Cuenta atrás para el festival Rocanrola en Alicante: "Pensamos en toda esa gente que se quedó con las ganas el año pasado"

Queda una semana para que la música vuelva a sonar en el Multiespacio Rabasa con la cuarta edición del festival Rocanrola. Un evento de rap y música urbana, el más multitudinario de España, que se ha consolidado en Alicante gracias a su apuesta por combinar nombres punteros del panorama con artistas emergentes que encuentran en sus escenarios una oportunidad para impulsar su carrera.

Tras la cancelación de la pasada edición debido a las inclemencias meteorológicas, el festival ha adelantado su celebración al puente de mayo con el objetivo de seguir atrayendo público de fuera de la provincia, uno de sus principales alicientes a nivel nacional. De este modo, el certamen se celebrará los días 30 de abril y 1 y 2 de mayo y contará con cerca de 36 horas de música en directo.

"Fue una gran desilusión tener que cancelar el pasado año en el último momento, pero entendimos que era lo correcto por la seguridad del público. Ahora tenemos la oportunidad de quitarnos esa espina y celebrar el festival pensando en toda esa gente que se quedó con las ganas. Vamos a poner todo de nuestra parte para que la experiencia sea increíble y compensar ese chasco", explica a INFORMACIÓN Jorge Villar, portavoz de Rocanrola.

Un momento de la presentación del festival Rocanrola en el Museo de Aguas de Alicante / HECTOR FUENTES

Villar subraya además que este cambio de fechas no será puntual: "Hemos adelantado el festival para no hacer esperar tanto al público y también por cuestiones meteorológicas. Creemos que es una fecha ideal en Alicante y nuestra intención es consolidarlo en el puente de mayo". Las últimas entradas se pueden adquirir a través de la página web Rocanrola.com, aunque los abonos VIP y los de Front Stage ya se han agotado.

Novedades de una edición esperada

El cartel de este año está encabezado por artistas como Hijos de la Ruina, el alicantino Nach o Kase.O, que ofrecerá en Alicante su único concierto de 2026. A ellos se suma un programa que mantiene en gran medida la propuesta de la edición cancelada, con incorporaciones como la del mítico Mucho Muchacho, que hará las delicias de los amantes de la vieja escuela. Además, el evento contará con una exhibición del equipo de freestyle de Red Bull con nombres como Gazir, Mnak o Babi.

Más allá de la música, la organización ha reforzado la experiencia del público. Se ha instalado una carpa gigante con capacidad para unas 20.000 personas para proteger del sol y se ofrecerá agua gratuita y fría gracias a Aguas de Alicante, con el objetivo de reducir el uso de plásticos. Como novedad, este año el recinto no contará con zona de camping, aunque se han reforzado las lanzaderas gratuitas de autobús, tanto en frecuencia como en destinos, para facilitar los desplazamientos tanto al centro de Alicante como a Sant Joan y El Campello.

La rapera alicantina K1ZA, durante la presentación del festival / HECTOR FUENTES

Una oportunidad para jóvenes talentos

La presentación del festival, celebrada en el Museo de Aguas de Alicante, ha contado con la rapera alicantina K1ZA en representación de los artistas participantes en esta cuarta edición. La intérprete, que será la encargada de abrir a las 16 horas la jornada del viernes, regresa por tercer año consecutivo al festival, algo que considera “una oportunidad enorme” para su carrera. “Estamos hablando del festival de rap más importante de España, y estar rodeada de artistas tan relevantes, de los que además puedo aprender muchísimo, es algo muy valioso”, señala.

Noticias relacionadas

La artista destaca también “el respeto por la cultura hip hop” y el espacio que se da a las mujeres dentro del cartel. “Es el festival que más apuesta por el talento femenino”, afirma. Una circunstancia que aprovechará para “reencontrarse con amigas de la música, subirse al escenario, darlo todo y disfrutar”. “Para mí es fundamental el respeto por la cultura y por el trabajo que hacemos las mujeres dentro del rap”, concluye. El acto también ha contado con la participación de la concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet, y del director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, Martín Sanz.