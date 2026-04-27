Alicante triunfa en los Premios de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana con tres galardones

Más de 400 personas se han dado cita en Castellón para asistir a la gala anual de los Premios de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, un evento que en esta edición ha puesto el foco en la excelencia del producto local y en el impulso al talento joven dentro del sector gastronómico. La institución, presidida por Sergio Terol, ha introducido importantes novedades en su palmarés con la creación de tres nuevas categorías: Mejor Producto Agroalimentario, Mejor Producto Elaborado e Investigación Gastronómica.

Además, el tradicional premio Talento Emergente pasa a denominarse Joven Talento, en una apuesta clara por visibilizar a las nuevas generaciones. "La prioridad es dar espacio a los proyectos jóvenes que contribuyen a revitalizar el sector", ha subrayado Terol. Durante su intervención, también ha reivindicado el valor del producto de proximidad, la formación y la transmisión del conocimiento como pilares fundamentales del futuro gastronómico. "Trabajamos para que la gastronomía siga siendo un motivo de encuentro y una fuente de felicidad compartida", ha afirmado.

La gala ha reunido a algunas de las figuras más destacadas de la cocina nacional, como Quique Dacosta, Ricard Camarena, Begoña Rodrigo, Susi Díaz o Vicky Sevilla, entre otros profesionales de referencia del sector. Por su parte, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado el orgullo que supone para la ciudad acoger un evento de estas características, subrayando la relevancia internacional de los asistentes, muchos de ellos reconocidos con Soles Repsol y Estrellas Michelin. "La gastronomía es sinónimo de futuro y bienestar", ha señalado.

Reconocimiento al producto, la investigación y el talento

En cuanto a los galardones, el premio al Mejor Producto Agroalimentario ha sido para la Trufa de Castellón, reconocida como uno de los productos más singulares del interior de la Comunidad Valenciana. Sin salirse de su provincia, el premio a Mejor Producto Elaborado ha recaído en el Queso de Castellón, mientras que el punto alicantino lo ha dado el galardón a la Investigación Gastronómica, que ha distinguido al Proyecto Gasterra.

Un momento del reconocimiento a Alicante tras ostentar el distintivo de Capital Gastronómica / INFORMACIÓN

Se trata de un centro propio de la Universidad de Alicante creado con la finalidad de impulsar y desarrollar la investigación, la transferencia de conocimiento y la formación en el sector de la gastronomía, así como la realización de actividades culturales y de extensión universitaria relacionadas con la gastronomía. Tiene su sede en Dénia, depende orgánicamente del rectorado de la Universidad de Alicante, y desde el 27 de mayo de 2021 está ligada funcionalmente a la Facultad de Ciencias, responsable de la titulación del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias.

Gasterra surge el 26 de febrero de 2018 como una iniciativa colaborativa de la Universidad de Alicante (UA) con el Ayuntamiento de Dénia, ciudad designada por la UNESCO "creativa gastronómica", y pretende impulsar la investigación y los estudios en el sector de la Gastronomía en la provincia de Alicante para posicionarla como referente mundial de la dieta mediterránea.

Más galardones en la fiesta gastronómica de la Comunidad Valenciana

En las categorías profesionales, el premio a Mejor Jefa de Sala también viaja a Alicante. Con tan solo 26 años, la italiana Francesca Baccon, jefa de sala de Quique Dacosta en Dénia, ha sido reconocida como la mejor profesional en su puesto, consolidándose como una de las grandes promesas del sector. Por su parte, Jorge Lengua ha recibido el galardón a Joven Talento por su reinterpretación contemporánea del recetario valenciano.

Un momento de la entrega del premio a Mejor Jefe de Sala a Francesca Baccon / INFORMACIÓN

Uno de los galardones más especiales de la jornada, el reconocimiento como Chef del Año, ha ido a parar al valenciano Manu Yarza; y el Premio a la Trayectoria ha recaído en Maipi. En ese sentido, el galardón al Mundo del Vino ha sido para Yelko Suárez; mientras que en el ámbito de la divulgación, el galardón de Comunicación Gastronómica en esta ocasión se lo han concedido a Ediciones Plaza.

Además, la velada no podía terminar sin el reconocimiento especial que se le ha brindado a Alicante tras haber mantenido la posición de Ciudad Gastronómica de España durante el 2025, siendo la primera localidad de toda la Comunidad Valenciana en ser condecorada con ese distintivo. Este logro ha sido puesto de manifiesto "por su estrategia sostenida de promoción basada en el producto, la hostelería y el turismo".

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En ese sentido, la concejala de Hostelería del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López, ha recogido el galardón afirmando que "la capitalidad ha significado una oportunidad única para impulsar la proyección internacional de nuestra ciudad como destino gastronómico, la excelencia y calidad de nuestros productos, el talento y profesionalidad de los chefs, la tradición de nuestra cultura gastronómica y al sector con el que compartimos este premio porque ellos son los verdaderos protagonistas del reconocimiento".