La música clásica se adueña del Teatro Principal de Alicante con la actuación de dos intérpretes húngaros

Dos leyendas de la música en directo. El Teatro Principal de Alicante acogerá el próximo martes 28 de abril, a las 20 horas, un concierto protagonizado por dos figuras de referencia de la música clásica europea: el violonchelista Miklós Perényi y el pianista Imre Rohmann. La cita se enmarca dentro de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante.

Considerado uno de los violonchelistas más extraordinarios de su generación, Perényi destaca por la pureza de su sonido, una técnica depurada y una profunda concepción intelectual de la música, alejada de cualquier artificio. Formado desde muy joven en Hungría, comenzó a tocar el violonchelo con tan solo cinco años y ofreció su primer concierto en Budapest a los nueve. Su trayectoria quedó marcada por su relación con Pablo Casals, de quien fue discípulo tras ganar en 1963 el Concurso Internacional que lleva su nombre.

Perényi, uno de los violonchelistas más extraordinarios de su generación / INFORMACIÓN

A lo largo de su carrera, ha actuado en las principales salas de Europa, Asia y América, combinando su actividad como solista con recitales y música de cámara. Su repertorio abarca desde el siglo XVII hasta la actualidad, y ha colaborado estrechamente con músicos como András Schiff, junto a quien grabó la integral de Beethoven para violonchelo y piano, galardonada con el Cannes Classical Award en 2005. Además de intérprete, también desarrolla una faceta como compositor.

Junto a él estará el pianista Imre Rohmann, una figura reconocida por su versatilidad y solidez interpretativa. Nacido en Budapest, inició su formación musical a los cuatro años y se formó en la Academia Franz Liszt, donde posteriormente ejercería como profesor. Su carrera internacional le ha llevado a actuar con orquestas como la Sinfónica de Berlín o la Filarmónica de Dresde, además de colaborar con destacados directores y solistas del panorama europeo.

Noticias relacionadas

El virtuoso pianista húngaro Imre Rohmann / INFORMACIÓN

Rohmann ha sido también docente en instituciones como la Universidad de las Artes de Berlín y el Mozarteum de Salzburgo, y mantiene una intensa actividad pedagógica en Europa y Japón. Como intérprete, combina su labor concertística con la composición y la edición musical. El programa del concierto incluirá obras de compositores como Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Ludwig van Beethoven, Zoltán Kodály y Manuel de Falla, en un recorrido que abarca distintas épocas y estilos del repertorio clásico.