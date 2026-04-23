Enric González, Darío Adanti, Víctor García-León y Remedios Zafra conversan en el Instituto Gil-Albert

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert inicia este viernes un nuevo ciclo dedicado a la conversación, La mirada oblicua, coordinado por Joaquín Manresa, que consta de siete encuentros con intelectuales, profesionales y expertos de diferentes sectores que buscarán la verdad para poner sobre la mesa las cuestiones que más preocupa a la sociedad actual.

Las sesiones serán complementarias, tanto por su contenido como por los perfiles de los intervinientes: periodistas especializados, analistas, ensayistas, escritores o cineastas.

La primera jornada se inaugura este viernes, a las 19 horas, con el periodista Enric González y Darío Adanti, ilustrador y animador, quienes tratarán cuestiones como la agenda, el rumor y el humor en los medios de comunicación. Ambos orientarán a los asistentes hacia cómo advertir el funcionamiento del mercado de la verdad y la verdad del mercado en una sesión que lleva por título Las buenas noticias y el mundo contemporáneo.

Enric González cuenta con una amplia trayectoria como colaborador de El Mundo, Jot Down, la Cadena Ser y como corresponsal internacional de El País en Washington, Nueva York, París, Londres y Buenos Aires. Por su parte, el argentino Adanti es uno de los creadores de la revista satírica Mongolia y ha publicado en El País, Público y El Jueves. Es creador de personajes como El Niños Dios o El Hombre Gato, y autor, junto a Jordi Costas, de Mis problemas con Amenábar y Vida mostrenca.

Charla sobre Rafael Azcona en la segunda sesión

Bajo el título Un paseo con Azcona se celebra la segunda sesión el lunes 27 de abril con Víctor García León -director y adaptador al cine de obras de Rafael Azcona- y Bernardo Sánchez Salas, guionista y experto en su figura. Este encuentro conmemorará el centenario del nacimiento de este inigualable escritor.

Cartel de la sesión "Un paseo por Azcona" en el Instituto Gil-Albert / INFORMACIÓN

García León cuenta en su haber con películas de la talla de Más pena que Gloria, Vete de mí, Selfie, Los europeos, basada en la novela de Azcona, o Altas capacidades, estrenada en marzo, así como con conocidas series como Los hombres de Paco y Animal. Profesor, ensayista y dramaturgo, Sánchez Salas es autor de Rafael Azcona. Otra vuelta en El cochecito (1991), Del cinematógrafo al cinemascope (1991), 100 años luz. El tiempo del cinematógrafo en La Rioja (1r 995), el estudio Rafael Azcona. Hablar el guion (2006) y el ensayo El cine del vino (2006), entre otros.

Tercera jornada sobre gigantes tecnológicos

Remedios Zafra y Javier Echeverría protagonizarán la última de las tres sesiones programadas hasta el momento, Los gigantes tecnológicos y los pequeños humanos, el jueves, 14 de mayo.

Echeverría trabaja en la Fundación Vasca de la Ciencia. Ganó el premio Anagrama con Telépolis, un libro que daría lugar a una trilogía cuya segunda entrega es Cosmopolitas domésticos. La tercera parte, Los Señores del Aire: Telépolis y el Tercer Entorno, fue galardonada con el Premio Nacional de Ensayo. Recientemente se ha presentado la segunda edición de Tecnopersonas. Cómo nos transforman las tecnologías. Zafra es escritora, profesora universitaria e investigadora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ganadora del Premio Nacional de Ensayo 2025 por El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática (Anagrama).

Ciclo Rostros con historias: Emilio Varela

Por otra parte, el IAC ha organizado dos propuestas para conmemorar el 75 aniversario de la muerte del pintor alicantino Emilio Varela. La primera actividad se desarrollará el sábado, 25 de abril, con una conferencia, una visita guiada a cargo de Jordi Navas por rincones de Sella relacionados con él y su pintura, así como una exposición de paneles explicativos, cedidos por la UA, en memoria de su figura. El público interesado en asistir deberá inscribirse previamente a través del enlace bit.ly/VarelaSella. El homenaje a Varela continuará el sábado, 23 de mayo, en el Aula de Cultura Felip Miralles de Benimantell, donde también se trasladará la exposición.