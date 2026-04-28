Cortesina Fest 2026: El festival de cortometrajes de Alicante da el salto internacional en su V edición y estrena podcast

El festival de cortometrajes Cortesina Fest celebrará su V edición del 1 al 4 de julio de 2026 en el Teatre Arniches con dos novedades: la apertura internacional del certamen, que pondrá Alicante en el mapa de los cortos y el audiovisual y el estreno del podcast 'Detrás de Cortesina', disponible en Spotify y en el que se ahondará sobre los temas que dieron lugar al nacimiento del festival: el papel de las mujeres en la industria cinematográfica y la creación audiovisual.

Lo que comenzó como una iniciativa para dar visibilidad al formato corto y al talento femenino ahora amplía su alcance para acoger producciones de todo el mundo. Desde Cortesina Fest han resumido este salto como una oportunidad de reunir "más miradas, más historias, más cine que no entiende de límites" y han presentado su último cartel, obra de la artista Lourdes Martínez.

Accesibilidad y subtítulos

Además, desde el festival han comunicado la apuesta por una edición 100% sostenible, con la incorporación de un ecomanager para optimizar los procesos y reducir el impacto, la eliminación del papel (con votacione s100% digitalizadas vía app) y, en definitiva "menos huella y más coherencia". Por otro lado, destacan la apuesta por la "inclusión real" con una accesibilidad estandarizada en la que se subtitularán todas las proyecciones.

Fechas clave y proceso de inscripción

La convocatoria permanece abierta desde el 1 de marzo hasta el 17 de mayo de 2026. La organización ha centralizado el proceso en Festhome, la plataforma especializada en gestión de festivales de cine, para garantizar agilidad y transparencia en la selección. Se admiten películas de cortometraje con una duración máxima de 30 minutos y los géneros de ficción, documental y animación. Con preferencia por las primeras obras de nuevas y nuevos directos; equipos de realización donde la mujer ejerza puestos de responsabilidad dentro de la realización de los cortometrajes y/o con temática destinados a visibilizar la situación de la mujer en la sociedad. Puedes leer el resto de las bases en la página web oficial del festival.

Premio 'Flor de España' al mejor guion

Los guionistas tienen su propia categoría este año: El Premio Flor de España reconocerá el mejor proyecto de guion presentado al certamen. Los interesados deben enviar sus propuestas al correo electrónico del festival también antes del 17 de mayo.

'Detrás de Cortesina' el podcast

El festival rinde homenaje a Helena Cortesina, pionera del cine español y primera mujer en dirigir un largometraje en España, en 1921. Su valentía y espíritu creativo abrieron camino a generaciones de mujeres en el audiovisual. Hoy, su legado inspira este certamen Alicantino que celebra el talento femenino y su mirada en el cine. El podcast 'Detrás de Cortesina' pondrá en valor su legado a través de entrevistas que pretenden dar voz a las creadoras audiovisuales.

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Mujeres por la Igualdad, organismo que impulsa el certamen cada año, cuenta además con el apoyo de la Diputación de Alicante, el IVC (Instituto Valenciano de Cultura), ImpulsAlicante, el Patronato Municipal de Turismo-Alicante Film Office, la UMH y el Teatre Arniches, que acogerá el festival.