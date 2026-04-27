Alicante vibra con el jazz: una semana de actuaciones, arte y un gran evento que reúne a casi 100 artistas

Una semana de actividades en torno al jazz vertebra la programación cultural en Alicante con motivo del Día Internacional del Jazz, una cita que reivindica la vigencia de un género vivo, libre e impredecible. Bajo esta premisa, la conmemoración se consolida año tras año como una de las propuestas musicales más relevantes del calendario, articulando una programación diversa que, aunque anclada en la improvisación, se proyecta hacia múltiples disciplinas artísticas.

La fotografía, las artes plásticas y la música confluyen en la decimosexta edición del JazzDay Alicante, que se desarrollará a lo largo de una semana y culminará el próximo 3 de mayo con un concierto colectivo de carácter benéfico en el Teatro Principal de Alicante. La iniciativa está organizada por la Asociación Cultural Liz Vallet que, tras una serie de actividades preliminares que se han ido sucediendo estos días, dará paso al núcleo central de la programación a partir del miércoles 29 de abril.

Ese día tendrá lugar la inauguración del concurso de fotografía impulsado por el diario INFORMACIÓN y El Corte Inglés. La apertura se celebrará a las 12 horas en la sala Ámbito Cultural, donde el público podrá contemplar las obras premiadas en la segunda edición y los candidatos podrán apuntarse a esta tercera edición. El acto contará con la participación del comisario de la exposición y responsable de la sección de Fotografía del diario, Rafa Arjones, y la muestra permanecerá abierta hasta el 8 de mayo.

Música con alma impredecible

En el apartado musical, la programación se desplegará en distintos espacios de la ciudad y en formatos variados. Uno de los principales escenarios será el local Entre Bambalinas, situado en la avenida de la Constitución, que acogerá actuaciones diarias a las 20.30 horas. El ciclo se iniciará el miércoles 29 con Shenandoah Jazz Project, continuará el jueves 30 con Ovidio López Trío y el viernes 1 de mayo con Smart Set Trio & Bernard van Rossum, para concluir el 2 de mayo con Jazz Meeting Trio & Friends.

Una imagen del concierto colectivo del Teatro Principal, en una edición pasada / José Carlos Pérez

A esta programación se suman otros espacios como La Zona, en la plaza Balmis; Skool City Club, en la calle Jorge Juan; Kiosko La Silva 1886, en el parque de Canalejas; Life Shisha Lounge, en la calle San Fernando; y el Refugio Jazz Club de Sant Joan d'Alacant. Asimismo, el Söda Bar acogerá una jam session y la plaza de San Cristóbal será también escenario de diversas actividades del JazzDay.

Entre los actos más destacados figura la jornada del jueves 30 de abril, cuando La Zona será el punto de partida de una Marching Band que recorrerá las calles de la ciudad hasta la plaza del Ayuntamiento, donde tendrá lugar un concierto colectivo con la participación de varios DJs invitados. La programación se desarrollará entre las 18 y las 22 horas y culminará posteriormente en Skool City Club, prolongando la celebración en la víspera del festivo del 1 de mayo.

El prestigioso armonicista Antonio Serrano será galardonado con el Premio JazzDy 2026 / INFORMACIÓN

El mismo viernes 1, la plaza de San Cristóbal acogerá el ya tradicional “sit and play”, con la instalación de un piano abierto a la participación ciudadana, seguido de una jam session en Söda Bar hasta la medianoche. Ese mismo día, Life Shisha Lounge, que se incorpora por primera vez al festival, ofrecerá un recital a cargo de Klau Gandía y Simone Catelacci a las 18 horas. Por su parte, Kiosko La Silva 1886 acogerá un concierto de Carla Vallet el viernes a las 20 horas y otro de Arahí el sábado a las 12.30 horas, mientras que el Refugio Jazz Club programará la actuación de Fabio Miano Quintet el sábado a las 19 horas.

Vertiente solidaria

Según destacan los organizadores, el objetivo es transmitir, a través de las distintas manifestaciones artísticas, los valores inherentes al jazz, una música que “promueve la paz, el diálogo entre culturas, la diversidad y el respeto por los derechos y la dignidad humana, erradicando la discriminación, fomentando la igualdad de género y defendiendo la libertad de expresión”. En esta edición, la vertiente solidaria se materializará en el apoyo a la escuela Shanditi, en la India, un centro destinado a niños huérfanos donde la música desempeña un papel esencial en su formación.

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Como broche final, el domingo 3 de mayo se celebrará el tradicional concierto colectivo en el Teatro Principal de Alicante, precedido de una clase abierta de baile swing en sus inmediaciones. Cerca de un centenar de artistas participarán en este encuentro solidario, que reunirá a músicos locales junto a invitados nacionales e internacionales, entre ellos el Coro de Puerto y la Big Band de Casa Sofía. Durante el acto se entregarán asimismo los premios JazzDay y Liz Vallet, que en esta edición reconocerán al prestigioso armonicista Antonio Serrano y al alicantino Alfredo Sempere.