Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carlos BañoMenor atropelladaLluvias fin de semanaHuelga profesoresClases en los pasillosSanta Faz BICLes Naus: quiénes son los imputados
instagramlinkedin

Día del Libro

La Hankangmanía controlada se desata en Barcelona: solo 100 firmas y un paseo sola y anónima por el centro

Parca en palabras, la premio nobel surcoreana en las distancias cortas se muestra mucho más relajada, con una sonrisa difícil de interpretar, medio tímida, medio amable

Han Kang, en Barcelona.

Han Kang, en Barcelona. / Andreu Dalmau / EFE

Elena Hevia

Nada más alejado del bullicio de Sant Jordi que el mundo flotante y misterioso de Han Kang, la premio Nobel surcoreana, a quien es fácil atribuirle fobia social a tenor de sus novelas pausadas y silenciosas. Pero nada de eso se ajusta exactamente a la realidad.

La autora empezó el día dándose un paseo sola y anónima por el paseo de Gràcia, poco antes de que los puestos empezasen a colocar sus libros y aunque había sido advertida, era difícil para ella hacerse entonces a la idea de la marea humana que iba a tomar aquellas calles, cosa nada deseable para quien regatea el número de entrevistas, detesta las fotos y accede a firmar y dedicar tan solo 100 libros en la comparecencia que su editorial Random House le organizó en una operación perfectamente controlada.

La premio Nobel Han Kang en Sant Jordi en Barcelona.

La premio Nobel Han Kang en Sant Jordi en Barcelona. / Andreu Dalmau / EFE

Ha sido en el recoleto patio de La Central del Raval, un lugar donde era posible abstraerse del gentío gracias a una ordenadísima cola y un centenar de papeletas numeradas -como en el mercado- que algunos lectores pidieron quedarse como recuerdo, además de la firma. Mientras tanto, otros 100 fans de la coreana se quedaron sin premio, intentando no perder la esperanza hasta que se hizo evidente que la nobel no iba a ampliar lo prometido. La autora ya se había agobiado suficientemente el pasado martes en el CCCB cuando 400 lectores, de un total de los 750 que siguieron el acto en el que intervino, intentaron conseguir una firma suya. De ahí las estrictas medidas en Sant Jordi.

La Nobel coreana Han Kang en La Central del Raval.

La Nobel coreana Han Kang en La Central del Raval. / EPC

Regalos para ella

Entre los que sí obtuvieron el ansiado trofeo, mayoritariamente jóvenes, abundaron aquellos que le llevaron algún obsequio, un dragón de peluche, una rosa, un poema, alguna manualidad, que Han recibía ceremoniosamente, mientras su traductora, Eun Jin, le escribía los nombres de los afortunados, que ella copiaba aplicada. Una lectora canaria, Miriam de 29 años, que recuerda la primera vez que leyó ‘La vegetariana’ y el fuerte impacto que le produjo: “Me estaba contando algo que no conseguía entender del todo, pero hay algo poderoso aquí que está sucediendo y que solo conseguiré entender si sigo leyéndola”.  Y las firmas se estampaban en libros en inglés, en chino -Han escribió su dedicatoria en, suponemos, perfecto mandarín- e incluso en una bonita edición en húngaro de ‘La clase de griego’, sin olvidar ‘Actos humanos’, la obra favorita de su editor, Abert Puigdueta que la acompañó en todo momento.

Para Seoyoon, una veinteañera coreana que vive en Barcelona desde hace 11 años y ha leído a la autora en castellano, es una manera de recuperar sus raíces. “Prometo volver a leer sus libros, pero esta vez en coreano, cuando vuelva allí el próximo verano”.

Noticias relacionadas

Parca en palabras, Han Kang, que en las distancias cortas se muestra mucho más relajada, con una sonrisa difícil de interpretar, medio tímida, medio amable, pero quién sabe, asegura estar “encantada” con esta fiesta que ha disfrutado y de la que se resguardado a partes iguales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
  2. El desplome de un andamio provoca un fallecido y un herido muy grave en Benidorm
  3. La jueza imputa a quince personas por el escándalo de Les Naus de Alicante, entre ellas Rocío Gómez, Pérez-Hickman y diez dueños de viviendas protegidas
  4. De las colas por la regularización de migrantes en Elche al atropellado arranque de un nuevo trámite telemático para reducir el colapso
  5. El embalse de La Pedrera acumula más de 120 hectómetros por primera vez en una década gracias a las reservas del trasvase
  6. Conmoción en Aspe por la muerte de un hombre de 46 años en la caída del andamio de Benidorm: 'Su pérdida deja un enorme dolor
  7. Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
  8. Las playas de Elche refuerzan el escudo de las dunas en 2,8 kilómetros y los vecinos urgen más civismo

El sorteo de la Copa del Rey se celebrará en el Real Liceo Casino de Alicante el 4 de mayo

El sorteo de la Copa del Rey se celebrará en el Real Liceo Casino de Alicante el 4 de mayo

Alicante lleva a los iPhones su app para consultar el bus y los parkings en tiempo real

Alicante lleva a los iPhones su app para consultar el bus y los parkings en tiempo real

Carlos Baño, tras presidir la Cámara de Alicante más de dos años de forma irregular: "Es un puro tecnicismo"

Carlos Baño, tras presidir la Cámara de Alicante más de dos años de forma irregular: "Es un puro tecnicismo"

Las claves del resurgir franjiverde: un Affengruber a nivel Mundial, la irrupción de Villar y el ajuste de Sarabia en la derecha

Las claves del resurgir franjiverde: un Affengruber a nivel Mundial, la irrupción de Villar y el ajuste de Sarabia en la derecha

Juan XXIII sale a la calle para reclamar su biblioteca tras dos años sin páginas que pasar en el barrio de Alicante

Juan XXIII sale a la calle para reclamar su biblioteca tras dos años sin páginas que pasar en el barrio de Alicante

III Edición de las Cavanilles Skills

Urbanismo promete medidas para que los trámites para construir vivienda en Alicante no se retrasen hasta 10 años en plena crisis por Les Naus

Urbanismo promete medidas para que los trámites para construir vivienda en Alicante no se retrasen hasta 10 años en plena crisis por Les Naus
Tracking Pixel Contents