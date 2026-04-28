El Circo del Sol regresa a Alicante con la promesa de generar empleo y sin posibilidad de ampliar fechas

Se va acercando el verano y la oferta cultural de Alicante comienza a verse reflejada en marquesinas y autobuses vinilados. La ciudad anuncia a los cuatro vientos la llegada de una nueva producción del Circo del Sol a la Playa de San Juan, un espectáculo que, bajo el nombre de Kurios: Gabinete de Curiosidades, podrá disfrutarse del 16 de julio al 23 de agosto. Se trata de la penúltima producción de la compañía canadiense que se verá en la provincia, después de que el Ayuntamiento aprobara una prórroga para blindar la presencia bienal de la Gran Carpa circense hasta 2028.

Y es que la localidad será una de las seis únicas ciudades españolas donde se podrá contemplar la obra número 35 de la compañía, una historia creada en 2014 que ya han disfrutado más de siete millones de personas en todo el mundo. Además de Alicante, Kurios viajará a Sevilla, Bilbao, Málaga, Barcelona y Madrid con un elenco formado por 120 miembros de 33 países diferentes, aunque los artistas que aparecen en escena se reducen a 51 en cada función.

La edil Nayma Beldjilali y la marketing manager de la compañía, Itxaso Barrios, junto a un integrante del elenco / Pilar Cortés

Para presentar esta nueva visita del Circo del Sol, la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha ofrecido una rueda de prensa junto a la marketing manager de Mercados Internacionales de Cirque du Soleil, Itxaso Barrios, en la que han dado a conocer la obra con la que la compañía canadiense visitará Alicante por sexta vez en su historia. Se trata de un espectáculo que combina acrobacias con un toque de poesía visual, dando espacio al arte y al humor con el estilo característico de la compañía.

Itxaso Barrios, en representación del Circo del Sol, ha puesto de manifiesto que “estamos encantados de traer Kurios a Alicante. Es un momento muy especial para la compañía y regresar a esta ciudad que nos acoge siempre con tanto cariño y expectación, además con este montaje, nos llena de emoción”. Además, ha definido la producción como “un espectáculo con tanta energía que no puedes evitar salir de la Gran Carpa con la sensación de que todo es posible”.

Por su parte, la concejala de Cultura ha destacado la “importancia de que una compañía como Cirque du Soleil siga apostando por Alicante para desplegar toda la magia de sus espectáculos, porque nos coloca en el circuito cultural en el que nuestra ciudad merece estar y donde se está posicionando”. Asimismo, ha animado tanto a los alicantinos como a los turistas que visiten la ciudad en época estival a acudir a una función de fuerte calado internacional que, posteriormente, se instalará en Barcelona.

“Cirque du Soleil siempre genera expectación e ilusión, supone un foco de atracción turística y lo cierto es que la ciudad responde con miles de espectadores que disfrutan en la Gran Carpa durante su estancia en la Playa de San Juan”, ha señalado Beldjilali. Además, durante la rueda de prensa de este martes también se ha comunicado la presencia de un clown alicantino en el equipo circense, David García Coll, quien, a través de un vídeo, animó a la gente a asistir al espectáculo con un guiño a las Hogueras de San Juan.

¿De qué trata la historia?

La historia de Kurios: Gabinete de Curiosidades se ambienta en un pasado alternativo pero familiar y se adentra en el laboratorio mecánico de un científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos. Cuando consigue abrir la puerta a este universo de maravillas, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una.

“A medida que lo visible se vuelve invisible y las perspectivas se transforman, Kurios estalla en una celebración del poder de la imaginación”, apunta Barrios. Esta producción ya ha viajado por más de 40 ciudades de todo el mundo, con más de 3.000 funciones y siete millones de espectadores. Fue estrenada en Montreal en 2014 y es uno de los títulos con mejor venta de la historia reciente de la compañía.

El Ayuntamiento de Alicante presenta el nuevo espectáculo del Circo del Sol 'Kurios: Gabinete de curiosidades' / Pilar Cortés

Venta de entradas y generación de empleo

Al ser preguntada por el número de entradas vendidas hasta la fecha, Itxaso Barrios ha mostrado su optimismo al asegurar que “está cogiendo un ritmo que nos pone muy contentos, con un gran número de entradas vendidas para las primeras fechas de nuestro regreso a Alicante”. Así, considera que esas ventas corresponden principalmente a personas que viven en la localidad o en poblaciones cercanas y que “más adelante se incrementarán cuando la gente organice sus vacaciones de verano”.

Además, y pese a que con la representación de Alegría se ampliaron fechas debido a la gran acogida del público alicantino, Barrios asegura que en esta ocasión será imposible realizar una prórroga por cuestión de tiempos: “Kurios estará en Alicante hasta el 23 de agosto y no se va a poder ampliar el número de fechas, ya que la agenda planificada no permite estar más días en Playa de San Juan”. Las entradas ya están disponibles en la página web de la compañía para todas las fechas, con capacidad para 2.400 personas en cada función.

Asimismo, desde el Circo del Sol aseguran que realizarán una colaboración con empresas de trabajo temporal para contratar personal local encargado tanto del montaje de la carpa como de tareas de apoyo a la producción. También se necesitará personal de cara al público, como venta de entradas en taquilla, servicio en barra o acomodadores. La búsqueda de empleados para estos puestos se realizará próximamente.