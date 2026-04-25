El Skyline Benidorm Film Fest premia "El regalo" de Lara Izaguirre
El certamen de cortometrajes, que otorgó el premio Skyliner a Fele Martínez, clausura su décima edición con las salas llenas
Un cortometraje sobre tres mujeres gitanas, El regalo, de Lara Izaguirre, ha sido premiado como mejor cortometraje de ficción en el Skyline Benidorm Film Festival, que ha clausurado este sábado su 10ª edición consolidando su crecimiento con una semana de proyecciones con salas llenas y una programación que ha vuelto a situar a Benidorm como uno de los puntos clave del cortometraje en España.
El Premio Skyliner ha sido para Fele Martínez, en un año especialmente simbólico para el festival, que celebra una década de trayectoria, marcada por el alto nivel de las obras presentadas y por una notable presencia de talento femenino entre los títulos y profesionales premiados.
Palmarés Skyline 2026
Premio Skyliner
Fele Martínez
Mejor cortometraje de ficción
El regalo, de Lara Izaguirre
Mejor cortometraje documental
10 metros sobre tierra, de Irene Baqué
Mejor cortometraje de animación
El fantasma de la quinta, de James A. Castillo
Mejor dirección
Lucía G. Romero, por Casi septiembre
Mejor cortometraje jóvenes realizadores
Se nadar muy bien, de Lucía López Peral
Mejor producción
Talk me, de Turanga Films
Mejor interpretación
Ana Barja, por Casi septiembre
Mención especial del jurado
Aurora Cortés, Samara Jiménez y Desireé Clavería, por El regalo
Premio DAMA al mejor guion
Gamuza, de Alex Gargot
Mención especial DAMA
Cargo, de Carlos Gómez-Trigo
Mejor cortometraje iberoamericano (ex aequo)
Poeira, de Mateus Lana Guzzo
Virgen de Guadalupe, de Viridiana Moreno
Mejor cortometraje internacional
Candy Bar, de Nash Edgerton
Mejor cortometraje jurado joven
La huella del barro, de Rodrigo Márquez
Premio del público
Tenéis que verlo, de Nacho Solana
Mejor proyecto del Concurso de Shortpitch
Mi casa en una maleta, dirigido por Andrea Torres y producido por Jarana Films
Mención especial del Concurso de Shortpitch
Kubalita, de Sonia Bautista-Alarcón (Gamera Studios)
Un festival consolidado
La 10ª edición de Skyline ha reunido más de 750 cortometrajes inscritos y ha desplegado una programación que combina exhibición, industria y actividades paralelas, reforzando su papel como festival calificador para los Premios Goya.
Además, el certamen ha dado un paso más en su dimensión internacional con México como país invitado y ha reforzado su compromiso con la accesibilidad y la formación de públicos.
Balance de la directora
La directora del festival, Beatriz Hernández, ha hecho un balance muy positivo del aniversario:
"Ha sido una edición muy especial. Hemos tenido las salas llenas prácticamente todos los días, con un público muy conectado con las películas y con el festival", ha comentado, tras subrayar también el buen momento que atraviesa el certamen, "en un punto de madurez muy claro. Hemos crecido en programación, en industria y en proyección internacional. Acabamos de cerrar esta edición y ya estamos pensando en lo que vendrá en la edición 11".
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