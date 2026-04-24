Un documental de David Delfín abre la sección Fashion Cinema del Festival de Cine de Alicante

El Festival de Cine de Alicante acoge este año la cuarta edición de la sección Fashion Cinema, un espacio que explora la conexión entre el audiovisual, el vestuario y la moda a través de una programación diversa y abierta al público con entrada libre, que se desarrollará en paralelo al festival del 26 al 30 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). Fashion Cinema se inaugurará con el documental dedicado a David Delfín como homenaje a este diseñador, fallecido tempranamente como consecuencia de un cáncer a los 46 años en 2017.

El arranque será el próximo 26 de mayo, a las 17.30 horas, con la proyección del documental David Delfín. Muestra tu herida, una pieza que se adentra en el universo creativo y emocional del diseñador, abordando su obra desde una perspectiva íntima y profundamente humana. La obra traza un recorrido por su trayectoria, marcada por la sensibilidad, la transgresión y la autenticidad, y pone en valor su legado dentro de la moda contemporánea española.

Imagen del documental de David Delfin, que se proyecta en el Festival de Cine de Alicante / INFORMACIÓN

Tomando como punto de partida el controvertido desfile de la colección Cour des miracles en 2002, y contando con las intervenciones de personas cercanas –su expareja Gorka Postigo o personalidades como Pepón Nieto, Alaska o Mario Vaquerizo–, el filme muestra al artista en todas sus facetas: desde sus trabajos (que incluyen dos colaboraciones con Pedro Almodóvar) hasta sus esferas íntimas como hijo, hermano, novio o amigo.

Cartel del documental / INFORMACIÓN

Tras la proyección se celebrará el coloquio Diseñar y coleccionar moda. Colección de Rafa Sánchez a través del proyecto fotográfico Influencer de Mario Rabasco. Rafa Sánchez ha dedicado su vida a la moda como diseñador para firmas como Dolce & Gabbana, Vivienne Westwood o Francis Montesinos, desarrollando en paralelo una destacada labor como coleccionista de piezas icónicas desde los años ochenta. Prendas cargadas de significado emocional que forman parte de su identidad personal. El fotógrafo Mario Rabasco ha materializado esta historia en Influencer, donde el propio diseñador posa con su colección mientras desvela el valor íntimo de cada pieza.

Exposición de homenaje a Cristina Rodríguez

Uno de los ejes principales de esta edición es la exposición Más es poco. El universo de Cristina Rodríguez, que estará abierta desde el 19 de mayo. Un homenaje integral a la reconocida diseñadora de vestuario, que será homenajeada durante la clausura del Festival con el premio Fashion Cinema.

La muestra propone un recorrido íntimo por su mundo creativo y personal, destacando tanto su trayectoria profesional como su identidad artística, marcada por una estética vibrante y luminosa. La exposición ha sido desarrollada por el alumnado del Grado de Interiores y Moda de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante, junto a estudiantes de Art Costura.

la diseñadora Cristina Rodríguez / INFORMACIÓN

Rosario Puñales, coordinadora de la sección, ha destacado que "Fashion Cinema se ha consolidado como un espacio imprescindible dentro del Festival, donde el cine y la moda se enriquecen mutuamente. Cada edición buscamos acercar al público el trabajo que hay detrás del vestuario y su papel fundamental en la construcción de los personajes y las historias. Este año, además, rendimos homenaje a figuras clave como David Delfín y Cristina Rodríguez, que representan el talento y la creatividad de nuestro país".

Premios de estreno, charlas y reconocimiento honorífico

Los Premios Internacionales Fashion Films celebran su primera edición en el marco de esta sección, el próximo 27 de mayo a las 18 horas. En esta jornada, se realizará la entrega de galardones, proyección de las obras seleccionadas y un coloquio con el jurado que estará formado por reconocidos profesionales como Víctor Claramunt, Nuria Vicedo, Rafa Gallar y María Jesús Ortiz.

El 8 de mayo a las 18 horas, la diseñadora Darsy Mojica ofrecerá la sesión Personajes que hablan. Cómo el diseñador viste cada historia, centrada en la construcción de identidad a través del vestuario. El viernes 29 de mayo, también a las 18 horas, será el turno de Cristina Rodríguez, quien impartirá la masterclass Más allá del vestuario, compartiendo su experiencia en cine, televisión y espectáculos tras una trayectoria de más de 70 largometrajes y múltiples nominaciones a los Premios Goya. Ella recibirá el 30 de mayo en el Teatro Principal de Alicante el Premio Fashion Cinema reconociendo su aportación al diseño de vestuario y su influencia en la narrativa audiovisual.