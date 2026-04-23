Homenaje en Alicante a Ernesto Cardenal con Sergio Ramírez, José Carlos Rovira y Carmen Alemany

El Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti de la UA (CeMaB) rinde homenaje al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal con una mesa redonda el próximo lunes 27 de abril, a las 19 horas, en la Sala Altamira de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal, 4). La actividad, titulada Ernesto Cardenal. Un poeta para el siglo XXI, se realizará de manera presencial y también podrá seguirse en directo.

En la mesa redonda se valorará la actividad realizada durante el pasado año con motivo del centenario del nacimiento de Cardenal (1925-2020) y contará con la presencia del escritor nicaragüense y Premio Cervantes 2017 Sergio Ramírez, además de los catedráticos de la UA José Carlos Rovira (emérito) y Carmen Alemany, con presentación de la agente cultural Concepción Agüero.

Sergio Ramírez, José Carlos Rovira y Carmen Alemany / INFORMACIÓN

Sobre Ernesto Cardenal

Considerado uno de los principales exponentes de la poesía latinoamericana y figura clave de la teología de la liberación, desde su juventud Ernesto Cardenal participó en la lucha contra la dictadura de Somoza. A los 31 años tuvo una conversión religiosa que lo hizo ingresar en un monasterio trapense en Kentucky (Estados Unidos), donde fue discípulo del famoso contemplativo y escritor norteamericano Thomas Merton.

Más tarde, ordenado sacerdote, y por consejo del propio Merton, fundó una comunidad contemplativa en una isla del archipiélago de Solentiname en el Lago de Nicaragua; la que más tarde fue destruida por el ejército de Somoza por su participación activa en la lucha de liberación del Frente Sandinista. Tras el triunfo de la revolución, Ernesto Cardenal pasó a ser Ministro de Cultura del gobierno revolucionario (1979-1987).

Entre sus libros más importantes, traducidos a muchos idiomas, están Hora 0 y Oración por Marilyn Monroe y otros poemas, además de los publicados en esta misma Editorial: Telescopio en la noche oscura (1993), Antología nueva (1996), Salmos (1998), Epigramas (2001), la Correspondencia (1959-1968) con Thomas Merton (2003), Versos del Pluriverso (2005), El Evangelio en Solentiname (2006), Pasajero de tránsito (2009), Vida en el amor (2010), Este mundo y otro (2011) y Cántico cósmico (2012), así como las tres entregas de sus Memorias: Vida perdida (2005), Las ínsulas extrañas (2002) y La revolución perdida (22004).

Recibió, entre otros galardones, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2012.