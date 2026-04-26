Lolita Cromañón: cocinando un pop-rock de galaxias lejanas que aterriza en Sant Joan

Ficha técnica Formación: Jessie (voz y bajo), Gabi (guitarra y coros), Max (batería), Antonio (teclista) Procedencia: Alicante Discos: Lolita Cromañón (2016) Año de comienzo: 2015

Canciones pegadizas con un sonido espacial. Lolita Cromañón es una de las bandas más rompedoras de la provincia. Su capacidad para ser diferentes, desde su carácter pasivo y su cuño "garage galáctico", les convierte en una rara avis que pulula con ritmo propio por una industria musical que reclama atención a cada paso. El proyecto, liderado por Jessie y Gabi, lleva años viviendo la música ajeno a pretensiones, entendiendo que, si las cosas se hacen bien, acabará sonando la campana.

Pero más allá de este camino pausado, que parece una burla a todos los que viven la música con la necesidad imperante de darse a conocer, lo primero que se necesita saber es a qué suena ese pop-rock de galaxias lejanas. Ellos se definen como una banda a la que le salen "canciones pegadizas de forma natural". "Somos un grupo de pop-rock que intenta cuidar mucho la puesta en escena y busca dejar huella por su estética, su energía y su fuerza en directo", apuntan.

Su parte galáctica viene por el uso de sintetizadores, que amplían la visión, más compleja y abierta, del rock and roll de siempre: "Eso nos permite jugar con las melodías e innovar. Yo vengo de tocar rock más clásico, que es más limitado, y el garage rock te da libertad para experimentar todo lo que quieras", asegura Gabi. Ahora, esa parte electrónica da forma a un sonido propio que define a la banda. Los hace únicos. Actualmente, asegura Jessie, "estamos en un punto en el que hacemos exactamente lo que queremos. Antes nos habríamos cortado más, pero ahora estamos en un momento de mucha libertad creativa".

Dos "alma mater" que saben cómo hacer música

Es una banda creada por dos mentes curtidas que saben cómo sacar el máximo partido a sus composiciones y que entienden la música como un proceso en el que se prioriza crear por encima de vender el producto: "La vida te da muchos motivos para dejarlo y te acostumbras a ser eternamente emergente, pero nosotros no somos un grupo de ir llamando puertas. Nunca hemos tenido una estructura profesional detrás, somos nosotros los encargados de todo", subrayan.

Nunca se puede saber qué lleva a un grupo emergente a dar ese salto que le permita tocar en festivales y entrar en esa rueda constante, pero muchas veces nada tiene que ver con la sonoridad. El caso de Lolita Cromañón es el de una banda que rebosa vitalidad creativa, cuyas canciones tienen alma y generan emociones intensas en quienes las escuchan. Y ellos viven en ese hábitat siendo conscientes de sus limitaciones, sin buscar de forma desesperada esa chispa llamada casualidad que les lance a la competitividad de la industria. Todo lo que hacen es homemade, desde las grabaciones hasta los videoclips, y los resultados parecen provenir de una estructura muy profesional, cualidad que les ha permitido tocar en lugares como el MontgoRock o telonear a bandas como Los Zigarros.

Recital en la Sala Euterpe de Sant Joan d'Alacant

En su plan no establecido de hacer conciertos de vez en cuando, la banda alicantina estará deleitando a sus seguidores el viernes 1 de mayo, a las 21.30 horas, con una actuación en la Sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant. Será una oportunidad para descubrir a la banda en su hábitat natural, el escenario, donde quienes ya los han visto aseguran que se transforman por completo: "Mucha gente nos dice que los discos no reflejan lo que luego ven sobre el escenario, porque ahí todo es más intenso", apuntan. Demuestran poseer las tablas de quienes saben cómo arrastrar al público en vivo, la verdadera música se entiende así, dando rienda suelta a algo cada vez más escaso entre los grupos.

Porque, cuando los directos quedan en un segundo plano, entre artistas que prefieren no subirse a un escenario y grupos que prescinden de teloneros locales, siempre quedarán espacios como este para descubrir la "otra música", esa que no ocupa grandes titulares y que se mueve en un mar convulso con miedo a volcar. Lolita Cromañón conserva ese espíritu musical que cada vez está desapareciendo, pero sin querer dar grandes saltos. Una especie en peligro de extinción que se mantiene de pie en la lucha de la escena local.