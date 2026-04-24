El heavy metal que une generaciones protagoniza el fin de semana en Alicante

El heavy metal muestra su legado en San Vicente

Se puede afirmar con rotundidad que Barón Rojo y Obús llevan décadas liderando el podio del heavy metal nacional, y este sábado, a partir de las 21 horas, volverán a subirse juntos al escenario de la Sala The One en una gira que los reúne para deleite de los millones de seguidores que arrastran desde comienzos de los años 80, cuando los hermanos Armando y Carlos de Castro fundaron Barón Rojo y debutaron con Larga vida al rock and roll, al tiempo que Fortu Sánchez y Paco Laguna hacían lo propio con Obús y Poderoso como el trueno; ambas bandas han compartido escenario con referentes internacionales como Judas Priest o Iron Maiden y han llevado su música por todo el mundo, manteniendo su vigencia más de cuatro décadas después. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Del poderío de Nat Simons a la sorpresa de Ídolos del parque

La cantante Nat Simons presenta este sábado a las 22 horas en la Sala Euterpe su nuevo álbum Pregúntale a Sara Connor, grabado en Nashville, un trabajo que supone un notable salto en su carrera gracias a un sonido orgánico, potente y emocional que retrata a una generación que creció entre promesas de futuro y que hoy busca su lugar en el mundo. Además, llega con todas las entradas vendidas. Por su parte, el domingo, también en Euterpe pero a las 19 horas, será el turno de Ídolos del Parque, una banda de pop vibrante y alegre que conecta con el público con temas como Cenizas o Déjalo y que, tras compartir escenario con grupos como Celtas Cortos o La Fuga, recorre ahora el país con su gira Buen Camino. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Pedro Pastor celebra una década «descalzo» en Elche

Pedro Pastor, hijo de Luis Pastor y sobrino de Pedro Guerra, llega este sábado a las 22 horas a la Sala La Llotja de Elche, donde actuará acompañado por su banda Los Locos Descalzos para celebrar diez años de trayectoria conjunta en los que han transitado por estilos muy diversos, pero siempre con una calidad y solvencia que convierten cada concierto en una experiencia intensa y especial. Sala La Llotja, Elche.

Marta Santos, la nueva figura de la música nacional, en El Muelle Live. / INFORMACIÓN

Marta Santos, una joven artista que se come el mundo

Marta Santos es una de las nuevas figuras de la música actual y llega este viernes a las 21.30 horas a El Muelle Live para seguir sorprendiendo con temas que ya han alcanzado millones de reproducciones en Spotify. En la actualidad es una de las artistas emergentes con mayor número de seguidores del país, con canciones como Cerquita de ti o La bachata, mientras que su primer álbum Poquito a poco fue certificado Disco de Oro y le valió el Premio Odeón a Artista Revelación. Ahora continúa consolidando su carrera con su último trabajo Aquí no sobra nadie. El Muelle Live, Alicante.

Francisco y Tamara, dos voces poderosas en Alicante

El Teatro Principal de Alicanteacoge este viernes a las 20 horas la actuación de dos de las mayores estrellas que ha dado la música española bajo el título Unicos, un espectáculo que reúne a Francisco y Tamara. El primero, ganador del Festival OTI en dos ocasiones con Latino y A dónde voy sin ti, destaca por una voz prodigiosa y una trayectoria en la que ha defendido cada interpretación con solvencia, mientras que Tamara irrumpió con un éxito arrollador gracias a canciones como Si nos dejan o Siempre, vendiendo más de un millón de copias con sus tres primeros discos y logrando varios discos de platino. Teatro Principal de Alicante.

Cain’s Dinasty celebran 20 años en la música en la Sala Marearock. / Jose Navarro

Cain’s Dinasty celebran 20 años de música en su casa

Whisky Caravan celebran este viernes su gran estado de forma en la Sala Marearock con Invisibles, un álbum donde demuestran su capacidad para huir de los estándares del rock y demostrar un sonido único. El sábado, la música no parará gracias a la banda alicantina Cain’s Dinasty, uno de los grandes exponentes del metal de la terreta, con una trayectoria marcada por la evolución sonora, incorporando elementos electrónicos y atmósferas más elaboradas que han aportado frescura al heavy metal alicantino. La formación celebra ahora 20 años de carrera, una fecha que conmemorará junto a amigos y compañeros de escena como la banda vasca Vhäldemar, que también celebra dos décadas de trayectoria llevando su potente directo por media Europa. Completa el cartel el trío Delenda Est. Sala Marearock, Alicante.

Noticias relacionadas

Los alicantinos Niña Polaca, principal reclamo de Los Atardeceres del Muelle. / INFORMACIÓN

El Muelle Live se pasa a los tardes con mucho indie

Si ambos por separado ya son un lujo del pop español, juntos elevarán su propuesta a otro nivel. Este sábado, a partir de las 17 horas, Los Atardeceres del Muelle contarán con Carlos Sadness presentando su último álbum La vida perfecta y con Niña Polaca, grupo con miembros de Madrid y Alicante que demostrarán por qué son una de las bandas más punteras de la actualidad con su nuevo disco ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas? Todo ello acompañado además por las sesiones DJ de Juanca y Pope de Supersubmarina y de Fascinado Club. El Muelle Live, Alicante.