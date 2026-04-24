Alicante acoge el primer desfile de moda del Mediterráneo
Casa Mediterráneo promueve MedModa, una pasarela con diseñadores de 17 países que reivindica la industria textil como motor de intercambio cultural, económico y creativo
Casa Mediterráneo ha acogido este viernes el primer desfile de MedModa, la pasarela de moda del Mediterráneo, que pretender servir de punto de encuentro de diseñadores de ambas orillas y conectar la moda con la diversidad cultural y la diplomacia.
En esta primera edición, que propugna la búsqueda de la paz frente a la tensión mundial y reivindica la industria textil como motor de intercambio cultural, económico y creativo, han participado 17 diseñadores de ocho países de ambas orillas que han mostrado sus diferentes propuestas en un recorrido por la identidad, la tradición y la innovación del Mediterráneo.
Diseñadores emergentes y consolidados de países como Marruecos, Siria, Palestina, Turquía, Egipto, Italia o Bosnia y Herzegovina, junto a firmas españolas, han sido los primeros en presentar su trabajo en este desfile, que prevé tener continuidad en próximas ediciones con alternancia de países.
MedMODA 2026 es una iniciativa impulsada por Casa Mediterráneo que trasciende el concepto tradicional de pasarela para convertirse en una plataforma de diplomacia pública, cooperación cultural y proyección internacional del sector textil. La iniciativa, que cuenta con actividades paralelas, apuesta también por el territorio, con un modelo de producción basado en criterios de proximidad y colaboración con el tejido empresarial local.
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