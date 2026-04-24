Bocarriba: Sentido y sensibilidad

Hay proyectos que crecen con sentido, pero cuando hay imaginación y ganas, el divertimento y el disfrute están garantizados. Llevo tiempo siguiendo su evolución y hoy se percibe que están alcanzando un momento especialmente afinado: mayor seguridad en cocina, mejor puesta en escena y, sobre todo, una identidad clara, que va marcando su camino creciente y constante. Una decoración divertida, ecléctica, actual y desenfadada donde plasman lo que quieren trasmitir: que pases un buen rato aislado de convencionalismos. El proyecto –impulsado por un equipo íntegramente femenino (cuál de ellas más activa e involucrada)– se mueve entre lo gastronómico y lo escénico, con una estética ecléctica y un discurso contemporáneo basado en producto cercano, sensibilidad social y cierta voluntad de salirse del guion habitual. Y eso, de entrada, ya es refrescante. Comenzamos con los snacks con una lectura mediterránea y mucho sentido local. El semisalazón marinado casero de atún cumple con su concepto –me encantó el de bacalao–, bien equilibrado y sabroso; el tomate con oliva negra funciona en concepto, aunque a mitad de camino entre poco y muy hecho queda algo fibroso y tosco que le resta algo de finura. La sardina, apoyada sobre una base cremosa y bien pensada, ofrece buen sabor, su textura algo sobre hecha le resta firmeza aunque aporta un gran carácter. El servicio de pan, de elaboración cercana, acompaña correctamente. La mantequilla casera, aromatizada con hierbas, está especialmente lograda: ligera y agradable. El aceite con matices cítricos aporta personalidad, aunque quizá se echa en falta un punto más de frescura en boca. A lo largo del recorrido aparecen platos bien resueltos, con buena base técnica y sabores definidos: la crema de coliflor técnicamente perfecta, el pase vegetal con apio o el plato de legumbre con embutido, sabroso y bien integrado, confirman una cocina que sabe lo que quiere hacer. En este sentido, el menú muestra coherencia y una línea clara, aunque en algunos momentos esa continuidad se apoya en texturas similares de cremas que aportan uniformidad, si bien puede limitar ligeramente el contraste en boca.

Los postres cierran el menú con corrección. Tanto el perfil cítrico como la versión del tiramisú resultan agradables y bien ejecutados. Quizá aquí se abre una pequeña oportunidad: integrar aún más el discurso del territorio también en el apartado dulce podría reforzar el conjunto y hacerlo todavía más reconocible.

La selección de vinos merece una mención especial. Más allá de etiquetas conocidas, se busca que cada referencia tenga detrás un proyecto con sentido. Probamos un vino de viticultura heróica en Ribeira Sacra, con personalidad y muy en línea con esa filosofía de heroicidad que traslada a la cocina.

MENÚ DEGUSTACIÓN Snacks

Sardina confitada, escabeche y kiwi amarillo

Cremoso de coliflor y aceite verde

Bechamel, alubia y butifarra

Codorniz y naranja mozárabe

Limón, nata cítrica y galleta de mantequilla

Cacao, mascarpone y café Precio: 59 € Localidad: Pilar de la Horadada Reservas: 663 229 355 www.bocarribacocina.com

Bocarriba es una propuesta con personalidad, bien construida y con un discurso honesto. Funciona, tiene dirección y, sobre todo, tiene historias que contar. En una Vega Baja donde no abunda este tipo de proyectos, su presencia resulta especialmente interesante.

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Un lugar recomendable para quien busque una experiencia diferente, con sensibilidad contemporánea y una mirada propia sobre el producto cercano.

Felipe Gutiérrez de la Vega. / INFORMACIÓN