Luz Gabás y Sergio del Molino, entre las firmas confirmadas para una Feria del Libro continuista en Alicante

Una llamada literaria a autores consagrados. Con la nueva edición de la Feria del Libro de Alicante a la vuelta de la esquina, la ciudad se prepara para celebrar su quincuagésima sexta edición del 6 al 10 de mayo en la plaza Séneca con rostros como Lorenzo Silva, Inés Plana o Manuel Vilas. La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha presentado este viernes la programación oficial, marcada por una línea continuista que vuelve a apostar por autores de relevancia nacional y nombres habituales del circuito literario.

La directora de la empresa organizadora Makyre Eventos, Macarena Regueira, ha sido la encargada de detallar los contenidos de esta edición, que combina, según ha explicado, la presencia de “pesos pesados a nivel nacional” con “algunas de las voces más interesantes de la provincia”. A los nombres ya confirmados previamente, se suman nuevas firmas destacadas. Entre ellas, la ganadora del Premio Planeta Luz Gabás, que acudirá con su última obra Corazón de oro; la periodista y escritora Marta Robles, que regresa a Alicante con Amada Carlota; o Sergio del Molino, Premio Alfaguara 2024, que presentará La hija, una de las novelas más valoradas del año, centrada en la figura de Rosario Weiss, la hija “borrada” de Goya.

Foto de familia tras la rueda de prensa de la próxima edición de la Feria del Libro de Alicante / INFORMACIÓN

Por su parte, Beldjilali ha definido esta edición como un “homenaje a la literatura, a sus autores y a las editoriales”, subrayando que supone “una oportunidad para descubrir nuevas voces y reencontrarse con otras en un ambiente enriquecido con actuaciones musicales y una programación específica para niños y jóvenes, pensada para fomentar la lectura”.

Más de 150 autores confirmadas hasta la fecha

Aunque la cifra podría aumentar en los próximos días, Regueira ha confirmado que ya hay 153 firmas de autores y 41 actividades adicionales programadas a lo largo de la feria literaria, de las cuales 21 estarán dirigidas al público infantil y juvenil. En total, la organización prevé superar las 200 actividades durante los cinco días que dura esta edición.

El recinto contará con 28 casetas, dos más que en la edición anterior, en las que participarán entidades, instituciones, editoriales y librerías, con la incorporación por primera vez de la Fundación ONCE. Además, la plaza Séneca acogerá una carpa infantil con talleres, cuentacuentos y espectáculos de magia. Por su parte, el Espacio Séneca será el epicentro de los encuentros con autores y albergará también la exposición La balada de Hugo Pratt, dedicada al creador de Corto Maltés.

Juan Gómez Bárcena, una de las firmas de la Feria del Libro de Alicante / INFORMACIÓN

Este es el programa oficial por días

Tras la inauguración del pasado año a cargo de Niño de Elche, en esta ocasión será Lorenzo Silva quien abra oficialmente la feria el miércoles 6 de mayo, jornada en la que también participarán Luz Gabás y Marta Robles. El jueves 7 tendrá como protagonista a Sergio del Molino, que presentará su nueva novela, junto al guionista Daniel Corpa, conocido por su trabajo en El Ministerio del Tiempo, que debuta en la novela histórica con La mano negra.

El viernes 8 destacarán Karina Sainz Borgo y Juan Gómez Bárcena, que presentarán Nazarena y Abril o nunca, respectivamente. El sábado será el turno de Juan Manuel Gil y Manuel Vilas, con sus obras Majareta e Islandia. La jornada de clausura, el domingo 10 de mayo, contará con la presencia de Inés Plana, la periodista Helena Resano y la cineasta Natalia Moreno, que después de ganar un Goya en 2020 en la categoría de largometraje documental busca suerte en el mundo de la literatura.

Susi Rosa Egea, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

Por su parte, el talento alicantino también tendrá un papel destacado dentro de la Feria del Libro de Alicante con autores como Catalina González, Jorge Zaragoza, María José Marcos, Susi Rosa Egea, Raúl Barbetly o Gigi Rote, que participarán en distintas actividades del Espacio Séneca del 6 al 10 de mayo.

Horarios confirmados y bonificaciones para los asistentes

La feria abrirá el miércoles de 17.30 a 21 horas con una jornada inaugural. El jueves contará con horario de mañana, de 10.30 a 14 horas, centrado principalmente para visitas escolares, y de tarde, de 17.30 a 21 horas. Desde el viernes hasta el domingo, la programación será ininterrumpida hasta las 21.30 horas con un plantel de escritores que irán confirmándose conforme lo hagan oficial las diferentes casetas apuntadas.

Noticias relacionadas

Para facilitar la asistencia al evento, el Ayuntamiento de Alicante ha establecido un acuerdo con el parking Telpark, ubicado en la calle Italia, que permitirá a los visitantes disfrutar de la primera media hora gratuita al presentar su ticket. Además, se han habilitado diferentes bonos para trabajadores y autores, así como bonificaciones para los profesionales del sector que participen con caseta.