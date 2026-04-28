Abril en Danza continúa celebrando su aniversario con dos funciones y una fiesta-concierto en Alicante

La programación de Abril en Danza continúa rodando durante esta semana con actividades en Alicante y Elche, incluyendo dos de los platos fuertes de esta edición. El festival celebrará además su decimoquinto aniversario con una fiesta-concierto abierta al público. Bajo el lema Resistencia, la cita alcanza el ecuador de su agenda con una serie de propuestas que arrancan el 29 de abril en el Centro Cultural L’Escorxador de Elche, con motivo del Día Internacional de la Danza.

La compañía Carla Sisteré presenta Virtual Sadness, una propuesta escénica contemporánea que explora la fragilidad emocional en la era digital. La pieza combina lenguaje performativo, narrativa íntima y una cuidada estética audiovisual. A través de una puesta en escena inmersiva, la creadora invita a reflexionar sobre la desconexión, la hiperexposición y las nuevas formas de soledad que emergen en los entornos virtuales.

Una imagen del espectáculo "Virtual Sadness", que se podrá ver en Elche / INFORMACIÓN

Como novedad, el festival incorpora una actividad de mediación vinculada a este espectáculo. En ella, un grupo de participantes trabaja en varias sesiones junto a la compañía, culminando con su implicación directa en la representación. La obra se inscribe en la sólida trayectoria de Sisteré, artista multidisciplinar reconocida por su capacidad para hibridar disciplinas y abordar temáticas sociales desde una mirada crítica y poética. Sus proyectos, a caballo entre el teatro físico, la performance y la experimentación visual, se caracterizan por una investigación constante sobre el cuerpo, la identidad y las emociones contemporáneas.

Por su parte, el jueves 30 de abril a las 20 horas, el Teatro Principal de Alicante acoge La Quijá, de la compañía de Paloma Muñoz, una producción del Mercat de les Flors. Se trata de una pieza de danza contemporánea que indaga en la identidad, la memoria y la resistencia a través de un lenguaje físico intenso y expresivo. La obra construye un universo simbólico en el que el cuerpo se convierte en territorio de conflicto y transformación, articulando una dramaturgia que oscila entre lo íntimo y lo colectivo.

Con un amplio elenco y formato escénico, la pieza se enmarca en la consolidada trayectoria de Paloma Muñoz, coreógrafa y bailarina con proyección nacional e internacional. Su trabajo destaca por la investigación del movimiento como vehículo de emoción y pensamiento, desarrollando un estilo propio que combina precisión técnica, sensibilidad artística y exploración de los límites del cuerpo.

Ese mismo día, a medianoche, Abril en Danza celebra su 15 aniversario en Söda Bar con el concierto de Rossa Cannina, un dúo autodenominado de “punk dulce” que transita entre la electrónica y el punk con letras ácidas y una propuesta performativa. El evento contará además con la participación de la drag queen Loli Pamboli y la entrada es gratuita. Toda la información y la venta de entradas están disponibles en la web del festival (www.abrilendanza.es) y en sus redes sociales.