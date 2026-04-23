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Un libro de la periodista gastronómica Ángeles Ruiz explora la identidad culinaria de La Vila Joiosa

La divulgadora presentará La Vila Gastronòmica. Cuina i amor al poble dels colors el 24 de abril, a las 19 horas, en el Salón Don Pedro de La Barbera del consistorio de La Vila Joiosa

Ángeles Ruiz posa en las instalaciones del Ayuntamiento de Alicante, en una imagen de archivo

Ángeles Ruiz posa en las instalaciones del Ayuntamiento de Alicante, en una imagen de archivo / HÉCTOR FUENTES

Juan Fernández

Juan Fernández

La gastronomía de La Vila se disfruta a través de las páginas. El próximo viernes 24 de abril, a las 19 horas, la periodista y divulgadora gastronómica Ángeles Ruiz presentará su último libro La Vila Gastronòmica. Cuina i amor al poble dels colors en el Salón Don Pedro de La Barbera del Ayuntamiento de La Vila Joiosa.

El libro ofrece un recorrido sensorial y documental por la identidad culinaria del municipio, abordando su tradición marinera, su estrecha vinculación con el mar y el papel de la industria chocolatera en la configuración de su cocina. Además, incluye un homenaje a Carlos Llorca Baus, figura clave en el impulso de La Vila Gastronómica, a través de una selección de poemas que enriquecen el contenido del libro.

Ángeles Ruiz, firmando su último libro &quot;Vademécum de cocina alicantina&quot;

Ángeles Ruiz, firmando su libro "Vademécum de cocina alicantina", en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Esta publicación se enmarca dentro de la programación de La Vila Gastronómica 2026 y conmemora el 25 aniversario de esta marca, consolidada como uno de los referentes gastronómicos de la Costa Blanca. La firma de Ángeles Ruiz, además, aporta un estatus de profesionalidad de una divulgadora que actualmente desarrolla su actividad profesional en el Centro de Gastronomía del Mediterráneo Gasterra UA-Dénia y es coordinadora de la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico de la Universidad de Alicante (UA).

El acto contará con la participación del catedrático de la Universidad de Alicante Josep Bernabeu-Mestre, junto al alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, la presidenta de la Asociación Provincial de Periodistas y Escritores de Turismo (APPA), Rosalía Mayor, y la propia autora. La presentación también incluirá una actuación musical y la lectura de algunos fragmentos poéticos.

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Editado con el apoyo del Ayuntamiento de La Vila Joiosa y Turisme Comunitat Valenciana, el libro se integra en un conjunto de iniciativas gastronómicas que, durante más de dos décadas, han contribuido a dinamizar el turismo y la economía local, como la Mostra de Cuina Marinera, Xocolatíssima, G de Tapas o el Concurs de Pebrereta.

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