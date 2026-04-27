Un parque temático sobre la historia de España premia al escritor alicantino Manuel Vidal Alejandre

El escritor alicantino Manuel Vidal Alejandre se alza con el segundo premio del certamen literario de Puy du Fou España. El autor consigue esta condecoración con su obra Niños comiendo uvas y melón que, ambientada en el Madrid del Siglo de Oro, entrelaza arte, ambición y miseria en una profunda reflexión sobre la dignidad humana cargada de sensibilidad.

El reconocimiento, enmarcado en la II edición de sus Premios de Literatura, se hizo público el pasado domingo en una gala cultural realizada por Puy du Fou España, celebrada en el Corral de Comedias del propio parque temático, a la que asistieron más de 1.000 invitados. Los ganadores, a su vez, fueron escogidos entre un total de 1.363 obras publicadas.

Se trata de un galardón ofrecido por un parque temático especial, que revive la Historia de España como si estuviera ocurriendo en el presente. Además, el certamen ha registrado un crecimiento significativo respecto al año anterior con la intención de apostar por la divulgación histórica a través de la creación literaria de la mano de autores no tan conocidos.

Otros premios otorgados por el parque temático Puy du Fou España

Más allá de Manuel Vidal Alejandre, el primer premio ha sido otorgado a Inés Cardoso Albarracín, de Las Palmas de Gran Canaria, por su obra La traición de Tenesoya, un relato de gran fuerza narrativa que destaca, según la organización, por la complejidad emocional de su protagonista y su capacidad para explorar los conflictos entre identidad, lealtad y supervivencia en el contexto de la conquista de las Islas Canarias.

El tercer premio, por su parte, ha recaído en César Carballeda Moreno, de Castellón, por Una parcela muy valiosa, un relato ágil e inteligente situado en tiempos de la Hispania romana, en concreto en la ciudad de Cástulo (Linares) que destaca, según ha expresado el jurado, por su sentido del ritmo y su capacidad para construir una historia donde la astucia y la ironía conducen al lector hasta un desenlace tan inesperado como brillante.

El cuarto premio ha sido concedido a la madrileña Beatriz Álvarez Díez por El último capitán, una obra sólida que retrata con profundidad figuras históricas como Álvar Fáñez, explorando valores como la lealtad, el honor y el sacrificio en un contexto de inestabilidad política. Por último, el quinto premio ha recaído en el salmantino Benedicto Martínez Hernández por La nao del fin del mundo, un relato inmersivo que revisita la expedición de Magallanes y Elcano desde una perspectiva íntima y humana.

Un certamen independiente valorado por un jurado de prestigio

El jurado, presidido por el escritor y periodista Antonio Pérez Henares, ha sido el encargado de seleccionar las obras ganadoras entre más de un millar de propuestas. En palabras de Pérez Henares, ""la calidad y el talento de las obras presentadas confirman que este certamen no solo era necesario, sino que tiene un gran recorrido por delante. El parque que cuenta la historia de España está haciendo Historia".

Desde la organización se ha querido agradecer especialmente la implicación del presidente del jurado y de todos sus miembros, cuya dedicación y exigencia han sido clave para garantizar la excelencia del certamen. Antonio Pérez Henares ha sido el presidente de un jurado compuesto por personalidades del mundo de la literatura y la cultura como Luis Zueco, Almudena de Arteaga, Maria Reig, Elvira Roca Barea y Javier Rioyo.