Juanjo Artero, de gira en Alicante con "Asesinato en el Orient Express": "Agatha Christie tiene la capacidad de hacernos creer que todos somos Poirot"

El actor Juanjo Artero lleva más de cuatro décadas -46 años- interpretando personajes desde su debut en Verano Azul siendo un adolescente. Ahora está de gira con la obra Asesinato en el Orient Express, el clásico de Agatha Christie que perdura y que por primera vez se adapta al teatro en España, que este sábado, a las 19 horas, recala en el Auditori de La Nucia.

Algo ha aprendido Juanjo Artero de sus papeles de policía en las series El comisario o Servir y Proteger para encarnar ahora al detective más famoso de Agatha Christie, Hércules Poirot, en la obra que protagoniza junto a diez intérpretes para dar vida a este clásico del misterio. "Algo me ha servido, creo, para saber lleva una investigación criminal", bromea el actor, que considera que "es otro tipo de policía y ahora también tengo la edad como aliada (60 años), y el peso que te da la edad y las arrugas me permite hacer de Poirot". Un personaje, añade, que "está lleno de material con el que trabajar como actor, una montaña muy grande que escalar", del que percibe "estar interpretando a un personaje infinitamente más inteligente que tú, que eres un gusano al lado de su inteligencia, y eso es muy divertido".

La obra se representa este sábado en el Auditori de La Nucia / FERNANDO

También destaca la habilidad de la escritora británica "para hacernos creer a todo el que ve la obra que somos Poirot, que vamos acompañando la investigación" y la maestría para el suspense de quien "sabía despertar eso que solo tienen los genios" que, unido a su mejor detective, Poirot, "son una combinación perfecta" para lograr el éxito de público de esta obra casi un siglo después.

Artero destaca que Asesinato en el Orient Express es una obra "que nadie se había atrevido a hacer en España por la dificultad de recrear un tren, pero ese ha sido uno de los aciertos de nuestro montaje, con la estación, el vestíbulo, los compartimentos, los pasillos... algo que a priori es muy complicado".

Del Orient Express a El club de los poetas muertos

La obra lleva más de un año de gira por España (el 16 de mayo llegará a Villena y el 23 a Elche), que terminará en verano, y después Artero se despojará de Poirot para convertirse en el profesor Keating de El club de los poetas muertos, en la producción de Jesús Cimarro que se estrenará el 11 de septiembre en el Teatro La Latina de Madrid.

Juanjo Artero, en un teatro alicantino / RAFA ARJONES

Respecto a si le da tiempo a echar de menos los personajes con los que convive durante tanto tiempo, el actor señala: "Es como la vida, dejas un papel y te metes en otro, pero siempre quedan recuerdos bonitos. De pronto oyes una música y te acuerdas, o llegas a un teatro donde estuviste, pero la vida es así, cada año o cada dos años cambiamos de obras de teatro y no podemos destrozarnos el corazón tanto. Sobre todo se echa de menos a la gente, a los compañeros, pero aún es pronto, todavía me queda mucho que disfrutar con Poirot".

La versión de El club de los poetas muertos la dirigirá el alicantino Juan Luis Iborra, con quien ya ha trabajado en las tablas y a quien considera "un amigo y un pedazo de director. Juan Luis es un hombre del Renacimiento, un todoterreno que sirve para todo: se mete en teatro, en cine, en televisión, dirige una película o escribe un guion. Es maravilloso y una de las cosas que más me apetece es trabajar con él de nuevo". De momento, se prepara para la famosa frase del poema de Walt Whitman (¡Oh, capitán! Mi capitán!), "que ya la he escuchado en una lectura y no pude continuar con el texto del nudo que se me puso en la garganta".

Cartel de "El club de los poetas muertos" que protagonizará Artero / INFORMACIÓN

Aunque el cine se le ha resistido más -"todo llegará, o no; cualquier medio es válido y bueno", indica-, la carrera de Juanjo Artero está llena de papeles teatrales y episodios en series de televisión y no le cansa que para una generación entera siga siendo recordado por su personaje de Javi en Verano Azul.

"Eso no va a molestarme nunca. Nunca. Es un orgullo haber estado en esa serie, que es parte de la historia de la televisión en este país y tener ese cariño de la gente es muy bonito", asegura el actor, que sin embargo añade que "es verdad que a veces vas a un programa de televisión y si solo me preguntan de eso, me canso; o me quieren hacer montar en bicicleta ¡con 60 años!, pues no. Es lo único con lo que hay que luchar un poco a veces".