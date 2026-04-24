Víctor García León, director de "Altas capacidades": "Hay algo muy ridículo y muy tierno en querer ser un buen padre, porque es imposible"

Sorprendido del éxito de su última película, Altas capacidades, donde una pareja intenta cambiar de colegio a su hijo "por su bien" sin preguntarle y motivada por el ascenso social, Víctor García León se ríe de sí mismo y de sus contradicciones como padre en esta historia que ha dirigido y coescrito con Borja Cobeaga. "Hemos hecho un copia-pega de nuestra vida", asegura este cineasta, que prepara la segunda temporada de la serie Animal y en cine dirigirá la tercera entrega deCampeones.

¿Altas Capacidades es una comedia o una película de terror?

En realidad es una mezcla, como si hubiéramos juntado a Mary Shelley con Azcona (ríe).

Ha tenido muy buenas críticas. ¿Qué tal ha ido en los cines?

Muy bien. Estamos haciendo ya 600.000 euros en taquilla con casi 100.000 espectadores. Y para el tamaño de nuestra película es un exitazo. Estamos todos muy contentos, y muy sorprendidos también, porque normalmente esta película, no sé cómo llamarla… de comedia para adultos, películas un poco entre la autoría y lo popular, entre dos caminos, no se suelen hacer en el cine español. Y como no se suelen hacer, no tienen un público muy claro, ni una distribución clara. Y creo que también por eso precisamente, porque no hay, la gente estaba deseando algo así. Pero son especulaciones; yo no tengo ni idea del mercado ni de esos misterios.

La película habla de la dificultad de ser padre hoy, de la decisión que supone elegir el colegio de tus hijos, pero también de las contradicciones y de las miserias humanas.

Sí, hay algo muy ridículo, muy absurdo y muy tierno en querer ser un buen padre, porque es imposible.

¿Imposible?

Es imposible porque no puedes estar en la liga de la leche, en la liga antiazúcar, luego elegir el mejor colegio posible, pero que además defienda los valores de integración y de una sociedad más justa, ahora hay extraescolares que hacer, hay que llevarles a natación, a vuelo sin motor... O sea, que todo junto es imposible.

¿Y no exageran a veces un poco los padres y las madres hoy?

Van desquiciados haciendo cosas que no hubieras pensado que iban a hacer nunca, diciendo cosas que nunca pensarías que iban a decir. Porque además creemos todos que somos padres en solitario, pero formamos parte de algo. Tú no puedes dejar a tu hijo solo en un parque, porque no hay más niños solos. Entonces al final, no quieres que tu hijo sea el único niño que no tiene diez mil extraescolares en el colegio porque se va a sentir muy incomprendido y claro, al final, la corriente del resto de padres arrastra a todos.

Marián Álvarez, Israel Elejalde y Suso Nanclares en la película "Altas capacidades", de García León / INFORMACIÓN

Pero seguramente nuestros padres, por la época, lo tuvieron más difícil que nosotros, en teoría...

Claro, eso es en teoría, pero también te digo, con todo el amor por las generaciones anteriores, que ellos seguramente tenían su identidad depositada en otros sitios y no en la paternidad. O sea, que mis padres nunca fueron padres. Mis padres tenían su trabajo, su ideología, sus amigos… era otra cosa. Y nosotros ahora, llenos de frustraciones económicas y sociales, porque a lo mejor la vida no nos está dando lo mismo que a nuestros padres, que heredaron enseguida el país, somos una especie de Carlos III, esperando nuestro hueco que nunca termina de llegar. A lo mejor, llenos de frustraciones, nuestra identidad sí se define por ser padre, por ser el mejor padre posible. Y casi en cualquier parque de bolas estamos peleando con otros padres para ver quién es el mejor. Y dices "pobrecitos nosotros, la pedrada que tenemos".

"Casi en cualquier parque de bolas estamos peleando con otros padres para ver quién es el mejor"

Además, para la película se han nutrido de los grupos de whatsapp de padres y madres, que los carga el diablo.

Sí, Borja Cobeaga, que escribió conmigo el guion, dice que hemos hecho un corta-pega de nuestra vida, que no nos hemos inventado nada. Y es verdad que todo es una mezcla de nuestros parques de bolas, nuestras reuniones con los profesores, cosas que no sé si son muy verosímiles, pero todas son verdad.

¿El humor es necesario para digerir estos problemas cotidianos que plantean como un espejo?

Más que un espejo, es un retrato de nosotros mismos. No pretendo decirle a la sociedad "sois ridículos", sino "mirad qué ridículo soy yo". Lo que pasa es que creo que no soy el único (ríe). Ahí que cada palo sujete su vela. Yo sé que yo soy ridículo, ya los demás...

¿El público que es padre lo pasa peor en la película que el que no lo es?

Yo he visto que la gente que no tiene hijos se ríe más. Porque la gente que tiene hijos se ríe, y dices: ¿pero de qué te ríes? Estás en mitad de un chiste disfrutándolo y de repente hay una voz de alarma en el cerebro que te dice que no deberías reírte porque eres mala persona. Y es verdad que la risa tiene algo de análisis porque nos expone. Y cuanto menos te debes reír de algo, más gracia te hace. Y es una espiral divertida de analizar porque al final no somos ni tan majos, ni tan altos, ni tan rubios como creemos.

Ni nuestros hijos tan especiales...

(ríe) Ni nuestros hijos tienen altas capacidades tampoco.

¿Ha cambiado su visión de la película desde el estreno? ¿La gente se fija en cosas que no vieron?

