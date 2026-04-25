Un corto sobre la masculinidad tóxica gana el Festival de Cine de Sant Joan

Miguelito, un inocente niño de siete años, acompaña a su padre y a su abuelo a una cacería que le cambiará para siempre. Esta es la premisa de Ser un hombre, el cortometraje de Lucas Parra que se ha alzado con el Ficus de Oro, el mayor galardón que otorga el Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant, que ha clausurado este sábado su vigesimosexta edición en el auditorio de la Casa de Cultura.

El jurado se ha decantado por reconocer este trabajo, que se ha impuesto entre los más de 1.361 cortometrajes presentados al certamen, en el que aborda la masculinidad tóxica y las herencias transmitidas de generación en generación. Lucas Parra (Barcelona, 1998) es un joven director y guionista de cine y publicidad que a los 7 años comenzó a hacer sus primeros cortos con figuras de Lego. Actualmente, se encuentra inmerso en el desarrollo de dos largometrajes y ejerce como profesor de cine en la ESCAC, cantera de cineastas en Cataluña, donde se graduó en 2020.

Ser un hombre ya ha sido galardonado en varios festivales nacionales e internacionales como Abycine, Medina del Campo o el Short. Sweet. Flim Fest de Cleveland (Estados Unidos). Su director, debido a otros compromisos, no ha podido desplazarse hasta Sant Joan y han sido su padre, Luis Miguel Parra (actor en el cortometraje) y su madre, Sonia Pérez (responsable del vestuario del corto), quieres recogieron el Ficus de Oro y su correspondiente premio de 2.000 euros en la gala de clausura del festival ante el público que llenaba el auditorio.

El resto del palmarés del festival se completa con el Ficus de Plata Aguas de Alicante a la mejor obra de temática medioambiental (1.000 euros de dotación económica), que ha recaído en Urdaibaiko sakrifizioa, de Galder Irusta; el Ficus de Plata Universidad Miguel Hernández a la mejor obra de escuelas de cine o universidades realizada por estudiantes (600 euros), ha sido para 21 de octubre, de Joel Cánovas; el Ficus de Bronce Nos Movemos a la mejor obra de temática social (500 euros), para Gamberra, de Marine Auclair March; el Ficus Palomitasa la mejor obra local (500 euros), para La chica del uaifai’, de Marina Ochoa, un cortometraje creado por estudiantes del IES Luis García Berlanga; el Ficus a la Mejor Interpretación, ha sido para Cristina Soria por In memoriam (proyectado en la gala de clausura); el Ficus al Mejor Guion se lo ha llevado Guillermo de Oliveira por Cara de cona; y el Ficus a la Mejor Dirección lo ha logrado Néstor López por Polígono X. Asimismo, en la ceremonia también se ha entregado a Nerea Úbeda, autora de Alianza, el premio al Mejor Guion de Proyecto de Cortometraje, un galardón concedido por Marallavi Films.

A este palmarés hay que añadir el Ficus de Oro Honorífico, que este año ha querido rendir homenaje, a título póstumo, a Antonio Ozores, un reconocimiento a toda una vida dedicada al entretenimiento familiar que recogió su hija, Enma Ozores, en la ceremonia inaugural del certamen, en el transcurso de un concierto de bandas sonoras interpretado por la Sociedad Musical La Paz, dirigida por Celia Torá.

Lucas Parra no pudo acudir a la gala y el Ficus de Oro lo recogió su familia. / INFORMACIÓN

En la entrega de premios han participado la directora del Festival de Cine, Cari Antón; el presidente del jurado, José Manuel Caturla; el concejal de Cultura, David Aracil; el alcalde de Sant Joan, Santiago Román; la actriz Uxia Blanco; el director del IES Luis García Berlanga, Juan Valdivia; el director general de Ciudad de la Luz, Fermín Crespo; la directora del IAC Juan Gil Albert, Cristina Martínez; y representantes de Aguas de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández.

Un festival galáctico

Para conmemorar el 50º aniversario de la saga Star Wars, el XXVI Festival de Cine de Sant Joan ha dedicado su cartel oficial, creado por la diseñadora Ana Belén Pérez, y sus actividades a estos cincuenta años de universo galáctico. De este modo, tanto la ceremonia inaugural como la gala de clausura y entrega de premios contaron con la intervención de colectivos de aficionados de Star Wars. En este caso, los actores de Maniquí Teatre encargados de la presentación contaron con componentes del Escuadrón Fénix Alicante, ataviados como los personajes míticos de la saga. En la gala de clausura también ha intervenido el alumnado del Grupo Adultos de la Escuela Municipal de Teatro y de la cantante Glenda Gaby.

Palmarés del XXVI Festival de Cine Sant Joan d’Alacant