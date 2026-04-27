El proyecto "Senderos del Arte" se convierte en exposición y otorga 3.000 euros en premios en Alicante

Con el objetivo de poder disfrutar del arte en plena naturaleza, la fundación La Mácula del Tiempo lanzó un recorrido en Tibi que abría una vía hacia un nuevo turismo, más enfocado al interior de la provincia. Ahora, cuando el proyecto se ha consolidado con la instalación de cinco piezas, al menos hasta la fecha, los Pozos de Garrigós acogen la exposición Senderos del Arte, donde recoge una muestra de algunos trabajos fotográficos que van desde lo digital y editado hasta lo analógico y puro.

Se trata de una muestra anexa al Museo de Aguas de Alicante con un marcado carácter multimedia. En una primera sala, dentro del refugio climático de los Pozos de Garrigós, un total de ocho televisiones muestran de manera multimedia el trabajo de los artistas seleccionados, que plasman su visión del mundo que les rodea. Se trata de un espacio íntimo y natural donde se explora la naturaleza desde un prisma artístico, mientras que en la sala superior se incide en la historia de la fundación cultural.

Un momento de la presentación de la exposición "Senderos del Arte" en los Pozos de Garrigós / INFORMACIÓN

Es el resultado del Premio de Fotografía y Vídeo Senderos del Arte / Aguas de Alicante, cuyo plazo de inscripción finalizó el pasado 15 de abril. Esta convocatoria tenía el objetivo principar de dar visibilidad y promover el conocimiento del paisaje natural, construido desde la cuenca del río Monnegre. A través de la mirada del arte contemporáneo, el certamen busca sensibilizar sobre la importancia del agua como recurso natural y poner en valor infraestructuras hidráulicas históricas como el Pantano de Tibi. La exposición estará disponible en el horario de apertura del Museo de Aguas de Alicante hasta el próximo 20 de mayo.

Una propuesta "innovadora" sobre el patrimonio cultural y paisajístico

Durante la presentación de la exposición, que ha contado con la visita de algunos de los artistas participantes, el director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, Martín Sanz, ha incidido en "lo novedoso de esta colaboración junto a La Mácula del Tiempo y lo innovadora que nos resultó la propuesta desde el inicio del proyecto. Desde Aguas de Alicante, apostamos siempre por sumar esfuerzos que ayuden a visibilizar aspectos medioambientales a través del arte en sus múltiples vertientes".

Cartel oficial de la exposición fotográfica y multimedia "Senderos del Arte" / INFORMACIÓN

En representación de la fundación, la comisaria Guillermina Perales ha resaltado que “con este premio se busca dar visibilidad a este patrimonio cultural y paisajístico, el estado actual de la cuenca del Monnegre que comunica la costa de Alicante con su interior y que ha vertebrado la vida y la historia de parte importante de la provincia”. También ha puesto en valor que esta organización “apuesta por las nuevas tecnologías como medios ágiles y versátiles de expresión plástica y con una amplia difusión”.

Quien no ha podido asistir debido a una lesión ha sido el artista Eduardo Lastres, uno de los ideadores de esta actividad. No obstante, a través de un comunicado a medios ha destacado "la importancia de esta colaboración para proyectar el Alicante interior y nuestra profunda vinculación con el agua, desde una visión artística. Entre los objetivos principales de la fundación está el conocimiento y divulgación de nuestros referentes culturales, a través de la conexión al arte contemporáneo y la revisión de nuestra historia.

Dos galardones y varias menciones honoríficas

El concurso artístico cuenta con dos categorías principales orientadas a premiar la experiencia artística e innovadora con el agua y el patrimonio construido y capturar la biodiversidad, los ecosistemas y las maneras de convivir con el entorno del río Monnegre. El primer premio, bajo el nombre Senderos del Arte, está dotado con 2.000 euros: mientras que el segundo galardón, El Marjal, cuenta con un premio de 1.000 euros. Además, se otorgarán diversas menciones honoríficas y se creará una galería virtual en las plataformas web de ambas entidades.

La convocatoria, abierta a profesionales y aficionados mayores de 18 años, ha destacado por la gran variedad de visiones participantes, congregando perfiles que van desde las Bellas Artes hasta la tecnología, pasando por senderistas habituales y amateurs o profesionales de la fotografía. Para conformar esta muestra física, se han seleccionado los trabajos de ocho autores de entre todas las obras presentadas: Enrique Sanz, Tomás Martínez, Ana Casanova, Samanta Aretino, Jordi Arques, Noelia Keller, Paco Valverde y Sebastián Chinchilla.

El jurado encargado de valorar la calidad técnica, la experimentación y la relevancia de las obras ha estado compuesto, por parte de Aguas de Alicante, por Martín Sanz y Elsa Vergara, de Comunicación de la empresa gestora del ciclo del agua; y, por parte de La Mácula del Tiempo han intervenido Eduardo Lastres, Elena Aguilera, Guillermina Perales y la artista visual Cristina Ferrández. El fallo del jurado se hará público el próximo viernes.