiencia de que el mundo es un lugar tremendamente grande y diverso, y que eso es gracias a que las idiosincrasias de cada territorio lo convierten en un lugar amable. Si solo hubiera una única manera de pensar, una única forma de habitar el mundo, si solo hubiera un único dios en el que creer, el mundo sería un lugar horrible. No nos queda otra que pelear por cuidar la diversidad humana del planeta. Si todos vistiéramos igual o todos amáramos de la misma forma, estaríamos ante un problema. Que es un poco lo que se está promoviendo, un pensamiento único, muy corto de miras, limitado, limitante e intolerante.

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Se está extendiendo una ideología que pone el odio en el centro. Eso es terrible. Más allá de que, a niveles prácticos, lo verdaderamente grave sea que no dejen de sobrevolar cohetes el espacio aéreo y que no dejen de caer bombas en todas partes, a nivel ideológico es muy preocupante que la ideología que actualmente avanza y campa a sus anchas tenga el odio como eje principal de su programa político. Podemos defender lo público, lo privado o tener ideologías distintas. Pero, más allá de que podamos pensar diferente, hay que tener claros unos estándares, unas bases. Que tengamos presentes los derechos humanos, porque se están perdiendo. Ahora todo parece defendible. ¿Dónde han quedado los resquicios de humanidad de este mundo en el que vivimos? ¿Quién es capaz de defender la masacre que quería llevar a cabo Trump en Irán? Hay algo que ha fallado, no hemos sabido sostener un pacto que se había establecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y las redes sociales están alimentando mucho estos mensajes.