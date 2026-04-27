El Centro de Investigación Marítima de Santa Pola, nueva sede de las Residencias Petricor del Gil-Albert
La tercera edición de esta actividad se desarrollará del 21 de septiembre al 15 de octubre en la sede de la Universidad de Alicante dedicada al estudio y difusión del medio marítimo
El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha lanzado la tercera convocatoria de las Residencias de Investigación en Artes Escénicas Petricor, una iniciativa centrada en el patrimonio natural de la provincia de Alicante y orientada a fomentar proyectos que contribuyan a la protección medioambiental. Las ayudas contemplan, entre otros beneficios, una estancia gratuita de quince días en el Centro de Investigación Marítima de Santa Pola, un espacio dedicado al estudio y difusión del medio marítimo y litoral.
El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacado que esta tercera edición consolida “una potente propuesta orientada a impulsar la investigación y la creación en el ámbito escénico de la provincia”, subrayando además que en esta ocasión tendrá como escenario el CIMAR, sede de la Universidad de Alicante.
El marco temático de la convocatoria gira en torno a la protección y valorización del medio ambiente, así como del patrimonio histórico-artístico y antropológico de la provincia, en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030. Asimismo, se valorarán propuestas que profundicen en la etnografía y en los valores naturales del entorno.
La convocatoria prevé la selección de dos grupos de trabajo, cada uno compuesto por entre cuatro y seis personas. Estos equipos deberán estar integrados mayoritariamente por profesionales de las artes escénicas, tanto del mundo del circo, la danza o del teatro; junto con al menos un participante procedente de otras disciplinas como la biología, la fotografía o el cine.
Cada grupo recibirá una dotación de 6.000 euros para cubrir los gastos derivados del desarrollo del proyecto, incluyendo manutención, desplazamientos y la propia residencia. Las residencias se celebrarán del 21 de septiembre al 15 de octubre, mientras que el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 8 de junio. Las personas interesadas pueden consultar todos los detalles en la página web del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
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