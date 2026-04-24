El quinteto de vientos de la OFUA celebra el día mundial del jazz en Novelda

Con motivo del Día Internacional del Jazz, el próximo miércoles 29 de abril, el quinteto de vientos de la OFUA ofrecerá un concierto en la bodega Casa Sicilia 1707 de Novelda, una jornada especial que unirá música y patrimonio enológico, acompañados de un menú especial para poner en valor los productos de proximidad. El quinteto interpretará tras la comida, a las 15:45h, una selección de piezas de jazz, acorde a la versatilidad de los músicos de la orquesta.

La primera parte del programa musical incluye Just a Closer Walk (tradicional), Ragtime – Suite Americana (Crespo), A String of Pearls (Glenn Miller), Round Midnight (Monk), Our Love Is Here To Stay (Gershwin) Moonlight Serenade (Glenn Miller) y Chatanuga Choo Choo (Glen Miller). El segundo apartado musical llegará con My Funny Valentine (Richard Rodgers), Summertime (Gershwin), What a Wonderful Wolrd (Amstrong), Fly Me To The Moon (Sinatra), Volare (Dean Martin) y New York New York (Sinatra).

Para reservar una mesa, llamar al teléfono 965603763.

Renovación del convenio de colaboración

El Grupo Vectalia y la Universidad de Alicante han reafirmado esta semana su compromiso estratégico con la promoción de la cultura y el apoyo al talento joven, con la renovación del convenio de colaboración vigente entre ambas instituciones. Antonio Arias, presidente del Grupo Vectalia, y Amparo Navarro, rectora de la Universidad de Alicante, han ratificado el acuerdo de colaboración y mecenazgo de los grupos de cámara de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante (OFUA) y consolidan así una relación que permite a la formación musical seguir siendo un referente de excelencia en la provincia.

Los responsables de Vectalia y la Universidad de Alicante tras firmar la renovación del convenio de colaboración / INFORMACIÓN

La OFUA cuenta actualmente con dos grupos de cámara, el cuarteto de cuerda Vibrato String Quartet UA y el quinteto de vientos Maestoso Brass Ensemble, que constituyen otra vertiente del trabajo formativo y pedagógico de este proyecto universitario. Este formato complementario a la OFUA permite sumar con intensidad y rigor el repertorio camerístico de diferentes conjuntos instrumentales al repertorio de la música orquestal, ampliando así el espectro y la versatilidad de una orquesta en su totalidad. Los jóvenes intérpretes que forman parte de estos grupos de cámara, ponen sobre el escenario todas sus capacidades, su trabajo y sensibilidad musical.

Quinteto de Vientos de la OFUA Maestoso Brass Ensemble

Los cinco jóvenes que componen el Maestoso Brass Ensemble UA son miembros de la gran familia de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante. Estudiaron juntos en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante y se formaron, además, en la Brass Academy de Alicante. Compaginan su aprendizaje dentro de la orquesta con la preparación del repertorio musical de cara a actuaciones y conciertos.

Cartel del concierto / INFORMACIÓN

Para ello, además de los ensayos, reciben clases magistrales específicas de mano de los directores e instrumentistas profesionales que normalmente visitan la orquesta. Además de continuar perfeccionando sus habilidades técnicas, el Maestoso Brass Ensemble UA atiende toda una serie de actos institucionales, asi como conciertos en distintas Sedes y Aulas Universitarias de la UA en la provincia de Alicante.