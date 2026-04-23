Mil cosas, Juan Tallón

Me gusta leer, leer por encima de mis posibilidades, y hacerlo sin grandes pretensiones. Leo para divertirme, para viajar sin moverme del sofá, como refugio de un mundo cada vez más intenso y más rápido. No soy crítica profesional ni pretendo serlo; soy una lectora que disfruta y comparte. Aquí encontrarás mi opinión sobre lo que pasa por mis manos, tan válida o tan discutible como cualquier otra. Muchas veces me apoyaré en las opiniones de las integrantes del Club de las doce, un grupo de amigas lectoras con las que comparto libros, vermú y otras historias una vez al mes. Un club de lectura, al menos este, es un lugar común para hablar, reír e incluso llorar, del que siempre sales un poco piripi y con el corazón contento. Si no perteneces a ninguno y crees que te gustaría, anímate, yo lo hice y no puedo estar más orgullosa.

Mil tareas, mil prisas, mil culpas

La primera reseña del blog no podía ser de otro modo que un grito contra las prisas. Mil cosas es la nueva novela de Juan Tallón, publicada por Anagrama en octubre de 2025. La trama nos lleva a un día frenético en la vida de Travis y Anne, una pareja que encadena compromisos y obligaciones hasta el agotamiento. Sigues sus carreras por la ciudad, sus llamadas y sus problemas domésticos mientras esperan el alivio de unas vacaciones que parecen no llegar. Esa sensación de ansiedad y urgencia, tan reconocible hoy, es, en buena parte, la magia del libro.

Portada de "Mil cosas" de Juan Tallón / INFORMACIÓN

Juan Tallón se lanzó a escribir esta historia de manera impulsiva. Empezó el 15 de diciembre de 2024 y la concluyó el 6 de enero de 2025, apenas veintitrés días de trabajo ininterrumpido. Ese ritmo vertiginoso se contagia al lector: en una tarde o dos puedes devorar las poco más de ciento cincuenta páginas, y cuando llegas al final el verdadero viaje apenas ha comenzado. El propio autor ha explicado que quiere que la experiencia de lectura no se complete hasta el punto final; solo entonces tomas conciencia del espanto que puede esconder una vida sometida a la tiranía de la urgencia.

Mientras avanzas por sus capítulos te conviertes en testigo de reuniones, atascos, correos electrónicos sin responder y un montón de pequeños desastres domésticos; nada que no nos pase a cualquiera en un día ordinario. Pero tras esa apariencia anodina se larva un gran horror. El título no engaña: todos tenemos mil cosas que hacer y ya no distinguimos entre lo importante y lo urgente. La novela se lee con una media sonrisa porque hay humor e ironía, pero al terminar llega la bofetada. La teoría nos la sabemos: conviene acotar la importancia del trabajo en nuestra vida y no sentir culpa cuando no estamos siendo productivos. Sin embargo, es difícil escapar de un ritmo asfixiante que parece marcar nuestro día a día.

La autora del blog con Juan Tallón / INFORMACIÓN

¿Enfado o empatía?

Como lectora, lo que más me gustó del libro vino después. Al terminar, sientes que la historia continúa en tu cabeza. Es imposible no pensar en nuestras propias rutinas, en esos días en los que todo parece urgente y acabamos dejando a un lado lo importante. La novela no moraliza, pero sí ofrece un espejo para mirarnos: al finalizar te preguntas a dónde conduce una existencia en la que haces todo como si fuese vital. Cada cual reaccionará de manera distinta: habrá quien terminará con el corazón encogido e incluso se cabrearán con el protagonista; otros lectores quizá se vean reflejados y sientan una empatía incómoda. En cualquier caso, pocas historias tan breves invitan a una reflexión tan larga.

Con esta reseña arranca nuestro blog literario. Me apetece compartir historias que me conmueven, enfadan o hacen reír. Quizá no cambiemos el mundo, pero al menos podemos detenerlo un rato con un buen libro. ¡Feliz Sant Jordi!