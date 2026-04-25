El Skyline Benidorm Film Fest premia "El regalo" de Lara Izaguirre

Un cortometraje sobre tres mujeres gitanas, El regalo, de Lara Izaguirre, ha sido premiado como mejor cortometraje de ficción en el Skyline Benidorm Film Festival, que ha clausurado este sábado su 10ª edición consolidando su crecimiento con una semana de proyecciones con salas llenas y una programación que ha vuelto a situar a Benidorm como uno de los puntos clave del cortometraje en España.

El Premio Skyliner ha sido para Fele Martínez, en un año especialmente simbólico para el festival, que celebra una década de trayectoria, marcada por el alto nivel de las obras presentadas y por una notable presencia de talento femenino entre los títulos y profesionales premiados.

Lara Izaguirre / INFORMACIÓN

Palmarés Skyline 2026

Premio Skyliner

Fele Martínez

Mejor cortometraje de ficción

El regalo, de Lara Izaguirre

Mejor cortometraje documental

10 metros sobre tierra, de Irene Baqué

Mejor cortometraje de animación

El fantasma de la quinta, de James A. Castillo

Mejor dirección

Lucía G. Romero, por Casi septiembre

Mejor cortometraje jóvenes realizadores

Se nadar muy bien, de Lucía López Peral

Mejor producción

Talk me, de Turanga Films

Mejor interpretación

Ana Barja, por Casi septiembre

Mención especial del jurado

Aurora Cortés, Samara Jiménez y Desireé Clavería, por El regalo

Premio DAMA al mejor guion

Gamuza, de Alex Gargot

Mención especial DAMA

Cargo, de Carlos Gómez-Trigo

Mejor cortometraje iberoamericano (ex aequo)

Poeira, de Mateus Lana Guzzo

Virgen de Guadalupe, de Viridiana Moreno

Mejor cortometraje internacional

Candy Bar, de Nash Edgerton

Mejor cortometraje jurado joven

La huella del barro, de Rodrigo Márquez

Premio del público

Tenéis que verlo, de Nacho Solana

Mejor proyecto del Concurso de Shortpitch

Mi casa en una maleta, dirigido por Andrea Torres y producido por Jarana Films

Mención especial del Concurso de Shortpitch

Kubalita, de Sonia Bautista-Alarcón (Gamera Studios)

Un festival consolidado

La 10ª edición de Skyline ha reunido más de 750 cortometrajes inscritos y ha desplegado una programación que combina exhibición, industria y actividades paralelas, reforzando su papel como festival calificador para los Premios Goya.

Público en la gala de clausura del festival / INFORMACIÓN

Además, el certamen ha dado un paso más en su dimensión internacional con México como país invitado y ha reforzado su compromiso con la accesibilidad y la formación de públicos.

Balance de la directora

La directora del festival, Beatriz Hernández, ha hecho un balance muy positivo del aniversario:

"Ha sido una edición muy especial. Hemos tenido las salas llenas prácticamente todos los días, con un público muy conectado con las películas y con el festival", ha comentado, tras subrayar también el buen momento que atraviesa el certamen, "en un punto de madurez muy claro. Hemos crecido en programación, en industria y en proyección internacional. Acabamos de cerrar esta edición y ya estamos pensando en lo que vendrá en la edición 11".