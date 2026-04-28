JazzDay Alicante entrega los premios de las mejores fotos de 2025 e inaugura la exposición en El Corte Inglés

Alicante acoge el próximo 29 de abril a las 12 horas, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, la inauguración de la exposición de fotografía JazzDay 2025, un evento que servirá además para dar a conocer a los ganadores del pasado año en las dos categorías del certamen: profesional y la más votada en Instagram.

La muestra reúne una cuidada selección de imágenes que capturan la esencia del festival JazzDay Alicante 2025, reflejando tanto la fuerza de los conciertos como la cercanía y el ambiente generado en las actuaciones en la calle. En esta edición del concurso han sido valoradas por el jurado un total de 37 fotografías correspondientes a quince fotógrafos participantes en la categoría profesional, mientras que en la categoría de Instagram han concurrido 21 imágenes, seleccionadas por el público a través de la red social.

Una de las imágenes presentadas en la categoría de Instagram del concurso de fotografía JazzDay Alicante 2025 / INFORMACIÓN

El jurado ha estado compuesto por Pepe Bornay y Carla Vallet, directores y organizadores del festival y de la asociación cultural Liz Vallet; Rafa Arjones y José Navarro, fotógrafos del diario INFORMACIÓN; y la fotógrafa lituana Vilma Dobilaitė, especialista en fotografía de jazz y comisaria de arte contemporáneo. Dobilaitė contará además con un espacio destacado dentro de la exposición, donde se presentará una selección de cinco imágenes representativas de su trayectoria profesional.

Los miembros del jurado han coincidido en destacar el alto nivel de las obras presentadas, subrayando la calidad técnica, la creatividad y la sensibilidad de los autores para mantener la esencia del jazz en cada imagen. La participación en los conciertos en la calle ha resultado especialmente relevante, aportando una diversidad visual que ofrece un fiel reflejo de lo vivido durante el festival de 2025.

Una de las imágenes presentadas en la categoría de Instagram del concurso de fotografía JazzDay Alicante 2025 / INFORMACIÓN

La exposición, enmarcada dentro de los actos organizados por el festival JazzDay Alicante, estará abierta al público desde el mismo día 29 de abril hasta el 8 de mayo, ofreciendo a visitantes y aficionados una oportunidad única para revivir los mejores momentos del festival a través de la fotografía.

La organización confía en que la edición de 2026 supere las cifras de participación, consolidando el concurso como una cita cada vez más reconocida dentro del ámbito de la fotografía en Alicante, tanto para profesionales como para aficionados. El acto de inauguración está concebido como un punto de encuentro para participantes, amantes de la fotografía y seguidores de la música en directo. Durante el mismo se anunciarán los ganadores de ambas categorías.

La fotógrafa y comisaria Vilma Dobilaitė, miembro del jurada del certamen de fotografía del JazzDay Alicante / INFORMACIÓN

El certamen cuenta con el respaldo de El Corte Inglés, que aporta los premios —300 euros para la categoría profesional y 200 euros para la categoría de Instagram en formato cheque regalo—, así como de la empresa de impresión fotográfica Wanakay, con establecimientos en Alicante y San Vicente del Raspeig. Completan la organización la asociación cultural Liz Vallet e INFORMACION como medio oficial del festival JazzDay Alicante.

Bases para la tercera edición del concurso

Además de reflejar las obras presentadas el pasado año, también se ha abierto el plazo para presentarse a la tercera edición del concurso fotográfico JazzDay Alicante 2026. Los interesados podrán participar con hasta dos fotografías realizadas por cada categoría (tanto en Instagram como correo electrónico) y solo se podrá participar con imágenes realizadas en actos oficiales del certamen.

En el primer caso, para público más aficionado, las obras deberán ser publicadas durante el mes de mayo en el feed de Instagram del fotógrafo, que debe de ser un perfil público, incluyendo el hashtag oficial #ConcursoJazzDayAlicante26 y mencionando a las cuentas @informacion.es, @elcorteingles y @wanakay.

Para los profesionales que quieran participar a través del correo electrónico, las fotografías se enviarán a concursojazzdayalicante@gmail.com con imágenes comprendidas entre los 3 MB y los 5 MB con el asunto "Concurso Jazz Day Alicante 2026". En el cuerpo del correo, el fotógrafo deberá añadir su nombre completo, un teléfono de contacto y el título de las fotografías. La fecha límite de entrega será el 1 de junio.

De esta manera, las mejores fotografías enviadas por correo electrónico y a través de Instagram se exhibirán en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Alicante durante el mes de abril del próximo año, coincidiendo con la celebración de los eventos del Día Internacional del Jazz 2027.