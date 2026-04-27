Disney confirma las fechas en las que rodará el live-action de "Enredados" en Alicante
La macroproducción hace pública su planificación en la convocatoria de casting en Girona, donde prevé la incorporación de entre 1.500 y 2.000 figurantes con edades comprendidas entre los cuatro y los ochenta años
La actriz Teagan Croft (Espíritu libre, Titanes, Leyendas del mañana) dará vida a Rapunzel en la nueva adaptación en acción real de Enredados, cuyo rodaje arrancará el próximo mes de junio en la provincia de Alicante. Así lo ha confirmado Disney durante el multitudinario casting celebrado en Girona, el único previsto dentro del proceso de selección de figurantes para la macroproducción internacional.
La convocatoria, celebrada este lunes 27 de abril en el recinto de Fira de Girona, reunió a un gran número de aspirantes procedentes de distintos puntos de España y de otros países europeos. El proceso buscaba cubrir tres categorías de bailarines, tanto profesionales como aficionados, además de incorporar a niños y niñas con habilidades en danza.
Más allá de los perfiles artísticos, la macroproducción prevé también la incorporación de entre 1.500 y 2.000 figurantes, con edades comprendidas entre los cuatro y los ochenta años, quienes debían estar dados de alta en la seguridad social para poder formalizar su contratación laboral.
Entre los requisitos establecidos, la producción solicitaba a los candidatos masculinos dejarse crecer el cabello y la barba para adecuarse a la ambientación de época, mientras que en el caso de las mujeres se exigía un aspecto natural, con colores de cabello no artificiales y cejas poco depiladas. Asimismo, ninguno de los aspirantes podía presentar tatuajes visibles en cámara.
El casting generó largas colas desde primera hora de la mañana a las puertas del recinto gerundense. La participación no requería inscripción previa, ya que el acceso se organizó por orden de llegada, siendo imprescindible presentar un documento de identidad en vigor. Las pruebas arrancaron a las 10 y tienen previsto finalizar a las 19 horas.
En paralelo a este proceso, la compañía ha confirmado el calendario de rodaje en España, que se extenderá del 24 de junio al 29 de julio y que incluirá localizaciones en Alicante, Tarragona y Girona. El complejo cinematográfico de Ciudad de la Luz será uno de los principales escenarios de la producción, siendo el que da el pistoletazo de salida a su residencia española.
En concreto, el equipo permanecerá en Alicante durante seis jornadas, entre el 24 y el 30 de junio. Posteriormente, el rodaje se trasladará a Tarragona, donde se desarrollará del 1 al 10 de julio, para finalizar en Girona, con trabajos previstos entre el 13 y el 29 de julio. No obstante, estas fechas podrían estar sujetas a modificaciones en función de las necesidades de producción.
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