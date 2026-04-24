Fin de semana | Artes escénicas
Estas son las propuestas de teatro y danza que puedes disfrutar este fin de semana en Alicante
El festival "Abril en danza" ofrece en su primer fin de semana cinco citas con la danza en espacios de Alicante y Elche que incluyen espectáculos de calle
Abril en Danza se despliega
Abril en Danza continúa con sus quince años de festival y ha programado este fin de semana cinco espectáculos de danza en Alicante y Elche, además de otros dos en Murcia.
El programa comienza el viernes (12h) con la proyección del documental Antonia Mercè/La Argentina en el Instituto Gil-Albert, con entrada libre. A las 18.30 horas en el Secadero de Las Cigarreras, primera de las tres citas del programa de calle que reúne a la compañía andaluza La Venidera con la pieza NO (Pieza Corta), la Cía Jacob Gómez de Valencia presenta Quema y desde Galicia Daniel Rodríguez baila A raíz de. El cantautor alicantino Billy Mandanga actuará como maestro de ceremonias, de acceso gratuito.
El sábado (20.30h) en el Teatre Arniches podrá verse Internacional, con piezas procedentes de Alemania, Italia, Cuba y Suiza. Las compañías Staatstheater Augsburg, TantzHarz, The Concept y St.Gallen Dance Company ofrecerán cinco piezas para hacer un recorrido por diferentes lenguajes de la danza contemporánea.
El domingo el festival conquista Elche con la sesión de calle, que podrá verse a las 12 horas en la Plaza de la Glorieta. A las 19 horas en el Gran Teatre, cita con Emergentes, que reúne a una batería de jóvenes talentos para ofrecer una muestra del nuevo talento con artistas de distintas comunidades autónomas, Alemania y Suiza.
Una comedia sobre la relación de pareja
El argentino Claudio Tolcachir dirige a Imanol Arias y María Barranco en la obra Mejor no decirlo, de Salomé Lelouch, donde dan vida a un matrimonio que lleva muchos años juntos. Su fórmula para su duradera relación es imbatible: saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Pero, qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decir todo, absolutamente todo?
Mejor no Decirlo es una comedia deliciosa, una provocación, un disfrute de actuación. Dos jugadores encendidos, abriendo las puertas de lo que siempre pensamos que es mejor no mencionar. La obra pone en duda todos los lugares comunes, cambiando el punto de vista con mucho humor y una infinita ironía.
Lolita da voz a «Poncia» en la oscuridad de Lorca
Dentro de una tormenta de niebla, Poncia, la criada de Bernarda Alba, reza por la muerte de Adela. La casa se ha sumido en un mar de silencio. El alma de «la Poncia» se abre para insistir en la necesidad de transferir a los demás la idea de amarnos en libertad.
Palau Altea. Sábado, 20h. Desde 21€.
Paco Mir dirige «Locuras paralelas», que llega a Torrevieja
Locuras Paralelas es una historia que entrelaza de forma onírica, irreal pero posible, la vida de dos parejas. Una comedia inteligente, provocadora y sorprendente que invita al espectador a preguntarse qué habría pasado si hubiera tomado otras decisiones en su vida. Dirigida por Paco Mir.
Teatro Municipal Torrevieja. Domingo, 19 h.
«Las apariciones», ficción sobre el futuro en el Teatre Arniches
Las apariciones es una autoficción hacia el futuro. Una pieza que se pregunta por lo que está por venir y por la capacidad de los cuerpos en escena para hacer lo presente. Se trata de una producción del Centro Dramático Nacional y Juan Ceacero/La Compañía Exlímite.
Teatre Arniches de Alicante. Viernes, 20.30h. 15€.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- El desplome de un andamio provoca un fallecido y un herido muy grave en Benidorm
- La jueza imputa a quince personas por el escándalo de Les Naus de Alicante, entre ellas Rocío Gómez, Pérez-Hickman y diez dueños de viviendas protegidas
- El embalse de La Pedrera acumula más de 120 hectómetros por primera vez en una década gracias a las reservas del trasvase
- De las colas por la regularización de migrantes en Elche al atropellado arranque de un nuevo trámite telemático para reducir el colapso
- Conmoción en Aspe por la muerte de un hombre de 46 años en la caída del andamio de Benidorm: 'Su pérdida deja un enorme dolor
- Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
- Las playas de Elche refuerzan el escudo de las dunas en 2,8 kilómetros y los vecinos urgen más civismo