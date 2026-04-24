Estas son las propuestas de teatro y danza que puedes disfrutar este fin de semana en Alicante

Abril en Danza se despliega

Abril en Danza continúa con sus quince años de festival y ha programado este fin de semana cinco espectáculos de danza en Alicante y Elche, además de otros dos en Murcia.

El programa comienza el viernes (12h) con la proyección del documental Antonia Mercè/La Argentina en el Instituto Gil-Albert, con entrada libre. A las 18.30 horas en el Secadero de Las Cigarreras, primera de las tres citas del programa de calle que reúne a la compañía andaluza La Venidera con la pieza NO (Pieza Corta), la Cía Jacob Gómez de Valencia presenta Quema y desde Galicia Daniel Rodríguez baila A raíz de. El cantautor alicantino Billy Mandanga actuará como maestro de ceremonias, de acceso gratuito.

El sábado (20.30h) en el Teatre Arniches podrá verse Internacional, con piezas procedentes de Alemania, Italia, Cuba y Suiza. Las compañías Staatstheater Augsburg, TantzHarz, The Concept y St.Gallen Dance Company ofrecerán cinco piezas para hacer un recorrido por diferentes lenguajes de la danza contemporánea.

El domingo el festival conquista Elche con la sesión de calle, que podrá verse a las 12 horas en la Plaza de la Glorieta. A las 19 horas en el Gran Teatre, cita con Emergentes, que reúne a una batería de jóvenes talentos para ofrecer una muestra del nuevo talento con artistas de distintas comunidades autónomas, Alemania y Suiza.

Una comedia sobre la relación de pareja

El argentino Claudio Tolcachir dirige a Imanol Arias y María Barranco en la obra Mejor no decirlo, de Salomé Lelouch, donde dan vida a un matrimonio que lleva muchos años juntos. Su fórmula para su duradera relación es imbatible: saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Pero, qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decir todo, absolutamente todo?

Mejor no Decirlo es una comedia deliciosa, una provocación, un disfrute de actuación. Dos jugadores encendidos, abriendo las puertas de lo que siempre pensamos que es mejor no mencionar. La obra pone en duda todos los lugares comunes, cambiando el punto de vista con mucho humor y una infinita ironía.

María Barranco e Imanol Arias en Mejor no decirlo. / INFORMACIÓN

Lolita da voz a «Poncia» en la oscuridad de Lorca

Dentro de una tormenta de niebla, Poncia, la criada de Bernarda Alba, reza por la muerte de Adela. La casa se ha sumido en un mar de silencio. El alma de «la Poncia» se abre para insistir en la necesidad de transferir a los demás la idea de amarnos en libertad.

Palau Altea. Sábado, 20h. Desde 21€.

Lolita da voz a «Poncia» en la oscuridad de Lorca / INFORMACIÓN

Paco Mir dirige «Locuras paralelas», que llega a Torrevieja

Locuras Paralelas es una historia que entrelaza de forma onírica, irreal pero posible, la vida de dos parejas. Una comedia inteligente, provocadora y sorprendente que invita al espectador a preguntarse qué habría pasado si hubiera tomado otras decisiones en su vida. Dirigida por Paco Mir.

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Teatro Municipal Torrevieja. Domingo, 19 h.

"Lcouras paralelas" / INFORMACIÓN

«Las apariciones», ficción sobre el futuro en el Teatre Arniches

Las apariciones es una autoficción hacia el futuro. Una pieza que se pregunta por lo que está por venir y por la capacidad de los cuerpos en escena para hacer lo presente. Se trata de una producción del Centro Dramático Nacional y Juan Ceacero/La Compañía Exlímite.

Teatre Arniches de Alicante. Viernes, 20.30h. 15€.