Niña Polaca plasma el desahogo constante de una generación que teme por su futuro en su último disco

Cuando parecía que nadie se esforzaba ya en escribir letras con sentido y propósito, unos jóvenes a medio camino entre Alicante y Madrid han decidido alumbrar un disco generacional en el que exprimen todas las inquietudes que les suscita la sociedad contemporánea. Niña Polaca ya habían demostrado que no son un grupo más dentro de una industria musical, mal llamada indie, que fabrica éxitos blancos, exentos de conflicto. Ellos hablan a sus pares con franqueza y reflejan las incógnitas propias de músicos de su edad, como solía ocurrir en otras épocas.

El disco ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas? está cargado de una mirada hacia un futuro incierto y cada vez más oscuro, pero atravesado también por múltiples formas de amor, desde el romántico hasta el nostálgico; tanto hacia una tierra que se desvanece como hacia quienes ya no están presentes. Con este trabajo confirman que han dejado atrás la etiqueta de banda emergente destinada a despuntar en una industria plagada de réplicas. Este es ya su cuarto disco, y en él asumen el riesgo de hacer algo que quizá caduque pronto, pero que responde con honestidad a lo que son aquí y ahora.

Una de las seis portadas diferentes del nuevo trabajo de Niña Polaca / INFORMACIÓN

En términos estructurales, el álbum se articula en dos mitades bien diferenciadas. Arranca con una mirada amplia que progresivamente se estrecha hacia lo individual, de lo macro a lo micro. En ese tránsito, el foco se desplaza hacia "lo alicantino", abordando cuestiones como la expulsión de los habitantes de los centros neurálgicos en favor del turismo, o una retrospectiva de lo que ha sido (y sigue siendo) sobrevivir en Alicante, donde la crítica termina imponiéndose a la nostalgia. Canciones en las que incluso Carlos Mazón sale perjudicado y señalado de forma directa.

Desde una posición ya consolidada, y con una base de seguidores firme, se permiten construir temas como La codicia y capital de las fuerzas o el guiño a The Who en CSI Alicante (mi generación). Abrazan su alicantinidad como nunca, y desde la distancia de la meseta elaboran una mirada cruda y precisa sobre lo ocurrido a esta altura del Mediterráneo. Desde Doctor Gadea hasta La Ereta, pasando por la Explanada, cada referencia adquiere peso en un disco que, en su ambición generacional, reivindica que la juventud aún tiene algo que decir cuando encuentra la forma de hacerlo.

El álbum está atravesado por miedos con nombre y apellidos y se configura como un grito desgarrado, pero marcado por la confianza de quien cree posible remontar el vuelo. Todo ello se articula sobre el sonido característico de la banda, que no rehúye las guitarras ni las letras que escapan de fórmulas previsibles. El resultado es una propuesta coherente entre lo terrenal y lo anhelado, que da forma al disco mejor construido de su trayectoria. Aquí, la música vuelve a decir cosas, a provocar reflexión y a ofrecer un cauce de desahogo para quienes la crean.