Yo no vuelvo a ver las películas que hago porque me lleno de frustraciones, veo cosas que no me gustan e intento ahorrármelo. Pero una vez que la terminas, la película ya no es tuya, es de la gente que la ve. Y es verdad que en encuentros con el público, de repente te dicen cosas como "qué final tan optimista porque de repente los padres comprenden que no pueden entrar en el chat de padres de la clase alta y es una especie de grito de dignidad de la clase media". Y dices: ¿sí? ¿en serio? Porque yo describía a dos personas que escapaban de su hijo de manera horrible, pero yo qué sé, cada uno coge la película y hace con ella lo que quiere. También eso es lo chulo del cine.

Borja Cobeaga también estrenó el año pasado Los aitas...

Es una película que me encanta, no podría hablar mejor de ella porque, además de gustarme mucho y ser muy graciosa, es una película que cree en la humanidad, cosa que a mí me viene muy bien, en general, porque a mí no me pasa.

Lo digo por si están intentando cubrir ese hueco en el cine español de hablar de la paternidad.

No sé lo que han hecho generaciones anteriores. Yo sé que nosotros -lo digo por mí, por Borja, por David Serrano de otra manera, Sánchez Arévalo o Jonás Trueba...- vamos, seguramente por problemas de presupuesto, contando lo que nos pasa en la vida. Y hemos hecho películas sobre nuestras primeras novias, sobre las segundas, sobre nuestras peleas con nuestros padres, o cómo hemos empezado a tener hijos. Vamos retratando lo que tenemos alrededor, seguramente porque no tenemos dinero para contratar un tanque.

Van retratando la vida en tiempo real...

Claro, vamos haciendo Boyhood sin querer (ríe).

"En España nos tomamos el país muy en serio. Somos todos pequeños 'unamunos' sufriendo, porque España no es lo que nosotros queremos que sea"

¿Y qué herencia hay de su padre, el director José Luis García Sánchez, de Berlanga o Azcona, en su cine?

Sobre todo -primero por mi padre, porque era el señor que tenía un Betamax en casa y grababa películas, y cuando ya fui mayor Berlanga y Azcona- fue una entrada al cine italiano. En España en general, y eso lo vemos en cualquier periódico o tertulia radiofónica, nos tomamos el país muy en serio. Nos tomamos muy en serio y damos puñetazos en el bar, borrachos perdidos, pero muy en serio. Somos todos pequeños unamunos, sufriendo, porque España no es lo que nosotros queremos que sea. Y el cine italiano, sobre todo para Azcona y, de la mano de Azcona, para Berlanga y para mi padre, supone un "anda allá", no te tomes tan en serio la vida, que no es para tanto, hay ese soplo de aire fresco. Aquí, si nadie quiere ser presidente de su comunidad de vecinos, ¿por qué nos preocupa tanto quién es el presidente o el alcalde de nuestra ciudad? Es una manera de pelear entre nosotros, un poco loca, que los italianos hace tiempo que desecharon, porque es absurdo. Y en el cine italiano hay algo, más allá del cine, en la vida, de "no es para tanto" que para mí es filosofía.

¿Cree que la comedia triunfará algún día en Los Goya?

Ya ha triunfado muchas veces. La primera película que ganó los Goya fue El viaje a ninguna parte.

Pero hace mucho tiempo...

También pasa que en el cine, como tenemos cada vez menos público, el éxito tiene más que ver con que la gente recomiende la película. Y la gente recomienda películas que hablan bien de ellos, no una que habla mal. Yo voy a hablar de una película que diga que soy feminista, tolerante, inclusivo y que soy un tipo estupendo; si no, no la recomiendo porque voy a quedar fatal. Y algo de eso pasa también en los festivales: queremos no solo que las películas sean buenas, bien interpretadas y bien escritas, sino que también se adhieran a una corriente política popular que nos represente. Y ahí ya no se trata de cine, tiene que ver con que queremos tener amigos.

De ahí el debate entre Torrente, presidente y Amarga Navidad

Es que siempre nos gusta pelearnos y todo lo que nos dé un palo en la mano nos va a gustar, pero son debates falsos, porque hay mucha gente que habrá visto las dos películas y las habrá disfrutado. Las películas, en general, no compiten entre ellas, tienen su público y no se lo quitan a otras.

¿Es de los que sigue yendo al cine cuando puede?

Como cualquier señor de cuarenta y muchos años con dos hijos, estoy totalmente preso de mis hijos y voy ver películas infantiles todo el rato. Soy esclavo de unos tiranos de 12 años.

También ha cambiado mucho el cine infantil, ya lo hacen para adultos.

Bueno, algunas (ríe). Tú debes de hablar de algunas muy puntuales, pero la media del cine infantil es francamente lamentable. Me gustaría que trataran a mis hijos con un poco más de respeto por la cantidad de mierdas que me he comido.

Bueno, usted también ha hecho cine familiar, como ¡Vaya vacaciones!

Fíjate, esa película la hice para que mis hijos la fueran a ver con sus amigos. Y no sé si es buena o mala, pero mis hijos al salir dijeron que yo era el mejor director de todos los tiempos. Y solo por eso merece toda la pena. Otra cosa es que lo sigan pensando, pero ese día lo pensaron (ríe).

¿Y qué será lo próximo que haga?

Estoy con dos cosas ahora mismo muy inminentes. Una es la segunda temporada de Animal, la serie que hice para Netflix. Y luego Javier Fesser me ha invitado -muy generoso, muy majo y no tengo palabras para agradecerlo suficiente- a hacer Campeones 3. Y seguramente la ruede en otoño de este año. A ver cómo me sale a mí.

Tenga en cuenta lo que sus hijos van a esperar usted...

(ríe) No puedo pensar eso, porque entonces no saldría de casa.