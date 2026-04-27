Lorca y Cummings en Vermont: el romance silenciado que reescribe 'Poeta en Nueva York' desde el lago Eden

La editorial Taurus presenta Lorca en Vermont. El poeta español y su amante americano, de Patricia A. Billingsley, un libro que ilumina uno de los episodios más enigmáticos de la vida de Federico García Lorca: su estancia en el lago Eden en agosto de 1929 y la relación con el joven estadounidense Philip Cummings. En España la publicación está prevista para este próximo 7 de mayo, un libro que no solo recupera una historia de amor y creación entre dos grandes de la literatura, sino que ofrece una nueva forma de leer uno de los poemarios más influyentes del pasado siglo desde un mapa emocional sin el cual no habría podido existir.

Durante décadas, la presencia de Vermont en Poeta en Nueva York fue un misterio. El manuscrito que Lorca dejó en el despacho de José Bergamín en julio de 1936 —poco antes de su asesinato— acabó perdido en el exilio, rodeado de dudas y decisiones editoriales imposibles de verificar. Sin embargo, cuando el manuscrito reapareció a finales de los años noventa, se confirmó que las menciones a Vermont respondían a la voluntad del poeta, no a un accidente editorial, pero seguía faltando un relato capaz de explicar su sentido y encajar todas las piezas.

Viñeta de "Lorca, poeta en Nueva York", del alicantino Carles Esquembre. / INFORMACIÓN

"Poema doble del lago Eden"

El libro de la investigadora Patricia A. Billingsley reconstruye ese vacío combinando cartas, diarios, poemas y testimonios familiares. Según explican desde la editorial, el resultado es “una investigación narrativa que enlaza cartas familiares, recuerdos, diarios, poemas y traducciones” para reconstruir las dos semanas en que Lorca vivió en la casa de verano de los Cummings. Allí, el poeta recuperó la escritura, se enfrentó a su identidad y colaboró con Philip en la traducción de sus Canciones al inglés.

Uno de los aportes centrales del libro es la reevaluación del vínculo entre ambos. Billingsley detalla cómo su relación, marcada por la censura social y la necesidad de hablar a medias, pudo influir en una parte sustancial del universo emocional de Poeta en Nueva York. Poemas como “Poema doble del lago Eden” o “Cielo vivo” adquieren nueva profundidad cuando se leen a la luz de aquel verano: un espacio donde la libertad y el miedo convivían, y donde Lorca encontró tanto refugio como conflicto interior.

Federico García Lorca. / ARCHIVO

Lorca en Vermont también explora la huella del paisaje: los caminos que rodeaban el lago, las tertulias en el porche dormitorio, la vida rural que evocaba los orígenes de ambos jóvenes. Ese territorio, señala la editorial, “no aparece como un paraíso intacto, sino como un territorio donde se negocian la intimidad y la verdad”.

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Homofobia y borrado

Las nuevas transcripciones y documentos aparecidos permiten comprender por qué Vermont aparecía, insistentemente, en la obra del poeta. Un símbolo, un rumor o un susurro que gritaba contra la homofobia de la época, razón principal por la que se ocultó este episodio de la vida del granadino durante casi veinte años. La homofobia y el deseo de proteger el legado de Lorca, como si su forma de ser lo pudiera manchar, contribuyeron a desfigurar (y maltratar, al fin y al cabo) su poesía.